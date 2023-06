El Xbox Showcase de ayer, domingo, no ha decepcionado. Probablemente sea, incluso, de los mejores que Microsoft ha ofrecido en mucho tiempo, y Starfield se ha robado todas las miradas. El RPG de Bethesda por fin se ha dejado ver en todo su esplendor, con un gameplay de 45 minutos sencillamente espectacular.

Es cierto que algunas decisiones no han caído del todo bien. Limitar la ejecución de Starfield a 30 cuadros por segundo, tanto en Xbox Series X como en Series S es, por mucho, una de ellas. Pero en líneas generales el juego ha sido muy bien recibido por los fanáticos, y se está generando mucha expectación de cara a su lanzamiento.

Claro que el recorrido por Starfield que Xbox y Bethesda han dado a conocer permite ver el juego a fondo. Pero existen varios detalles interesantes que seguramente te perdiste entre tanta información, y por ello te los contamos a continuación.

Starfield te permitirá crear la nave de tus sueños

Uno de los puntos más interesantes de Starfield es que prácticamente no existirán límites a lo que los usuarios deseen hacer. Tanto en términos de exploración, conquista, combate, obtención o generación de recursos, etc. Pero, sin dudas, uno de los elementos más curiosos del juego de Bethesda es que los jugadores podrán crear la nave de sus sueños.

No importa la forma, Starfield permitirá que el público le saque provecho a su creatividad con una herramienta para crear naves verdaderamente increíbles. El título permitirá elegir entre una gran cantidad de partes y módulos para darle la apariencia y funcionalidad que deseen a su vehículo.

Claro que cada elección tendrá un efecto sobre la nave en sí. Según cómo la diseñes, verás un impacto en su velocidad, capacidad de carga, cantidad de tripulantes, movilidad, rango de salto, etc. Lo bueno es que cada parte que elijas podrás ser actualizada, y en cada puerto espacial encontrarás a mecánicos con opciones de personalización y optimizaciones específicas. Esto quiere decir que cierto tipo de mejoras podrán ser solamente encontradas en áreas determinadas.

Podrás conseguir tu propio jetpack

Entre tantas novedades que trae la jugabilidad de Starfield, una de las que más ha llamado la atención ha sido la posibilidad de conseguir una mochila propulsora. Un jetpack, vamos. Lo curioso del caso es que se trata de una de las habilidades que puedes desbloquear dentro del juego, y una que promete ser de las más entretenidas.

Starfield incorporará 5 árboles de habilidades: físico, social, combate, ciencia y tecnología. Cada uno de ellos estará subdividido en 4 rangos por habilidad, de modo que los jugadores deberán cumplir con distintos desafíos para desbloquear un sinfín de posibilidades. Entre tantas, será posible dotar al protagonista con la opción de controlar a especies alienígenas con la mente. No obstante, la posibilidad de obtener un jetpack ha demostrado ser de las favoritas, incluso entre los desarrolladores de Bethesda.

Lo bueno de la mochila propulsora es que no solo será de gran ayuda durante una batalla. La gravedad de cada planeta será diferente, de modo que permitirá a los jugadores movilizarse con facilidad.

Podrás adaptar cómo juegas Starfield a tu gusto

Esto se relaciona en gran medida con lo mencionado anteriormente sobre el árbol de habilidades. No obstante, merece ser destacado por separado. Uno de los puntos notorios de Starfield es que podrás pulir y sacar partido del tipo de juego que te siente mejor o te resulte más cómodo.

Si bien es cierto que, dependiendo de los escenarios, tendrás que dispararles a tus enemigos, ya sea sobre un planeta o a bordo de tu nave, no estarás limitado a ello. Uno de los elementos más interesantes del título de Bethesda es que te permitirá mejorar tus habilidades de persuasión. De este modo, podrás intentar superar determinados obstáculos a través del diálogo.

Por el contrario, también puedes maximizar tu capacidad de moverte con sigilo. De esta forma, si ingresas en una nave o en instalaciones enemigas, podrás escurrirte por los tubos de ventilación y tomar por sorpresa a tus rivales, acabando con ellos sin despertar sospechas ni encender alarmas.

Aunque si lo tuyo es sacarle el mayor provecho posible a tu desempeño físico, Starfield te permitirá volverte lo suficientemente fuerte como para plantarle cara a tus enemigos a puros puñetazos.

Starfield se llevará buena parte del almacenamiento de tu PC

Un punto favorable de jugar Starfield en PC y no en Xbox es que no sufrirás el bloqueo a 30 cuadros por segundo. Sin embargo, prepara tu ordenador porque es posible que el juego de Bethesda consuma gran parte de tu espacio en disco. Las especificaciones técnicas —tanto mínimas como recomendadas— en Steam indican que el título requiere de 125 GB de almacenamiento.

Ciertamente, no es el primer juego que supera la barrera de los 100 GB. Ni tampoco es el más "pesado" que podamos llegar a encontrar entre el catálogo de juegos AAA para PC. Pero el otro punto crucial de esta historia es que Starfield exige un SSD para ser instalado y ejecutado. Esto no debería ser un (gran) inconveniente para quienes disponen de un ordenador especialmente diseñado para gaming. No obstante, si por algún motivo tu setup todavía utiliza discos mecánicos, no podrás disfrutar de este título, sin importar qué tan veloces sean.

Lo bueno es que el resto de las especificaciones de Starfield en PC está en un rango bastante convencional. De modo que si te toca actualizar algo de tu equipo para este juego, posiblemente sea solo la unidad de almacenamiento.

Si quieres la primera expansión del juego, prepara la cartera

El próximo 6 de septiembre, Starfield llegará al mercado. El juego base costará 70 dólares y, como todos los exclusivos de Xbox, estará disponible desde el primer día en Game Pass. Sin embargo, también saldrán a la venta dos ediciones especiales: una llamada Digital Premium y la otra bajo el título Constellation Edition.

Ambas incluirán la primera expansión de Starfield, llamada Shattered Space. Además, ofrecerán skins, extras digitales, libros de arte y la banda sonora. Pero eso no es todo, puesto que en ambos casos brindarán acceso al juego con hasta 5 días de anticipación.

Si estás dispuesto a llevarte la Constellation Edition, que saldrá a la venta por 300 dólares, también recibirás un espectacular reloj llamado Starfield Chronomark Watch, entre otros perks.

