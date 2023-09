No ha habido ningún ciudadano en la Comunidad de Madrid que no se haya asustado al escuchar el molesto pitido que recibió en su móvil como consecuencia de la alerta que envió el Gobierno ante las posibles inundaciones causadas por la DANA que sacude la península. Esa alarma, de hecho, estaba acompañada de una notificación que se mantuvo durante unos minutos en la pantalla de todos los dispositivos que se ubicaban en La Comunidad de Madrid, y aunque puede parecer algo nuevo y preocupante a nivel de privacidad, no lo es en absoluto.

Este aviso, que muchos ciudadanos recibieron entorno a las 14:30 horas del pasado domingo, forma parte del llamado Sistema de Alertas Públicas de España, o ES-Alert, que es competencia del Ministerio del Interior, y más concretamente de Protección Civil. Se trata de un mecanismo de comunicación masivo que tiene como objetivo alertar a los usuarios sobre algún tipo de catástrofe inminente, ya sea un terremoto, una erupción volcánica o, como en este caso, una DANA que podría generar inundaciones en espacios públicos y carreteras.

Ayer, por ejemplo, la alerta se envió con el objetivo de recomendar a los ciudadanos permanecer en el domicilio y no salir o utilizar el vehículo si no es estrictamente necesario ante la activación del nivel 1 del Plan de inundaciones. Y aunque es la primera vez que se envía —al menos en la Comunidad de Madrid—, no es algo nuevo. De hecho, el Gobierno anunció que iban a implementar este sistema de alertas en España en julio de 2021, aunque no fue hasta octubre de 2022 cuando activaron oficialmente el envío de alertas.

Cómo funciona el sistema de alertas de emergencia

Una de las primeras notificaciones de alerta que el Gobierno envío a los ciudadanos. En este caso, a modo de prueba.

Probablemente, te estés preguntando cómo funciona este sistema y cómo el Gobierno ha conseguido enviarte una notificación a tu smartphone sin tu permiso, y sin ceder ninguno de tus datos, como tu número de teléfono. Esto es porque el sistema de Alertas de Emergencia no requiere de un número de teléfono. Tampoco de un correo electrónico u otro tipo de identificación del usuario.

El sistema de alertas funciona mediante Cell broadcast. Se trata de una tecnología disponible en la mayoría de operadores y compatible con los smartphones actuales, que permite a las administraciones enviar alertar de forma masiva dependiendo de la posición geográfica. Se envían, incluso, aunque el dispositivo no tenga cobertura o acceso a internet. Es una alerta completamente anónima. Es decir, ninguno de los responsables de enviar ese mensaje pueden ver quién lo ha recibido, y mucho menos acceder a su información personal.

¿Cómo debes actuar si recibes una alerta así? En primer lugar, es importante pulsar sobre la alerta y leer atentamente el contenido del mensaje, pues es probable que contenga instrucciones sobre cómo actuar ante, por ejemplo, un incendio, inundaciones, una erupción volcánica, etc. La alarma del sistema de alertas deja de sonar automáticamente segundos después de leer al aviso, y el usuario puede borrar la alerta como si de una notificación se tratase o, en el caso de algunos dispositivos, pulsando en el botón de ‘Aceptar’ que se muestra en la pantalla.

¿Se puede desactivar el sistema de alertas? Sí, a través de los ajustes del sistema. No obstante, lo recomendable es mantener activa la posibilidad de recibir alertas, pues solo se envían cuando hay una emergencia real.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente