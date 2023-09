Mariló Montero está siendo noticia por las declaraciones que ha hecho sobre su segundo rejuvenecimiento vaginal. Según ha explicado la presentadora, se hizo el primero cuando trabajaba en Saber Vivir, precisamente para poder hablar del tema con conocimiento de causa. Ahora, a sus 58 años, se ha hecho un nuevo tratamiento para solucionar sus problemas de incontinencia urinaria.

Cabe destacar que el término “rejuvenecimiento vaginal” es muy amplio, pues se puede usar para hacer referencia a muchísimos tratamientos, más o menos invasivos, dirigidos, a grandes rasgos, a devolver a la vagina la elasticidad y tersura que tuvo unos años atrás. En el caso de Mariló Montero, se lo ha hecho a través de láser.

Esta es una opción que se encuentra en gran auge en los últimos años, pues sus beneficios son comparables a los de otros tratamientos mucho más invasivos, que incluyen intervenciones quirúrgicas como la labioplastia. Para Mariló Montero, según ha explicado ella misma, ha sido un antes y un después en lo referente a la incontinencia urinaria. ¿Pero cómo funciona exactamente?

La vagina también envejece

Todo el organismo envejece a medida que pasan los años, pero cada órgano lo hace a su ritmo y por motivos diferentes. En el caso de la vagina, son los niveles de estrógenos, pero también los esfuerzos físicos realizados a lo largo de la vida, los que más influyen en su envejecimiento.

Los niveles de estrógenos se mantienen elevados desde la pubertad, con fluctuaciones a lo largo del ciclo menstrual, para caer de forma notable y mucho más permanente con la llegada de la menopausia.

Entre otras muchas funciones, estas hormonas están encargadas de la hidratación de la vagina. Por eso, cuando caen, se produce una sequedad vaginal que puede causar molestias durante las relaciones sexuales, y también pérdida del tono de la vagina. No debemos olvidar que la hidratación de la piel es esencial para que esta se mantenga tersa. Con la vagina ocurre lo mismo. Y el problema es que, al perderse ese tono, se puede producir incontinencia urinaria, como la de Mariló Montero, y otros muchos síntomas tanto físicos como psicológicos.

Por otro lado, esfuerzos físicos como los que se producen en el gimnasio o durante los partos pueden afectar al los músculos del suelo pélvico, provocando síntomas similares, incluso en mujeres jóvenes. También algunos tratamientos frente al cáncer provocan estos síntomas.

Por todo eso, son muchísimas las mujeres que sienten que su vagina, de un modo u otro, envejece. Para evitar esto, se pueden tomar estrógenos o administrarlos en crema. Pero su consumo exógeno puede conllevar muchísimos efectos secundarios que no siempre valen la pena. Incluso aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de mama.

En el caso del suelo pélvico, se pueden fortalecer los músculos mediante los conocidos como ejercicios de Kegel. Pero se necesita mucha constancia y los resultados no son siempre los deseados. Es por eso por lo que hay quien prefiere el rejuvenecimiento vaginal.

Mariló Montero se ha hecho dos rejuvenecimientos vaginales.

¿Qué hace el rejuvenecimiento vaginal?

El rejuvenecimiento vaginal al que se ha sometido Mariló Montero consiste en la introducción de un láser a través de la vagina, que emite un haz de energía capaz de provocar varios efectos a muy corto plazo. Para empezar, aumenta el riego sanguíneo, tan beneficioso para que la piel se mantenga joven. Y eso, a su vez, favorece la producción de colágeno. Esta es una molécula ayuda a mantener la piel tersa, evitando la pérdida de tono.

Ha habido bastante controversia sobre su verdadera eficacia, pero en los últimos años han aparecido varias publicaciones que apoyan esta intervención. Por ejemplo, en 2021 se publicó una revisión de varios estudios que concluye que el rejuvenecimiento vaginal por láser ayuda a tratar tanto la laxitud como la atrofia de la vagina, aunque también reconoce que se necesita más investigación para afinar cuándo es realmente necesario y cuál es su seguridad a largo plazo.

Por eso, no es algo que se deba hacer a la ligera. Parece que funciona y, quizás, en algunos casos sea realmente útil. Pero lo cierto es que muchas personas recurren a estos tratamientos simplemente por estética. O quizás por motivos por los que no vale la pena intervenirse, por seguro que parezca el tratamiento a bote pronto. Mientras no interfiera en nuestra vida, no debería ser necesario. Así, si realmente crees que lo necesitas, como Mariló Montero, lo mejor será que lo consultes con tu médico. Él decidirá si realmente hay un problema en tu vagina o si, simplemente, ya no es la que era, pero sigue cumpliendo su función sin problema.

