Este pasado domingo, la alerta enviada por Protección Civil a los residentes y visitantes de la Comunidad de Madrid se convirtió en tendencia. Algunos preguntándose cómo podían desactivarlas (aunque sea una mala idea), mientras otros se limitaban a subir capturas de pantalla del mensaje a sus redes sociales. Pues bien, si eres de los pocos que no han recibido el aviso, aunque te encontrases dentro del área afectada, existe una manera muy sencilla de activar las alertas de Protección Civil en tu móvil Android o iPhone.

Las alertas de Protección Civil constituyen un paso importante para la seguridad de los habitantes y visitantes de España. Además, le permite al país cumplir con la directiva europea, la cual especifica el deber de los Gobiernos de ofrecer "a cualquier personal con un teléfono móvil, incluidos los visitantes de otros países, la posibilidad de recibir en segundos, de manera inequívoca e inteligible, la información que las autoridades competentes decidan enviar a las zonas potencialmente afectadas". Esto último puede ser por una catástrofe o una situación de emergencia.

¿Por qué no he recibido la alerta de Protección Civil?

Si eres de los que tenía las alertas de Protección Civil activas, pero aun así no has recibido el aviso, existen varias razones detrás. En primer lugar, es necesario descartar que te encontrases fuera de la Comunidad de Madrid, zona afectada en esta ocasión. Recuerda que las notificaciones solo se envían a una localidad que pueda verse perjudicada por un desastre natural (o una emergencia de otro tipo). En este caso, los únicos en recibirla fueron aquellos que se encontraban en la capital española.

En las alertas de Protección Civil no cuenta empadronamiento, como algunos creen en redes sociales. Según ha comentado anteriormente la Dirección General de Protección Civil, se trata de un sistema denominado ES-Alert, y el cual se apoya en la tecnología Cell Broadcast. Esto le permite al Gobierno emitir comunicados a través de ondas de radio que llegarán a los móviles dentro de un área afectada.

Los únicos requisitos para recibir los avisos de Protección Civil (además de tenerlos activados), es tener un móvil con cobertura y fuera del Modo Avión. Sin estas condiciones, la notificación no llegará.

Dada la importancia de las alertas de Protección Civil, estas llegarán a tu móvil, incluso si lo tienes en modo No molestar o en silencio. Además, no detendrá su sonido hasta que confirmes que has leído la información en pantalla.

Cómo activar las alertas de Protección Civil en Android y iOS

Android

En Android existen varias alertas que se pueden configurar de forma independiente. Entre ellas, las AMBER (menores secuestrados), Amenazas extremas, graves o de prueba. Para el sistema operativo móvil de Google, bastará con hacer lo siguiente para recibir las notificaciones de Protección Civil en un futuro.

Abre la app Configuración de tu móvil Android. Desplázate hasta la opción Seguridad y emergencias (o alguna parecida). En algunos móviles Android, esta opción podría encontrarse también dentro del apartado Notificaciones. Busca Alertas de emergencia inalámbrica. Activa la opción Pre-Alerta de Protección Civil. Si no la encuentras, simplemente activa todas las funciones de avisos que aparezcan dentro de este menú.

iOS

Si tienes un móvil iPhone, también hay un apartado donde puedes activar o desactivar las alertas de Protección Civil. En el caso del sistema operativo móvil de Apple, deberás contar con iOS 15.6 o superior. Si es tu caso, solo haz lo siguiente:

Ve al menú Ajustes de tu móvil. Aquí, baja hasta el apartado Notificaciones. Desplázate hasta el fondo del menú. Entonces verás la opción Pre-Alertas de Protección Civil.

Una vez activado, deberías recibir todas las notificaciones que envíe el Gobierno de España en caso de emergencia.

