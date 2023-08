Samsung no habría abandonado del todo sus móviles Fan Edition, y estaría a punto de traerlos de regreso de la mano del Galaxy S23 FE. Nuevos rumores apuntan a que el smartphone podría ver la luz muy pronto, sumándose al actual catálogo de buques insignia de la marca surcoreana.

Según el reputado leaker Yogesh Brar, Samsung lanzaría el Galaxy S23 FE en septiembre. De confirmarse, no habrá que esperar demasiado para ver qué se trae entre manos este nuevo dispositivo. Pero lo más interesante es que, si se concreta su aparición en escena, marcará el regreso de este tipo de modelos tras la cancelación del Galaxy S22 FE.

No olvidemos que el último exponente de esta línea de smartphones fue el Galaxy S21 FE, que se lanzó a comienzos de 2022. Dicho modelo recibió muy buenas críticas, y todo parecía dado como para que Samsung mantuviera su estrategia y lanzara un derivado de la línea Galaxy S22. Sin embargo, ello finalmente no ocurrió debido a los problemas en la cadena de suministros provocados por la escasez de chips.

Ahora, habiéndose apaciguado el faltante de semiconductores, todo estaría dado para que los coreanos vuelvan al ruedo con el Galaxy S23 FE. Y si la información de Brar es precisa, nos encontraremos con un modelo en el que Samsung repetirá una fórmula ya conocida, con matices un tanto llamativos.

Galaxy S23 FE: sus posibles características (y un chip insólito)

El Galaxy S21 FE es, hasta ahora, el último exponente de los Fan Edition de Samsung.

De acuerdo con el mencionado filtrador, el Galaxy S23 FE llegará con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. De ser así, sería exactamente el mismo panel que vimos el año pasado en el Galaxy S21 FE. En cuanto a tamaño, en tanto, quedaría en un punto intermedio entre las 6,1'' del Galaxy S23 y las 6,6'' del Galaxy S23+.

Otro componente que repetiría del Galaxy S21 FE sería la batería, puesto que volvería a ser de 4.500 mAh y con soporte para carga rápida de hasta 25 vatios. No se especifica si el Galaxy S23 FE llegará con un cargador en la caja; aunque es probable que no, considerando que Samsung optó por no hacerlo en el modelo previo. El dato novedoso es que el nuevo modelo sería compatible con carga inalámbrica, aunque no se menciona hasta qué potencia.

Samsung Galaxy S23 FE



- 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

- 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)

- Selfie: 10MP

- Android 13, One UI 5.1

- 4,500mAh battery, 25W Charging

- 4+5 years support

- wireless charging, IP rating



September release — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2023

El punto más curioso de la supuesta tabla de especificaciones del Galaxy S23 FE está en su procesador. Yogesh Brar indica que Samsung optaría por dotar al smartphone con un Snapdragon 8 Gen 1 o un Exynos 2200, según el mercado. Lo llamativo es que ambos SoC han mostrado un rendimiento pésimo en los móviles que los han implementado.

De hecho, Qualcomm lanzó el Snapdragon 8+ Gen 1 menos de medio año después del chip original debido a sus problemas de performance. Pero eso no fue todo, puesto que la fabricación del nuevo componente cambió de manos y pasó de Samsung a TSMC. Si este rumor se sostiene, será una apuesta muy extraña por parte de los surcoreanos.

Una gran mejora en las cámaras

Donde el Galaxy S23 FE sí daría un salto monumental, sería en el apartado de cámaras. Al parecer, el móvil incorporaría un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de la imagen. El secundario sería de 8 megapíxeles, mientras que también presentaría un telefoto de 12 megapíxeles.

Esto representaría una gran evolución en comparación con la configuración del S21 FE, que llegaba con dos sensores de 12 MP cada uno —gran angular y ultra gran angular, respectivamente— y un telefoto de 8 MP. En la parte frontal, por su parte, el nuevo móvil de Samsung sí daría un paso atrás con la inclusión de una cámara selfie de solo 10 megapíxeles, contra la de 32 megapíxeles del modelo anterior.

Por último, vale mencionar el apartado de software. Para sorpresa de nadie, Samsung dotaría al Galaxy S23 FE con One UI 5.1, la capa de personalización que corre sobre Android 13. Ya veremos si estos datos se confirman en las próximas semanas, con el supuesto retorno de la marca coreana a sus móviles Fan Edition.

