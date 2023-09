En más de una ocasión, el compositor Alan Menken ha mencionado que componer la partitura de la película animada La Sirenita fue un milagro debido a la forma en que le permitió combinar la emoción con una historia interesante. Una mezcla que se deja ver en una de las bandas sonoras más recordadas del estudio. Sin embargo, el gran reto al que se enfrentó el director Rob Marshall en su adaptación del 2023 fue respetar el apartado musical de una película clásica y, al mismo tiempo, darle un giro para atraer a una nueva generación.

En 1989, La Sirenita de Ron Clements y John Musker revolucionó el cine animado. A la vez, revitalizó al estudio, que atravesaba el peor momento de su extensa historia. El llamado renacimiento de Disney comenzó precisamente con la sirena pelirroja. Parte del éxito de la película se debió a que era un musical, lo que abrió la puerta a la posterior llegada de La Bella y la Bestia y El Rey León, entre otros. Por lo que su live action tenía la considerable responsabilidad de reproducir la magia de la original sin renunciar a la construcción de una personalidad propia. Y, para conseguir ambas cosas, la música sería fundamental.

Algo que el productor John DeLuca tuvo claro desde el inicio del rodaje. Para el ejecutivo y el talento detrás de la cámara era imprescindible mantener la integridad de la banda sonora original, por lo que renunciaron a cualquier cambio drástico. Lo que sí consideraron fue agregar canciones que dieran un aire renovado a un contexto de acción real. Una decisión que permitió que la música profundizara en personajes como el príncipe Eric (Jonah Hauer-King) y apuntara a un público más joven, gracias al rap que interpreta Awkwafina, la voz de Scuttle.

La Sirenita rejuvenece con su música

La combinación logra mantener un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Pero también que la nueva adaptación de La Sirenita capte la magia de la original sin imitarla plano a plano. Aunque muchas de las escenas y melodías son muy parecidas a la versión animada, los añadidos lograron que el live action encontrara su propia voz.

Un triunfo que se consiguió a pesar de la considerable presión que el equipo creativo tenía encima. El relato de que Jodi Benson —voz de la sirenita animada— asombró al cantar Part of Your World a los compositores originales ya es parte de la historia de Hollywood. Estaba claro que la música era importante. Halle Bailey decidió interpretar esa misma canción para su audición y fue su calidad vocal lo que asombró a los ejecutivos presentes. Además, la joven intérprete brindaría un nuevo tono y un carácter distinto a la protagonista.

La importancia del talento de la actriz fue central a la hora de analizar la relación de la música con la nueva historia. Las canciones de ambas versiones de La Sirenita son las mismas, aunque algunos puntos se adaptan a una nueva época. Un ejemplo es la canción Kiss the Girl, cantada por Daveed Diggs, Awkwafina y Jacob Tremblay. En la versión original, la letra impulsaba al príncipe Eric a tomar la iniciativa. La más reciente pone en valor el consentimiento y deja claro que la última palabra sobre el gesto la tiene Ariel.

Más allá de los puntos polémicos, la música de la nueva adaptación de La Sirenita profundiza en la experiencia de su protagonista al descubrir nuevas vivencias. For the First Time permite a Halle Bailey mostrar su talento vocal. Mientras Wild uncharted waters explora en la personalidad de Eric, un guiño que le brinda al príncipe nuevas dimensiones. Además, The Scuttlebutt permite Lin-Manuel Miranda dejar su huella en la banda sonora con un rap entretenido.

La versión mejorada de un clásico

No obstante sus cambios, la música en La Sirenita sigue siendo central. Lo que permite que la adaptación proponga una perspectiva novedosa de la misma. Más cercana al drama que al musical propiamente dicho, la película utiliza los acordes como puente para contar una historia más amplia. Pero también para lograr que sus personajes sean más humanos y no solo versiones de carne y hueso de los clásicos.

Con su partitura concebida como una celebración de la historia de la animación, la película de Rob Marshall demuestra que es posible captar la magia de los clásicos de Disney sin renunciar a la posibilidad de otorgar a sus nuevas versiones un carácter propio.

