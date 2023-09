Más de tres años después del inicio de la pandemia de COVID-19, son ya pocas las personas que aún no se han contagiado. Afortunadamente, gracias a las vacunas, la inmensa mayoría de pacientes pasan el virus de una forma bastante leve, a veces casi sin síntomas. Pero aún hay individuos que sufren fuertemente la enfermedad. Algunos de los factores que influyen en ello están claros. La edad y las patologías previas son dos de los más importantes. No obstante, según un estudio reciente, hay otro factor mucho menos conocido: la herencia neandertal.

Hace tiempo que se sabe que la presencia de genes con origen neandertal puede hacernos más propensos a algunas enfermedades, como la depresión. También parece tener relación con el alcoholismo y con la forma que tiene el sistema inmunitario de lidiar con muchas infecciones.

Por eso, no es extraño que también tenga relación con la COVID-19. De hecho, el estudio que se acaba de publicar se llevó a cabo al principio de la pandemia en la región italiana de Lombardía, donde hubo una gran concentración de casos graves en aquel momento clave. Las causas no estaban claras, pero ahora se intuye que podría ser que en esta zona haya una gran prevalencia de ADN neandertal, con todo lo que eso conlleva. Sería necesario analizar el material genético de una gran muestra de la población; pero, hasta que eso se haga, parece una hipótesis bastante buena.

Las consecuencias del sexo con neandertales

Los neandertales se extinguieron hace 40.000 años. El Homo sapiens, la especie humana, apareció hace aproximadamente 120.000 años. Por lo tanto, ambos homínidos caminaron juntos sobre la Tierra. Pero no solo caminaron. Hicieron mucho más que eso, pues hay pruebas más que sobradas de que también intimaron. Mucho.

Intimaron tanto, que se calcula que, actualmente, la mayoría de personas con ascendencia no africana tienen todavía un 2% de ADN de origen neandertal. También les debemos algunos patógenos de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano. Y, probablemente, hay personas que por su causa lo han pasado muy mal con la COVID-19.

Los neandertales desaparecieron hace 40.000 años, pero antes intimaron mucho con el Homo sapiens. hairymuseummatt (Wikimedia)

Los haplotipos que complican los síntomas de COVID-19

Italia fue el primer país europeo en detectar una gran explosión de casos de COVID-19 al inicio de la pandemia. Hubo varias regiones especialmente afectadas y Lombardía fue una de ellas. No solo hubo muchos casos, sino que una proporción bastante alta tuvo síntomas muy graves, e incluso requirió su ingreso en el hospital.

Inicialmente se pensó que podría deberse a la descentralización de la sanidad italiana, por la cual cada vez más personas debían acudir a clínicas y hospitales privados. Pero podría haber algo más.

Los autores de este estudio, procedentes del Instituto Mario Negri para la Investigación Farmacológica, analizaron el ADN de 10.000 pacientes de COVID-19 en la primera ola de la ciudad de Bérgamo. De este modo, observaron que buena parte de los que enfermaron muy gravemente tenían haplotipos asociados a los neandertales.

Los haplotipos son variaciones del ADN ubicadas en un mismo cromosoma, que se suelen heredar juntas. En este estudio se observaron principalmente dos haplotipos, de origen neandertal, que parecían relacionarse con la gravedad de la COVID-19. Uno estaba asociado con la expresión del gen CCR9 y el otro con la del LZTFL1. Los dos son genes involucrados en el sistema inmunitario y se sabe que, en muchos casos, la gravedad de la enfermedad se debe precisamente a una respuesta defensiva extrema. Por eso, todo tiene sentido.

Podría ser que en la región de Lombardía haya una gran dominancia de estos haplotipos. Y también puede ser que las personas que se han contagiado muchas veces o que lo han hecho con síntomas importantes, a pesar de las vacunas, tengan esta herencia neandertal. Aquellos escarceos amorosos entre neandertales y humanos siguen teniendo consecuencias. No se lo tendremos en cuenta, pues todos nos hemos enamorado de quien no debíamos, aunque las consecuencias de lo nuestro no han durado miles de años. Eso también es cierto.

