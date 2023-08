CATL se ha propuesto revolucionar la movilidad eléctrica y su nueva batería, llamada ShenXing podría ser la clave para lograrlo. El más reciente desarrollo de la compañía china promete brindar carga superrápida, pudiendo obtener 400 kilómetros de autonomía tras solo 10 minutos de recarga.

La nueva batería de litio-ferrofosfato (LFP) de CATL, que se presentó este miércoles, brinda, además, una autonomía de hasta 700 kilómetros con una carga completa, aunque no ha precisado la capacidad total. Pero eso no es todo, puesto que sus desarrolladores afirman que pueden ofrecer gran rendimiento incluso bajo condiciones climáticas extremas.

Durante la presentación, CATL comentó que la carga rápida de la batería ShenXing es capaz de funcionar en los entornos más desafiantes. Por ejemplo, la compañía asegura haber logrado una recarga de 0 al 80 por ciento en apenas 30 minutos, con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

Pero las bajas temperaturas no solo no perjudican la velocidad de recarga, sino que tampoco afectan la performance de la batería y, por ende, de los coches eléctricos que la utilicen. De acuerdo con los asiáticos, la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora no cambia pese al frío.

La nueva batería ShenXing de CATL presume de una carga súper rápida

Todavía faltan algunos meses para que la nueva batería de litio-ferrofosfato de CATL comience a fabricarse de a gran escala. Pese a ello, la compañía china promete que la espera no será demasiado prolongada. Su intención es producirla en grandes cantidades para fines de este año, con la intención de que los primeros coches eléctricos que la implementen estén disponibles en el mercado desde el primer trimestre de 2024.

Es una estrategia ambiciosa, sin lugar a dudas. De todos modos, no se ha mencionado qué marcas y modelos serán las primeras en incorporar la batería ShenXing de carga súper rápida. Tengamos en cuenta que, siendo uno de los referentes del sector, CATL hoy provee sus baterías a automotrices como Volkswagen, Mercedes-Benz, Nio, Hyundai y, por supuesto, Tesla. En su momento también se habló de un supuesto acercamiento de Apple para que le proporcione las baterías para el rumoreado Apple Car.

CATL remarcó que, para desarrollar su batería de carga rápida de forma segura, crearon un sistema para detectar fallos en tiempo real en el laboratorio. Esto les permite verificar que el acumulador funcione sin problemas en más de 400 "niveles, aspectos y escenarios". Además, la empresa indicó que hoy tienen más de 6.800 puntos de control de calidad a lo largo del proceso de fabricación de sus baterías.

Los planes audaces de CATL

Es evidente que los planes de la marca son audaces, y no han tenido pudor de dejarlo en claro en el escenario. "Esperamos que, a través de nuestros continuos esfuerzos para mejorar la tecnología y reducir costes, la batería ShenXing se convierta en el estándar para cada vehículo eléctrico", expresaron desde CATL.

Vale mencionar que esta nueva batería de carga súper rápida no es la primera gran innovación que introduce CATL en lo que va de 2023. En abril, la empresa presentó sus nuevas baterías condensadas, que pueden ofrecer el doble de la densidad energética que las de iones de litio convencionales. Un punto muy interesante de este caso es que no solo se las ha pensado para su implementación en coches eléctricos, sino también en aviones comerciales.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente