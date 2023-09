Este martes se presentaron oficialmente los nuevos iPhone 15. Una familia compuesta por cuatro modelos diferentes: el iPhone 15 estándar y las versiones Pro, Pro Max y Plus. Cada uno de ellos con un precio y unas prestaciones concretas.

Sin embargo, hubo algo que llamó especialmente la atención. En Europa –así como en otros mercados–, el precio de esta nueva familia resultó ser inferior al de los iPhone 14. Algo que muchos no esperaban.

No obstante, si conoces cómo funciona Apple, esta rebaja era, en realidad, previsible. Y no, no es una cuestión de menor demanda ni de cambio de estrategia –de la misma forma que la subida de los iPhone 14 no fue fruto de la avaricia, como muchos afirmaron en aquel momento–. La explicación tras las oscilaciones de precio que vimos en los modelos de 2022 y, ahora, también en los iPhone 15 es otra. Y se debe, sobre todo, al mercado monetario.

Versión iPhone 14 (Septiembre 2022) iPhone 15 (Septiembre 2023) Diferencia Estándar 1009 euros 959 euros 50 euros menos la versión más reciente Plus 1159 euros 1109 euros 50 euros menos la versión más reciente Pro 1319 euros 1219 euros 100 euros menos la versión más reciente Pro Max 1469 euros 1469 euros Cero euros de diferencia, pero pasa a tener 256 GB en lugar de 128 GB

Cómo fija Apple sus precios

La gama iPhone 14 mantuvo precios en Estados Unidos respecto a la generación anterior. Sin embargo, en Europa –así como en otros países– sufrimos una notable subida de precio. La razón, como expliqué en su momento en la reseña del iPhone 14, no era la avaricia, como muchos argumentaron. La clave estaba en el tipo de cambio dólar-euro.

En 2022, la situación económica global –inflación, guerra de Ucrania, etc.– hizo que el euro perdiera valor en relación al dólar. Y eso obligó a Apple a subir los precios en Europa si quería ingresar una cifra similar por un teléfono vendido en España que por uno vendido en California.

La forma en la que Apple fija los precios es relativamente sencilla. Primero decide cuánto quiere cobrar por el producto en Estados Unidos en base a diversos factores. Luego, convierte esa cifra a la moneda de cada país en el que opera –según los tipos de cambio del momento y las previsiones a futuro–. Y, en última instancia, suma los impuestos aplicables en cada región (IVA, aranceles –si existen–, etc.).

Por qué los iPhone 15 son más baratos

En septiembre de 2022, cuando se lanzaron los iPhone 14, los tipos de cambio dólar-euro eran notablemente perjudiciales para los europeos. Sin embargo, el euro se ha fortalecido significativamente desde entonces, como se puede ver en el siguiente gráfico, haciendo posible la caída de precio que hemos visto con el iPhone 15:

Evolución euro-dólar desde el 1 de septiembre hasta ahora. El euro claramente se ha fortalecido desde entonces.

Por lo tanto, siendo conocedor de esta situación en el mercado monetario y de la forma de trabajar de Apple, resultaba predecible este cambio de precio a la baja. La única excepción es el iPhone 15 Pro Max, cuya versión básica sí ha subido 100 dólares en EE.UU. y ahora se comercializa por defecto con 256 GB. En este caso, las subidas aplicadas en el mercado local han compensado la caída prevista por el tipo de cambio actual, manteniendo por lo tanto el mismo precio que su predecesor. Sin embargo, en el resto de la gama, hemos visto caídas de entre 50 y 100 euros. Y eso, sin duda, es una gran noticia.

