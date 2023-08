Pocas cosas hay más personales que un cepillo de dientes o tu historial de Spotify o Netflix. Todos tenemos un placer culpable, una serie o película que negamos haber visto en voz alta pero que, a escondidas, disfrutamos. Así que sería un inconveniente que alguien de nuestro alrededor viera nuestro historial y nos preguntara por qué hemos visto ese contenido que siempre hemos criticado. Por suerte, puedes ocultar qué has visto en Netflix.

Aunque muchos vemos Netflix en solitario, es inevitable que en alguna ocasión veamos algo con amigos, familiares o con la pareja. En esas ocasiones, si usas tu perfil de Netflix, aparecerán en pantalla recomendaciones relacionadas con lo que has visto previamente. Y también se mostrarán esas series y películas ya vistas. Algo que tal vez te incomode. No somos nadie para juzgar lo que ves o dejas de ver. Pero puede que tu pareja o amigos no se tomen bien que veas algo sin ellos, te adelantes en ver cierta serie o, directamente, veas algo que luego critiques.

La buena noticia es que Netflix ha pensado en ello y puedes ocultar qué has visto en esta plataforma. Por mucho que insistan en que no hay que compartir cuentas, salvo que pagues más, por ahora no prohiben ver algo en grupo en casa de alguien con una sola cuenta. Pero si te toca a ti usar tu cuenta, nadie tiene porqué enterarse de qué ves o dejas de ver.

Saber qué estás viendo y qué has visto

Si tu memoria no va muy fina o si ves contenidos a diario de Netflix, Prime Video, HBO Max o Filmin, es normal que no recuerdes todo cuanto has visto. O que no termines de ubicar en qué plataformas viste tal o cual serie o película. Lo bueno es que cuando consumimos ese contenido dejamos un rastro. Y Netflix nos permite acceder a él.

Gracias al historial de visionado sabrás qué película, documental o serie viste cada día de la semana. En el caso de las series, muestra el capítulo o capítulos. Además, va asociado a cada perfil de Netflix. De manera que no se mezclarán los contenidos que veas desde distintos perfiles.

El único inconveniente es que el historial de visionado o Actividad de visionado no está accesible directamente desde la app de Netflix. Tendrás que abrir un navegador web e ir a ese apartado, que está algo oculto. Pero por otro lado, te servirá para ocultar qué has visto en Netflix con anterioridad.

Esta es la ruta a seguir para saber qué estás viendo en Netflix:

Desde un navegador web, accede a tu cuenta de Netflix Es probable que tengas que iniciar sesión con tus credenciales (usuario y contraseña) Ve a la sección de Perfil y control parental Haz clic en el desplegable de tu perfil de usuario Entra en Actividad de visionado del perfil pulsando en Ver Si la lista es muy extensa, tal vez tengas que hacer clic en Mostrar más

Ocultar qué has visto en Netflix

Ahora que ya sabes donde ver qué contenidos viste, toca averiguar cómo ocultar qué has visto en Netflix. De esta manera, cuando accedas a un contenido, no se mostrará como ya visto. Pese a que sí lo viste. También evitarás que Netflix te haga recomendaciones relacionadas con ese contenido que has ocultado. Y, finalmente, no verás esa serie o película en Seguir viendo. En definitiva, Netflix no se chivará de que has visto algo si lo ocultas.

Para ocultar qué has visto en Netflix tendrás que acudir al historial de visionado o Actividad de visionado. Como expliqué antes, la única manera de acceder a él es desde el navegador web. Por desgracia, no aparece en las aplicaciones de Netflix de ninguna plataforma.

Así que para ocultar un título del historial de visionado:

Desde un navegador web, accede a tu cuenta de Netflix Es probable que tengas que iniciar sesión con tus credenciales (usuario y contraseña) Ve a la sección de Perfil y control parental Haz clic en el desplegable de tu perfil de usuario Entra en Actividad de visionado del perfil pulsando en Ver A la derecha de cada contenido, verás un icono de ocultar. Al colocar el cursor del ratón aparecerá el mensaje Ocultar del historial de visionado Haz clic en cada icono de ocultar Si quieres borrar todo el historial, pulsa en Ocultar todo

Piénsatelo bien antes de borrar el historial. Esta acción no se puede deshacer. Aunque, eso sí, puede tardar hasta 24 horas en aplicarse en todos tus dispositivos. Y afectará a las recomendaciones que recibas por parte de Netflix. Además de dificultarte el recordar si viste algo o no con anterioridad.

Pero como comenté al principio, ocultar qué has visto en Netflix te será de gran utilidad con alguna película o serie concretas si no quieres recibir recomendaciones relacionadas o si no quieres peleas o debates con tus conocidos sobre por qué viste ese título tan polémico que tú mismo criticaste en alguna ocasión.

