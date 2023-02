Netflix ha dado un paso definitivo en España para acabar con la práctica de compartir cuentas. Si has decidido que, en lugar de darte de baja del servicio, deseas seguir usándolo con amigos y familiares que no viven contigo, tendrás que abonar 6 euros extra por usuario a partir de ahora. Pero, ¿cómo se hace esto exactamente? Aquí te dejamos una guía paso a paso para compartir tu cuenta de Netflix con personas que no viven contigo.

La cantidad de subcuentas a contratar depende del plan que tengas en Netflix. Con el plan Estándar, solo podrás compartir tu cuenta de Netflix con un usuario adicional. En caso de tener el plan Premium, esta cantidad se eleva hasta los dos usuarios extra. Por supuesto, si tienes el plan básico con anuncios, no puedes acceder a ninguna de estas opciones, dado que solo permite visualizar una pantalla a la vez.

El precio de la subcuenta extra se sumará al total que paga el titular de la cuenta. Así, se cobrarán de 12,99 euros al mes por la cuenta estándar, o los 17,99 euros por la cuenta premium, más los 5,99 euros de cada uno de los usuarios extra:

Estándar sin subcuentas: 12,99 euros / mes.

12,99 euros / mes. Estándar con una subcuenta para personas no convivientes: 18,98 euros / mes.

18,98 euros / mes. Premium sin subcuentas: 17,99 euros / mes.

17,99 euros / mes. Premium con una subcuenta para personas no convivientes: 23,98 euros / mes.

23,98 euros / mes. Premium con dos subcuentas para personas no convivientes: 29,97 euros / mes.

Cómo añadir personas extra a tu cuenta de Netflix

Primer paso. Desde tu navegador, inicia sesión en tu cuenta de Netflix. Cuando te encuentres en la pantalla principal, toca sobre la imagen de perfil que se encuentra arriba a la derecha. Busca la opción Cuenta y entra.

Segundo paso. Se abrirá tu información personal de Netflix. Aquí, desplázate hasta la sección Suscriptores extra, justo debajo de Seguridad y privacidad. Toca el texto azul a la derecha donde se lee Comprar un pase de suscriptor/a extra.

Configurar suscripciones extra en Netflix

Tercer paso. Se abrirá una nueva pantalla donde Netflix detalla el funcionamiento de esta característica. Lo primero que cuentan es que el suscriptor extra tendrá su propia cuenta y contraseña en el servicio. Además, podrá usar un perfil existente o crearse uno totalmente nuevo. Eso sí, aunque no viva contigo, debe estar en el mismo país que tú, y vas a necesitar dar un número de teléfono para verificarlo.

Cuarto paso. Netflix te confirmará el precio final de tu suscripción y cómo quedará tras añadir al usuario extra. Si estás conforme, toca en Iniciar suscriptor/a extra.

Quinto paso. Elige si quieres que el suscriptor extra utilice un perfil existente en tu cuenta de Netflix, o si, por el contrario, quieres añadir uno totalmente nuevo para su uso personal.

Sexto paso. En esta ventana tendrás que escribir el nombre de la persona que deseas añadir a tu cuenta de Netflix, junto a su correo electrónico. Por último, escribe tu nombre.

Toda la información de inicio de sesión se enviará al correo electrónico que has proporcionado de esa persona. A partir de aquí, le toca a él o ella entrar y rellenar los datos que Netflix requiere para completar la suscripción extra a su servicio.

Una vez listo, Netflix creará una nueva sección en los ajustes de tu cuenta. Aquí podrás gestionar todas las subcuentas suscritas. De esta forma, tienes herramientas para cancelar rápidamente el pase de suscripción, o añadir a otra persona en caso de tener el plan premium del servicio.

