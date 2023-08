Este año podría convertirse en uno de los mejores en la historia de los videojuegos. Con lanzamientos como Resident Evil 4 Remake, Tears of the Kingdom o Diablo IV detrás, la mirada está puesta en los juegos que se avecinan. Es normal que títulos de alto calibre como Starfield o Call of Duty: Modern Warfare III acaparen la atención, no obstante, Everspace 2 es una de las sorpresas más gratas y sería un pecado no jugarlo.

Desde su llegada a Steam en abril, el juego de Rockfish Games rápidamente se convirtió en un sleeper hit gracias a su jugabilidad, mecánicas de RPG y un sistema inspirado en Diablo que lo convierten en el mejor looter shooter del espacio. Everspace 2 debutará en PlayStation y Xbox el próximo 15 de agosto y en Hipertextual tuvimos oportunidad de jugar por decenas de horas la versión de consola.

Nuestro veredicto: es uno de los grandes juegos de 2023 y digno sucesor de clásicos como Privateer o Freelancer.

Comprar en PSN Store Everspace 2 Rockfish Games sorprende con una nueva fórmula para juegos de combate espacial. Everspace 2 toma lo bueno de los RPG y lo potencia con un sistema de loot que recompensa a los jugadores más arriesgados. Si buscas un juego de naves con un control intuitivo y batallas frenéticas en el espacio, esta es la mejor opción. Everspace 2 es una alternativa a Starfield para quienes tienen PS5 y un agregado importante a Game Pass para los dueños de una Xbox Series X|S. ⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4.5 de 5.

Un poco de Star Wars y un poco de Diablo

Everspace 2 es un juego de combate y exploración espacial con elementos de RPG y looter shooter. Al ser una secuela, el título aprovecha varios elementos de su antecesor, como los combates frenéticos, múltiples opciones de personalización y una jugabilidad arcade con un control sencillo. Si nunca jugaste Everspace solo necesitas saber que es un juego similar lanzado en 2017, aunque con una base roguelike que nunca terminó por convencer a los fanáticos.

Tratar de describir Everspace 2 es un poco complejo, porque solemos encasillar los juegos por géneros. En términos generales, es un juego de acción en tercera persona de mundo abierto. Existe una historia principal, sin embargo, el plato fuerte es la exploración y los diversos roles que nos permite seguir por medio de misiones secundarias.

¿Necesito haber jugado Everspace? La historia de Everspace 2 es una continuación del juego original, por lo que existen referencias a sucesos y personajes. Esto incluye algunos diálogos o reencuentros con compañeros que en ocasiones no hacen sentido para quienes no jugaron el primer título. La buena noticia es que el juego incluye una base de datos de los personajes, sucesos y lugares.

Sus desarrolladores han tomado elementos de varios juegos. Por ejemplo, puedes minar asteroides, comerciar con bienes o convertirte en cazarrecompensas, como en Freelancer o Rebel Galaxy Outlaw. También cuentas con niveles de experiencia, árbol de habilidades y un sistema de personalización robusto como en cualquier RPG. Por último, las mecánicas de looter shooter te harán sentir por momentos que estás jugando un Diablo o Destiny con naves.

A diferencia de títulos como Elite Dangerous o No Man's Sky que nos abren la puerta a movernos libremente por el espacio, Everspace 2 sigue una línea bien definida. Existe una historia con misiones principales que deberemos completar para poder avanzar y reclutar a nuevos aliados. Esto es importante, puesto que habilidades como reparar la nave, enviar cargamento a tu base o pedir apoyo en una pelea difícil solo se obtienen al desbloquear a ciertos acompañantes.

Disparar, desbloquear, mejorar, repetir

Las misiones en Everspace 2 se resumen a destruir bases enemigas, enfrentar escuadrones, recuperar ítems o recursos. Como en todo RPG, nuestro personaje tendrá que hacer "favores" para ganar la confianza de algunas facciones y avanzar en la historia. Mientras te trasladas de un lugar a otro en el espacio, en ocasiones recibirás llamadas de ayuda o alertas para investigar algún punto de interés. Estas misiones aleatorias otorgan experiencia, recursos y créditos para mejorar tu nave.

Una de las características más llamativas de Everspace 2 es su complejidad. Si bien Rockfish Games asegura que no puede competir con gigantes como Elite: Dangerous o Star Citizen, el sistema de ítems y mejoras es robusto. Existen 9 clases de naves divididas en 4 niveles, cada una con habilidades especiales para cada estilo de juego. Las armas y sistemas de defensa se desbloquean por medio de planos (blueprints) que obtienes al completar misiones o explorar el espacio.

