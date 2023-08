El beso a Jenni Hermoso durante la coronación de España como campeona del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda no es la primera, ni la única, controversia que envuelve a Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha demandado a Wikipedia para que elimine contenidos vinculados con los escándalos que ha protagonizado en los últimos tiempos, y que hoy se reflejan en su perfil en la Enciclopedia Libre.

Según reporta El Confidencial, la demanda de Luis Rubiales contra Wikipedia data de diciembre de 2022. No obstante, ha ganado relevancia en las últimas horas con motivo de los sucesos acontecidos en la ceremonia de premiación del seleccionado femenino español tras consagrarse en Oceanía el domingo pasado.

El citado medio indica que el máximo dirigente del fútbol de España se ha acogido a la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación. De acuerdo con Luis Rubiales, su perfil de Wikipedia incluye información falsa sobre las negociaciones para vender la disputa de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Una controversia en la que también está involucrado el exfutbolista Gerard Piqué, quien a través de Kosmos, su empresa de gestión deportiva, se llevó una comisión de 24 millones de euros.

El procedimiento judicial iniciado a través de un juzgado de Valladolid afirma que los datos publicados en Wikipedia representan un desprestigio para la RFEF y sus dirigentes. Además, Luis Rubiales sostiene que el impacto negativo de las informaciones puede derivar en problemas institucionales y financieros. Por ello, no se descarta, incluso, el reclamo de un resarcimiento económico para los supuestos afectados.

Si bien el reclamo del presidente de la Federación contra Wikipedia puede terminar en un juicio, no sería extraño que caiga en saco roto. Después de todo, la Enciclopedia Libre no es un medio de comunicación tradicional, sino un proyecto mantenido por la comunidad. Es por ello que su edición se realiza a través de un sistema de discusión del cual participan millones de personas de todo el mundo.

De esta forma, se debaten los cambios a implementar siguiendo distintos lineamientos, especialmente en materia de referencias. Algo que se ha visto en acción al lidiar con temas delicados o de interés público, como en su momento ocurrió con la Guerra de Ucrania o la muerte de Isabel II.

Esto no significa que los artículos de Wikipedia estén libres de vandalismo. La propia naturaleza de la Enciclopedia Libre lleva a que en ocasiones se realicen cambios inapropiados en las entradas. Muchas veces sucede por motivos humorísticos, mientras que en otros casos es puramente para desinformar.

De hecho, el propio perfil de Luis Rubiales fue víctima de este accionar en más de una oportunidad. En octubre pasado, por ejemplo, el infobox de su artículo decía "Luis Rubiales (el mafias)", lo cual luego fue corregido por los editores voluntarios. Es más, el artículo estuvo protegido hasta enero de este año debido a casos de vandalismo reiterado. Esto impedía que anónimos realizaran modificaciones sobre el mismo.

La RFEF, contra la Enciclopedia Libre

No obstante, la demanda de Luis Rubiales contra Wikipedia se enfoca en los contenidos del apartado "Controversias" de su perfil. En diciembre de 2022, dicho segmento se enfocaba en el escándalo de la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Y la mayoría de las fuentes y referencias se desprendían de una extensa investigación de El Confidencial.

El citado medio afirma que Wikipedia todavía no ha respondido a la presentación de Luis Rubiales ante la justicia española. No obstante, sí le habría informado que no tiene el poder de modificar los artículos debido a que, justamente, son los usuarios quienes realizan el trabajo. En tal sentido, se le habría manifestado al dirigente que llevara sus argumentos a la pestaña de discusión de su perfil en Wikipedia. O que, directamente, ofreciera fuentes informativas que matizaran lo que ya se encontraba publicado y referenciado.

Más allá de lo que suceda con la demanda en sí misma, el embate contra la Enciclopedia Libre también se presta para generar revuelo. Esto se debe a que Luis Rubiales no habría realizado la presentación judicial por su cuenta, sino a través del departamento legal de la RFEF. El mismo se encuentra a cargo de Pedro González Segura desde fines de 2019.

