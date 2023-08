Antes de conocer la existencia de Call of Duty: Modern Warfare 3, se llegó a especular que Activision no tenía planeado lanzar una nueva entrega de la franquicia durante el presente año. En su lugar, según diversos reportes, apostarían por un DLC de Modern Warfare 2. Ahora, gracias a la información de Insider Gaming, queda demostrado que esas primeras filtraciones no estaban del todo equivocadas.

Para decepción de muchos, parece que Call of Duty: Modern Warfare 3 es tan solo un DLC de Modern Warfare 2. Pero lo que realmente podría causar molestia en los jugadores es que Activision lo cobrará a precio completo. Es decir, 70 dólares / euros.

Insider Gaming, propiedad del reputado filtrador Tom Henderson, tuvo acceso al código de Call of Duty: Modern Warfare 3. Al inspeccionar los archivos, pudieron comprobar que la nueva propuesta jugable se añadirá como un complemento adicional de Modern Warfare 2.

En consecuencia, es muy posible que las novedades queden limitadas a nuevos mapas para el modo multijugador y a la rumoreada campaña. El núcleo jugable, por su parte, quedaría intacto. El citado medio incluso afirma que Activision está reutilizando el mismo sistema de códigos para ofrecer acceso a la beta del multijugador.

En la cuestión técnica, Sledgehammer Games, el estudio responsable de Call of Duty: Modern Warfare 3, no tendría dificultades para gestionar la instalación de sus contenidos como si fueran DLC.

Recordemos que, actualmente, la franquicia dispone de un HUB donde el usuario puede elegir entre los títulos disponibles; tanto los premium como Warzone. Entonces, aunque Call of Duty: Modern Warfare 3 tendrá una sección independiente, seguramente hará uso de recursos que ya están presentes en Modern Warfare 2.

Vale, Activision está en su derecho de hacer lo que quiera. Es su negocio y es su franquicia. La gran incógnita que está en el aire es: ¿el número de contenidos será suficiente para justificar el precio completo?

Si solo estamos ante un paquete de 10 mapas y una breve campaña multijugador, mientras que el resto —operadores, armas y skins— está completamente heredado del título predecesor, ya podemos anticipar que habrá polémica. El precio, desde luego, es el factor incendiario.

Tendremos que ser pacientes y esperar a conocer cuáles son las novedades. El próximo 17 de agosto, Activision celebrará un evento en Warzone para compartir el primer tráiler. Casi con total seguridad, minutos después habrá un comunicado explicando todos los detalles del juego.

Mucho se ha hablado de que Activision se apoyará en la nostalgia para impulsar las ventas de Call of Duty: Modern Warfare 3. ¿Por qué? Todo indica que volverán algunos de los mapas más queridos de la trilogía original de la saga, aquella que estuvo activa entre 2007 y 2011. Escenarios como "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" y "Quarry" estarían de vuelta. ¿Será suficiente para convencer a la comunidad? Pronto lo sabremos.

