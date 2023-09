Meta quiere destronar a ChatGPT y desarrollar un chatbot propio basado en un modelo de lenguaje más potente que GPT-4. Según ha revelado The Wall Street Journal, la compañía planea comenzar a entrenar a esta IA a principios de 2024 con el objetivo de lanzar una alternativa gratuita a la de OpenAI. Es, sin embargo, algo que no tiene especial sentido.

Por el momento, y tal y como afirma el citado medio, Meta ha estado adquiriendo chips de Nvidia destinados a tareas de inteligencia artificial. Concretamente, GPUs Nvidia H100, que se utilizarán para entrenar al modelo que pretende superar a GPT-4. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg tampoco dependerá de Azure, los servicios informáticos en la nube de Microsoft, para trabajar en su IA. En cambio, han apostado por fortalecer su infraestructura y han creado un nuevo equipo destinado a ello a principios de este año.

Por el momento, no hay más detalles sobre el modelo de IA de Meta que pretende superar a GPT-4, de OpenAI. La compañía, sin embargo, lleva meses trabajando en nuevos productos de inteligencia artificial después de la popularidad de ChatGPT, y de que Microsoft también se subiera al carro con el chatbot de Bing y su búsqueda alimentada por IA.

Meta trabaja en una alternativa a GPT-4 sin, aparentemente, tener en cuenta GPT-5

Meta, eso sí, está trabajando en algo que no tiene especial sentido. Según los reportes, reiteramos, la compañía planea entrenar a su modelo de lenguaje a principios de 2024. Y si bien hace unos meses Sam Altan, CEO de OpenAI, detalló que la compañía no se encontraba entrenando a GPT-5, y que no plena hacerlo “durante un tiempo”, principios del próximo año podría ser una fecha idónea para empezar a trabajar en la nueva versión de su potente IA. Esto dejaría a Meta, al menos, en segundo lugar, incluso aunque su chatbot sea más potente que GPT-4.

Además, Meta no es la única compañía que está trabajando en nuevos productos de IA. Informes recientes revelaron que Apple está invirtiendo millones de dólares al día en inteligencia artificial, y más concretamente, en un chatbot más potente que ChatGPT. La firma de Cupertino lo ha bautizado internamente como Ajax GPT, y ha sido entrenado con más de 200 mil millones de parámetros, lo que lo hace una alternativa al chatbot de OpenAI.

Por el momento, eso sí, el producto de Apple solo está disponible para un número limitado de empleados. No parece, además, que la compañía vaya a anunciar una alternativa a ChatGPT pronto. Meta, en cambio, planea que su chatbot más potente que GPT-4 esté disponible de forma gratuita para todos.

