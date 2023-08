El matrimonio arrestado en 2022, acusado de poseer miles de millones de dólares en Bitcoin robado a Bitfinex en 2016, se ha declarado culpable. El empresario Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, con pasado como columnista de Forbes y —ejem— rapera, reconocieron la autoría del ataque contra la plataforma de criptomonedas con sede en Hong Kong y sus esfuerzos por lavar los activos obtenidos ilegalmente.

Según publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lichtenstein utilizó "técnicas y herramientas avanzadas de hackeo" para infiltrarse en Bitfinex. Así, fue capaz de autorizar más de 2.000 transacciones fraudulentas que derivaron en la extracción de 119.754 BTC del exchange cripto asiático. Posteriormente, Morgan brindó su asistencia para lavar parte de lo robado utilizando distintas metodologías, montando a la vez una estructura de negocios como fachada para legitimar sus actividades bancarias en Norteamérica.

Cuando se produjo el hackeo a Bitfinex, el total de Bitcoin robado estaba valuado alrededor de unos 60 millones de dólares. Sin embargo, el incremento de la cotización de la criptomoneda con el correr de los años llevó a que el valor del botín se multiplicara. Cuando Lichtenstein y Morgan fueron arrestados en 2022, aún tenían en su poder unos 95.000 BTC, que por entonces valían unos 3.600 millones de dólares.

Un elemento que no se debe pasar por alto es que los arrestados han reconocido ser los autores del hackeo y robo a Bitfinex. Cuando la justicia estadounidense los detuvo en febrero de 2022, no los acusó de ser los perpetradores del ataque, sino de estar a cargo de lavar los criptoactivos obtenidos de forma ilícita. Hasta ahora, la identidad del hacker —o los hackers— del exchange de criptomonedas era un misterio. No obstante, existían elementos de sobra que comprometían a Lichtenstein y Morgan por un posible involucramiento directo con el episodio.

Los hackers de Bitfinex se declaran culpables y pueden ir a prisión por muchos años

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lichtenstein no solo ejecutó el robo de casi 120.000 BTC a Bitfinex, sino que también cubrió sus huellas para evitar ser rastreado. En tanto que, con la ayuda de Morgan, utilizó distintas técnicas para impedir el seguimiento en la blockchain de los fondos sustraídos. Para ello habrían cambiado parte del Bitcoin por otras criptomonedas, saltando a diferentes redes y utilizando mixers y mercados en la darknet.

También se menciona el uso de identificaciones falsas para abrir cuentas en distintos servicios en línea para acceder a los activos lavados. En su momento, se dijo que parte del blanqueo de fondos se realizó a través de la adquisición de NFTs y oro. Pero ahora se conoció un dato todavía más insólito: que Morgan compró monedas de oro y las enterró para ocultarlas de las autoridades.

Además de los 95.000 BTC que el matrimonio tenía en su poder al momento de su arresto, la justicia estadounidense recuperó otros 475 millones de dólares vinculados al robo a Bitfinex.

¿Qué sucederá ahora con los hackers? Lichtenstein se declaró culpable de conspirar para cometer lavado de dinero y afronta hasta 20 años en prisión. Morgan, en tanto, aceptó su culpabilidad en un cargo por conspirar para lavar dinero y otro por conspirar para defraudar a Estados Unidos, cada uno punible con hasta 5 años en la cárcel. De modo que la excolumnista de Forbes y rapera podría pasar un máximo de 10 años tras las rejas. Considerando la evolución del precio del Bitcoin, se estima que el valor de los activos lavados supera los 1.000 millones de dólares.

Un caso repleto de peculiaridades

Heather Morgan, alias Razzlekhan, ayudó a lavar el Bitcoin que su esposo robó a Bitfinex.

Más allá del uso de "técnicas y herramientas avanzadas de hackeo" para vulnerar Bitfinex, extraer millones de dólares en Bitcoin y borrar sus huellas, el caso de Lichtenstein y Morgan está repleto de peculiaridades.

Durante la investigación para dar con los activos robados, se comprobaron varias inconsistencias en el modus operandi. Es que, más allá del uso de la darknet, la automatización de transacciones, el aprovechamiento de mixers y otras modalidades para anonimizar los movimientos con criptomonedas, se registraron miles de transferencias con fondos robados a cuentas que estaban bajo los nombres verdaderos de los arrestados o de sus empresas. Incluso se rastreó el uso de fondos en tarjetas de regalo de Walmart con la identidad y el domicilio real del matrimonio en Nueva York.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, accedió a un documento en la nube donde los acusados guardaban las direcciones de las carteras de criptomonedas con lo robado a Bitfinex, junto a sus respectivas "frase semilla" o llaves privadas. Es cierto que, teóricamente, el archivo se encontraba encriptado. No obstante, todo apunta a que los acusados pudieron haberse vuelto descuidados. O que sufrieron de un exceso de confianza con el paso de los años.

Por lo pronto, la sentencia definitiva contra Lichtenstein y Morgan quedará en manos de una corte federal estadounidense. Mientras tanto, Netflix se relame. El gigante del streaming está preparando una miniserie documental sobre el hackeo a Bitfinex y el rol del matrimonio arrestado. El mismo se encuentra bajo la dirección de Chris Smith (Tiger King). Se espera que la producción también se enfoque en el curioso pasado de Morgan como rapera, bajo el nombre artístico Razzlekhan.

