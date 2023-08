Sin duda, uno de los mayores atractivos de que Microsoft logre cerrar la compra de Activision Blizzard es que, muy probablemente, la gran mayoría de su biblioteca de juegos, incluyendo los de Call of Duty, estarán disponibles a través de Xbox Game Pass. No obstante, Phil Spencer, director de Xbox, advirtió que este movimiento no ocurrirá pronto; ni siquiera aunque la adquisición se concrete dentro de los próximos meses.

El susodicho menciona que no basta con finalizar la compra para integrar todos los juegos en su servicio. En el caso específico de Call of Duty, dada la relevancia que tiene en la industria, y los acuerdos existentes con otras compañías, tendrían que realizar esfuerzos adiciones para llevarlo a Xbox Game Pass. Lo anterior, desde luego, conlleva tiempo.

Phil Spencer, por lo tanto, aprovechó los reflectores de la Gamescom 2023 para moderar las expectativas de aquellos que esperan ver Call of Duty en Xbox Game Pass en el futuro inmediato. Así pues, ya es posible confirmar que Modern Warfare 3, la próxima entrega de la franquicia, no estará disponible de lanzamiento en la suscripción.

"Quiero asegurarme de que la gente sepa que hay trabajo por hacer para mover juegos a Xbox Game Pass. Entonces, para las personas que piensan que, si el trato se cierra, todo estará disponible [incluyendo Call of Duty] en el servicio, eso no es correcto. Y tampoco ha sido así en otras adquisiciones que hemos hecho. Hay trabajo que antes debemos hacer. Así que nos llevará tiempo tener estos títulos en el catálogo", comentó Phil Spencer a IGN

El directivo tiene razón. Cuando Microsoft cerró la compra de Bethesda durante 2021 a cambio de 7.500 millones de dólares, tuvieron que pasar varios meses hasta ver los juegos del publisher en Xbox Game Pass.

Ahora bien, con Call of Duty ese periodo se puede prolongar aún más. ¿Por qué? Activision ya tiene firmadas diversas asociaciones alrededor de su franquicia. Por ejemplo, posee un acuerdo con Sony para lanzar contenidos exclusivos en las consolas PlayStation. Tan solo los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar primero la beta de Modern Warfare 3.

Así pues, Microsoft tendría dos opciones para llevar Call of Duty a Xbox Game Pass. Esperar a la finalización de los contratos ya establecidos, o reestructurarlos con las partes involucradas. Siempre y cuando estos últimos, claro, estén dispuestos a una renegociación.

De acuerdo a documentos que quedaron expuestos durante el juicio que enfrentó a Microsoft con la FTC, el acuerdo entre Sony y Activision por el First Person Shooter llegará a su fin en 2024. Entonces, el Call of Duty de 2025, quizá, tendrá su lugar en Xbox Game Pass.

Otro tema que debemos considerar es que Microsoft planea vender a Ubisoft los derechos de Cloud Gaming de los juegos de Activision en Europa. Esto con la intención de recibir luz verde de la CMA —el regulador británico— para seguir adelante con la compra. Debido a que Xbox Game Pass Ultimate ofrece la opción de jugar en la nube, para incluir Call of Duty tendrían que llegar a un acuerdo con Ubisoft.

