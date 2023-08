Los temores se hicieron realidad. Warner Bros. confirmó que Dune: Parte 2, la que fuera una de las películas más esperadas para el segundo semestre, retrasó su fecha de estreno hasta el próximo año. Por supuesto, todo se debe a la huelga de actores. Ahora, lo nuevo de Denis Villeneuve llegará a los cines el 3 de marzo de 2024, según recoge The Hollywood Reporter. Recordemos que, anteriormente, estaba programada para el 3 de noviembre, así que el periodo adicional de espera será considerable.

Sin duda, es una terrible noticia para los millones de seguidores que esperaban la adaptación de la obra de Frank Herbert, pero también para la cartera de Warner Bros. y Legendary Pictures. No obstante, ambas compañías tienen parte de la culpa.

Hasta cierto punto, el retraso de Dune: Parte 2 no nos sorprende. A finales de junio, Deadline ya había avisado que Warner se estaba planteando aplazar el largometraje. ¿Por qué? Para la compañía era crucial contar con la participación de los actores para la campaña promocional. No obstante, debido a la huelga que todavía se está desarrollando en Hollywood, los intérpretes no pueden participar en ninguna actividad ligada al sindicato.

Warner, entonces, tenía dos opciones. La primera, olvidarse de su ambiciosa estrategia de marketing y continuar adelante con el estreno sin la promoción de los actores. La otra, por la que finalmente han optado, es recorrer la fecha de estreno de Dune: Parte 2 con la esperanza de que la huelga finalice, a más tardar, durante el primer trimestre de 2024.

Ahora bien, en este momento no hay nada que indique que resolverán su conflicto pronto. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) mantiene su objetivo de conseguir un acuerdo económico justo. Las compañías cinematográficas, por su parte, no están dispuestas a ceder un porcentaje de sus ganancias.

Así pues, lo más recomendable es que la nueva fecha de estreno de Dune: Parte 2 sea tomada con cautela. Si la huelga se extiende hasta 2024, esta secuela y muchas otras producciones podrían llegar más tarde de lo esperado. ¿Cuál será la próxima en padecer los efectos del paro de labores?

A mediados de agosto te contamos que Deadpool 3, el próximo gran filme del Universo Cinematográfico de Marvel, igualmente podría retrasarse. De hecho, Disney ya no la considera dentro de los estrenos para el primer semestre de 2024, pese a que su fecha inicial estaba prevista para el 3 de mayo. Muy probablemente, el antihéroe tendrá que seguir los pasos de Dune: Parte 2.

Eso sí, existe una diferencia crucial entre ambas cintas. Dune: Parte 2 ya está finalizada y únicamente suspendió su campaña publicitaria. Deadpool 3, por el contrario, frenó su actividad en pleno rodaje.