Los planos permiten construir armas las veces que quieras con la ayuda de recursos y pueden mejorarse. Por ejemplo, si tienes uno para misiles teledirigidos, podrás crear una variante con mayor poder de impacto, una con mejor alcance u otra que deshabilite el escudo de las naves enemigas. Los recursos los obtienes al minar minerales o reciclar ítems de menor nivel.

Al igual que en Diablo IV, Everspace 2 tiene armas y objetos legendarios. A medida que avanzas en la historia encontrarás objetos que habilitan coordenadas en el mapa con misiones de mayor dificultad que te recompensan con ítems o planos para construir armamento de mayor rareza. Cada misión es distinta y cuentan con multiplicadores, como enemigos que explotan al morir, que solo se destruyen con misiles o que se multiplican en 3 o 4 a medidas que matas a uno.

Pese a que estas misiones son opcionales, completarlas te ayudará a mejorar tu nave para hacer frente a los enemigos más adelante en la historia

¿Vale la pena Everspace 2?

Everspace 2 se diferencia de otros juegos de combate en el espacio gracias a que sigue la fórmula "fácil de jugar, difícil de dominar". Mientras que Elite: Dangerous o X4: Foundations intentan ser un simulador, el juego de Rockfish Games no oculta sus raíces arcade que se remontan al Galaxy on Fire 2 de dispositivos móviles.

Everspace 2 no requiere de extensos tutoriales u hojas de cálculo para gestionar las estaciones, recursos y otras características, como lo hace EVE Online (conocido como el Excel del espacio). El control es intuitivo y existen opciones para cada jugador. Ya sea que te guste atacar a distancia, enfrentar 1-a-1 o hacerte notar con un tanque impenetrable, el juego ofrece diversas clases de naves con sus respectivos perks.

Esta libertad y simpleza es lo que hace que Everspace 2 sea tan divertido. Habrá días en los que quieras hacer dos o tres misiones para ganar dinero, o minar asteroides para relajarte mientras escuchas un podcast. Las misiones secundarias toman mayor relevancia, sobre todo aquellas que te recompensan con un mejor botín.

De acuerdo con Rockfish, Everspace 2 toma unas 30 horas para completarse. Si quieres cumplir con las misiones secundarias y desbloquear todas las zonas y planetas de los 6 sistemas, te tomará más de 100 horas. Esto es relativo, ya que mi contador en Steam superó las 50 horas y todavía no llegaba a la mitad de la historia, por lo que al jugarlo en PlayStation 5 le di prioridad a las misiones principales.

Diferencias entre PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Everspace 2 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 15 de agosto. El juego se lanzó en Early Access a inicios de 2021 y la versión final debutó en Steam en abril. Aunque en esencia el juego es el mismo en todas las plataformas, hay algunos cambios importantes que debemos mencionar

Para esta reseña nos enfocamos en la versión de PlayStation 5, que se ejecuta a 60 cuadros por segundo e incluye soporte para el DualSense. Los gatillos adaptivos reaccionan cuando usamos el boost y existe una respuesta háptica cuando se acaban tus misiles, se sobrecalienta el arma o un enemigo te tiene en la mira. El juego también utiliza la bocina del mando en algunos momentos, aunque esto podría pasar sin pena ni gloria.

Comparada con Steam, la versión de PS5 llega con ligeros ajustes gráficos para mantener los 60 cuadros por segundo. Tal vez lo más criticable es que los controles no son configurables y solo se ofrecen dos esquemas. Everspace 2 está optimizado para teclado y ratón en PC, no obstante, en consolas no existe soporte para estos periféricos. Sería bueno que los desarrolladores activaran esta característica o al menos permitieran personalizar el mando.

En el caso de Xbox, Everspace 2 estará disponible en Game Pass desde el día de lanzamiento. En Xbox Series X el juego es idéntico a PS5, con jugabilidad a 60 cuadros por segundo, mientras que en Xbox Series S se ha limitado a 30 cuadros. Existe soporte Play Anywhere, por lo que tu progreso se mantiene entre Xbox y el ordenador, siempre y cuando utilices la versión de Game Pass para PC o lo compres en la Microsoft Store.

Cualquiera que sea tu elección, Everspace 2 es una compra obligada. En consolas existe la ventaja de Game Pass, aunque en Steam tienes acceso a más opciones gráficas y controles personalizables.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente