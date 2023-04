Que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, no es novedad. Pero desde la irrupción de ChatGPT, y con el reciente lanzamiento de GPT-4, la evolución de los modelos de lenguaje parece haber dado un salto de décadas en solo un par de meses. Sin embargo, su desarrollo no va tan rápido como la gran mayoría imagina, o al menos eso es lo que dice Sam Altman. El CEO de OpenAI aseguró en las últimas horas que, contrario a lo que muchos podrían pensar, su empresa no está trabajando en GPT-5, ni tampoco piensa hacerlo. Al menos en lo inmediato.

Así lo manifestó durante su participación en un evento organizado por el MIT. En un panel moderado por Lex Friedman, el empresario se refirió no solo al progreso que actualmente se está logrando en su laboratorio de San Francisco, California, sino que también criticó la reciente carta abierta impulsada por Elon Musk para frenar por 6 meses el desarrollo de modelos más potentes que GPT-4.

Ojo, que OpenAI todavía no esté trabajando en GPT-5, no significa que no le interese hacerlo. Ni tampoco que su entrenamiento se haya visto frenado por la citada carta firmada por más de 1.000 expertos en inteligencia artificial. Lo que sucede es que, siempre según Sam Altman, la compañía está enfocada en múltiples proyectos vinculados con sus modelos de lenguaje. Y eso no necesariamente significa lanzar una nueva versión de GPT detrás de la otra.

Entonces, si entrenar un sucesor de GPT-4 no está en los planes inmediatos de la startup, ¿por qué poner el tema sobre la mesa? Porque Altman dijo que una primera versión de la carta impulsada por Elon Musk afirmaba que OpenAI ya estaba entrenando a GPT-5, lo cual era mentira.

Sam Altman desmiente que OpenAI ya trabaje en GPT-5

Sam Altman, CEO de OpenAI, frente a una nube de hongo. Imagen generada por Midjourney

Consultado sobre la misiva en cuestión, el CEO de OpenAI fue contundente. "Estoy de acuerdo con que, a medida que las capacidades se vuelven más y más serias, la vara de seguridad debe elevarse. Pero desafortunadamente creo que a la carta le faltan matices técnicos sobre dónde necesitamos la pausa. Una versión inicial de la carta aseguraba que OpenAI está entrenando GPT-5 en este momento, lo cual no es cierto. Al menos no por algún tiempo. Así que, en ese sentido, fue un poco tonta", aseveró.

De esta forma, Sam Altman trató de quitarle relevancia a las críticas de quienes aseguran que, en su estado actual, modelos de lenguaje como los de OpenAI pueden ser peligrosos. De hecho, el empresario elevó la apuesta y aseguró que hoy están trabajando sobre desarrollos plagados de alertas de seguridad, pero que ni siquiera fueron mencionados por los expertos.

"Estamos haciendo cosas encima de GPT-4 que creo que tienen todo tipo de problemas de seguridad que son importantes de afrontar y que quedaron totalmente fuera de la carta. Creo que moverse con precaución y con un rigor cada vez mayor ante los problemas de seguridad es muy importante. Pero creo que la carta no es el modo óptimo de abordarlo", desafió el líder de OpenAI.

Así las cosas, entonces, olvídate de ver GPT-5 en el corto plazo. Por supuesto que los dichos de Sam Altman plantean muchos interrogantes que todavía no tienen respuesta. El más importante, sin dudas, qué es eso tan "peligroso" que hoy están desarrollando a partir de GPT-4 y qué efectos podría tener su implementación.

Pero el empresario volvió a remarcar que el compromiso de OpenAI con la seguridad de sus modelos de lenguaje es total. De hecho, afirmó que pasaron alrededor de 6 meses desde que terminaron el entrenamiento de GPT-4 hasta que lo lanzaron al público.

