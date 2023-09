A principios de junio, la compañía liderada por Mark Zuckerberg nos ofreció un breve vistazo a la nueva generación de sus gafas de realidad mixta, las Meta Quest 3. En ese momento, no obstante, solo pudimos conocer algunas características de su diseño, así como su precio: $499. Ahora, durante el Meta Connect 2023, finalmente han revelado todas sus especificaciones.

Las Meta Quest 3 integran una pantalla LCD con resolución de 2064 x 2208 para cada ojo. Es decir, tiene 10 veces más píxeles que su predecesor, así que en este sentido estamos ante un salto notable.

Evidentemente, para procesar una mayor cantidad de píxeles fue necesario renovar el SoC. Las Meta Quest 3 han abrazado el Snapdragon XR2 Gen 2 firmado por Qualcomm. Se trata de un chip específicamente diseñado para dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Más allá del tema de rendimiento, este componente también ofrece conectividad 5G.

Meta recalcó que el Snapdragon XR2 Gen 2 también representa un avance significativo en el terreno gráfico. Aunque todavía no es posible alcanzar el despliegue visual de una GPU de gama alta —incluso media—, el chip cumple las exigencias de las Meta Quest 3. Puede ejecutar, sin problemas, videojuegos con una calidad gráfica bastante decente. En promedio, la GPU tiene un rendimiento 50% superior a la del modelo anterior.

En este punto es importante comentar que la compañía prefirió enfocarse en ofrecer un mayor rendimiento en lugar de aumentar la autonomía de las Meta Quest 3. Y es que el Snapdragon XR2 Gen 2 presume ser un componente eficiente en la cuestión energética. Meta, no obstante, no quiso limitar el potencial del procesador. Podemos esperar que la duración de la batería se extienda hasta las 2 horras y 12 minutos, según la información oficial.

Previamente, describí a las Meta Quest 3 como unas gafas de realidad mixta. ¿No eran las Quest solo un producto de realidad virtual? Pues eso ha cambiado en la nueva generación. Gracias a las nuevas cámaras externas, el dispositivo puede reflejar en su pantalla lo que está ocurriendo en el exterior, abriendo así también la puerta a las experiencias de realidad aumentada.

Desde luego, los liderados por Zuckerberg ya tienen algunas aplicaciones listas para aprovechar dicha novedad. Habrá algunas herramientas que mostrarán ventanas flotantes mientras al fondo se muestra el mundo real. Sí, al más puro estilo de las Apple Vision Pro.

Respecto a la ergonomía, no hay demasiados cambios desde la generación anterior. De hecho, las Meta Quest 3 son ligeramente más pesadas, alcanzando los 515 gramos. El fabricante dice que esto no ha comprometido la comodidad, todo gracias a la nueva diadema rediseñada y, sobre todo, a la superficie de goma suave que hace contacto alrededor de tus ojos. En las Quest 2 teníamos una especie de espuma que podía resultar molesta después de cierto tiempo.

Las Meta Quest 3 estarán disponibles por $499 dólares a partir del próximo 10 de octubre. De momento, eso sí, no revelaron si esta fecha de lanzamiento es a nivel global. Si no fuera así, estamos seguros de que no tardarán en llegar a otros países dada la popularidad que tuvo el dispositivo antecesor.

