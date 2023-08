2022 vio el nacimiento del Apple Watch Ultra y en 2023 tendremos actualizaciones poco importantes en toda la gama del reloj inteligente. Tan solo mejoras en el chip que potencia a los relojes inteligentes —un poco más rápidos y tal vez un poco más eficientes—, pero no mucho más. Pero eso no significa que la compañía no esté planeando futuros productos con cambios significativos. Parece ser que cuando el dispositivo cumpla diez años, veremos algo totalmente nuevo, y podría llamarse Apple Watch X.

En términos de diseño, el smartwatch de Apple ha cambiado poco desde el lanzamiento del Series 4 en 2018 y el Apple Watch Ultra. Pero en 2024 o 2025 —el dispositivo se presentó en 2014 y se lanzó 2015— la compañía podría lanzar un Apple Watch X, con un diseño completamente renovado. Sería un movimiento similar al iPhone X, generación en la cual el smartphone abandonó Touch ID y adoptó Face ID, haciendo que la pantalla ocupe todo el frontal.

El diseño del Apple Watch X sería mucho más fino, incluso cambiando la forma en que se sujetan las correas al reloj. De acuerdo a un reporte publicado por Mark Gurman de Bloomberg en su newsletter dominical, el actual sistema ocupa demasiado espacio. Este podría usarse para una batería más grande u otros componentes, según personas involucradas en el desarrollo del producto.

Apple Watch X: Correas magnéticas y pantallas microLED

El nuevo sistema de sujeción de correas en el Apple Watch X sería por medio de imanes, aunque, según el reporte, cabe la posibilidad que no esté listo para el lanzamiento del dispositivo en 2024 o 2025. Además, unas nuevas pantallas microLED con el mismo brillo y contraste de las OLED que se utilizan actualmente.

Las pantallas microLED, al no ser fabricadas con compuestos orgánicos, son más durables, mayor brillo, y pueden mantenerse durante más tiempo activos sin degradar su desempeño. También son capaces de ofrecer un rango dinámico ligeramente superado al OLED.

Con mayor brillo, Apple podría ofrecer un reloj inteligente con cada vez más visibilidad, incluso en condiciones de luz natural demasiado fuerte. Y, al ser compuestos inorgánicos, dotar de mayor vida útil.

Por último, según el reporte, el Apple Watch X incorporaría tecnología para la monitorización de presión sanguínea. Algo que se viene rumoreando desde 2022 y que la compañía no ha logrado resolver del todo en tamaños tan pequeños.

Esas son las novedades, de momento del posible Apple Watch X. Nuestra recomendación es que, aquellas personas con un Series 6, Series 7 o Series 8, es que no actualicen al Series 9 que se anunciarán junto al iPhone 15, y esperen a los anuncios en 2024 o 2025.

