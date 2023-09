Parece que los youtubers españoles residentes en Andorra se enfrentarán a un nuevo desafío al momento de renovar su residencia. Según ha dejado saber el gobierno del Principado, entre los próximos requisitos para obtener la residencia podría exigirse aprender catalán.

Según el Govern d'Andorra, cada vez son más las personas que llegan al país y eligen hablar castellano como idioma principal, entre ellos los youtubers españoles. Por supuesto, esto no sería un problema si no fuese porque, según la constitución del Principado, el idioma oficial es el catalán. Con intenciones de promover el uso de su lengua, se podría exigir próximamente un mínimo de capacidad para manejarse en ella.

No obstante, el nivel de catalán exigido por Andorra para ofrecer su residencia es bastante bajo, y sería muy fácil de conseguir por los youtubers y streamers. De hecho, es inferior a un A2, y es que solo necesitarás completar un total de 30 horas para cumplir el requisito. Por su parte, el Principado pondrá a disposición de los residentes un curso gratuito para conseguirlo.

Esto es parte de la nueva ley de lenguaje oficial que entraría en vigor en algún punto del año que viene. Por esta razón, y porque todavía el texto no está acabado, podría cambiar algún que otro detalle. Hasta entonces, los youtubers y streamers estarían a salvo.

Andorra se ha convertido en el destino preferido de muchos youtubers y creadores de contenido. Después de todo, y a diferencia de España y otros países europeos, los impuestos para autónomos son mucho más bajos en el Principado que en otras regiones.

"¿Qué es esto, una dictadura?", la respuesta de un streamer ante la obligatoriedad del catalán en Andorra

Agustin51 en uno de sus directos

Por supuesto, algunos de los youtubers y streamers residentes en Andorra no han tardado en comentar al respecto. Una de las opiniones más controversiales es la de Agustin51. El andaluz se mudó al Principado hace cinco años. En sus propias palabras, en este país podía "ser feliz y libre", pero si le hubiesen dicho que para vivir allí tendría que aprender catalán, "no me mudo".

Además, ha comparado la medida del gobierno de Andorra con una dictadura, ya que considera que atenta contra su libertad personal.

"Sin faltar al respeto al catalán ni a la gente que vive aquí ni nada. Respeto con todo el mundo. Pero empatizad conmigo", comentó Agustin51 en uno de sus directos. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo se necesitan 30 horas de lecciones de catalán para obtener la residencia en Andorra, poca empatía se puede generar hacia el streamer.

Lo que sí es lamentable, en el caso de Agustin51, es llevar cinco años viviendo en un país y no estar dispuesto a aprender su idioma oficial. Después de todo, la idea de mudarse a una nueva región es integrarse dentro de su sociedad, y la parte más básica de este proceso es aprender el idioma. En el caso de Andorra, el catalán.

Otros se lo han tomado con mejor humor

Afortunadamente, el caso de Agustin51 no es igual al de todos. Otros youtubers bastante más conocidos, como El Rubius o TheGrefg, se lo han tomado con humor. El primero, por ejemplo, ha demostrado su disposición por aprender catalán, aunque aseguró que si no fuese obligatorio, no lo haría. Eso sí, que no sea de forma presencial, porque le da ansiedad.

TheGrefg, por su parte, hizo varias bromas durante su directo. "¿Imaginas ser el primer youtuber al que echan de Andorra por suspender el examen?", comentaba entre risas. Además, aprovechó el momento para armar una frase con lo poco que sabe de catalán: "Esta nit me gustaría dinar un formatge con pernil ibèric con pa amb tomàquet [pan tumaca], ¿vale? ¿Se entiende?".

Por otro lado, TheGrefg ha propuesto a sus seguidores el hacer su curso de catalán en directo. Pero bromas aparte, considera que el requisito es bastante razonable. Después de todo, y como hemos repetido varias veces, se trata del idioma oficial de Andorra.

