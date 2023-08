Un drama inesperado envuelve a Apple y su película Tetris, una de las grandes producciones originales que este año llegó a Apple TV+. Dan Ackerman, autor del libro The Tetris Effect, presentó una demanda contra los de Cupertino, The Tetris Company y otras figuras claves en la producción del largometraje, acusándoles de plagio.

En su demanda, Ackerman plantea que, si bien tanto su libro como la película lidian con eventos basados en hechos reales, Tetris copia elementos como el tono, el enfoque y el planteo de la historia de The Tetris Effect, que se publicó en 2016.

El demandante asegura que, más allá de la investigación histórica, fue su idea original establecer la narrativa del libro como un thriller de espionaje de la Guerra Fría, en lugar de enfocarse en la creación del Tetris o en su jugabilidad. Lo mismo sostiene sobre utilizar la figura de Henk Rogers no solo como protagonista, sino como el héroe de la historia. Una premisa que Ackerman afirma que Apple copió en el guion de Noah Pink para la película de Apple TV+.

"Se hace evidente que la película Tetris es sustancialmente similar en casi todos los aspectos materiales, incluidos capítulos y páginas específicos del citado libro, que simplemente se adaptaron a la película sin el conocimiento, la autorización o el consentimiento del demandante", asevera el documento legal.

Acusan a Apple de plagiar la historia de Tetris

Dan Ackerman, quien actualmente se desempeña como editor en jefe de Gizmodo, comenzó a trabajar en The Tetris Effect en 2014. En 2015, entrevistó a varios de los involucrados en la historia, quienes luego protagonizaron tanto su libro como la película de Apple. Entre ellos, Henk Rogers y su hija Maya, Alexey Pajitnov, el creador del Tetris, y Minoru Arakawa, cofundador de Nintendo of America.

"El demandante no solo entrevistó a estas figuras para su libro, sino que ellos y sus representantes sin duda sabían meses antes de sus entrevistas de su intención de remodelar la historia como un thriller de espías con Henk Rogers como protagonista heroico". Fragmento de la demanda contra Apple y The Tetris Company.

Si bien Apple y The Tetris Company son los nombres más importantes en la demanda por plagio en Tetris, no son los únicos. El guionista Noah Pink también aparece, al igual que Maya Rogers, a quien Ackerman acusa de un supuesto comportamiento desleal.

Según el autor, la CEO de The Tetris Company y Blue Planet Software, revisó su libro y decidió convertirlo en una película sin pedirle permiso. Pero no se detuvo allí. También se negó a licenciar el nombre del juego y cualquier otra propiedad intelectual vinculada, para que Ackerman no pudiera negociar los derechos de adaptación televisiva o cinematográfica de su propia obra literaria.

"The Tetris Company se negó a otorgar licencias de la propiedad intelectual de Tetris a cualquier proyecto asociado con el libro del Sr. Ackerman. Esto se hizo bajo la dirección y el pedido de la Sra. Rogers para que ella y The Tetris Company pudieran perseguir su propio proyecto y oportunidades basadas en el libro del Sr. Ackerman sin compensarlo". Fragmento de la demanda contra Apple y The Tetris Company por plagio.

Ackerman reclama una compensación económica

Para demostrar que Apple, The Tetris Company y los demás demandados plagiaron su libro, Dan Ackerman incluye distintas pruebas en la demanda. Una de ellas indica que la escena de la película Tetris donde se revela que la intérprete de Henk Rogers era un espía de la KGB solo pudo haber sido tomada del libro The Tetris Effect. Esto se debe a que fue una "invención narrativa" del escritor y no un hecho 100 % real.

Kevin Landau, abogado del autor del libro, le manifestó a Reuters que la demanda pretende "enmendar un agravio". Según la acusación de Ackerman, Apple y The Tetris Company violaron sus derechos de autor, compitieron deslealmente e interfirieron ilegalmente en sus relaciones comerciales. El autor reclama una compensación que sea, como mínimo, equivalente al 6 % del presupuesto de 80 millones de dólares del filme de Apple TV+. Esto se traduciría en, al menos, unos 4,8 millones de dólares.

