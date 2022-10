Creo que podemos estar todos de acuerdo en que el Apple Watch Ultra es un producto atípico. Es el primer gran rediseño del dispositivo en muchos años y, al mismo tiempo, está diseñado para un uso bastante particular, muy acotado al deporte. Incluso a actividades un tanto extremas. Todo el trabajo de marketing del producto está orientado a situaciones en donde se puede aprovechar un dispositivo mucho más resistente, con más batería, con más botones, donde su tamaño considerablemente grande no es un impedimento.

Pero cualquier versión del Apple Watch no está diseñada para solo ser usada cuando haces deporte, independientemente de si es extremo o anecdótico. La idea es tenerlo siempre en la muñeca. Sea el Ultra, o sea una versión "normal" del smartwatch.

Durante las últimas dos semanas he vivido con el Apple Watch Ultra en mi brazo. Haciendo todas las actividades normales de mi vida, incluyendo deporte. No. No he hecho trail running de 42 kilómetros, ni me he apuntado a un triatlón. No he hecho submarinismo, ni he ido a una playa a nadar 15 kilómetros y probar el smartwatch en situaciones extremas.

Lo que sí he hecho es seguir mi vida normal. Trabajo, vida personal, que, sí, incluye deporte. Pero en mis términos, lo que venía haciendo antes de recibir el producto para su reseña. Quiero creer que podemos adoptar el uso de dispositivos sin, necesariamente, seguir las pautas que dicta el departamento de marketing de Apple cuando lanza un nuevo producto.

Pero este análisis se centra en el producto, sus ventajas y el significado de vivir la vida normal —e insisto, haciendo deporte normal— con un Apple Watch Ultra. Pero más adelante publicaremos una reseña centrada únicamente en actividades deportivas.

Nuevo diseño

El Apple Watch Ultra es el primer smartwatch de Apple con un diseño totalmente nuevo. Algunas líneas generales se mantienen, de la misma forma que un iPhone es un iPhone, independientemente de su generación. Sin embargo, hay muchos cambios, empezando por la pantalla de 49 milímetros que hace que la relación entre el usuario y el dispositivo cambie mucho.

Pero lo que más llama la atención es que es muchísimo más ancho. Lo suficiente como para dejar de pasar desapercibido como los Apple Watch normales. Este sí que se nota que lo tienes en la muñeca, y —tal vez por la novedad— las miradas sin duda se dirigen a tu muñeca.

Los botones son más grandes, la corona también. Más grande equivale a mayor comodidad. Sin duda Apple ha aprovechado mejor el tamaño de la caja del Apple Watch Ultra. La compañía recuerda que parte del motivo del cambio de tamaño, tiene relación con la posibilidad de interactuar con el reloj usando guantes de deporte.

Además, la corona y el botón lateral tienen un nuevo diseño para proteger ambos elementos un poco mejor. Lo cual es bueno en ciertas situaciones, pero en otras me ha causado problemas.

Si hago 90 grados entre mi mano y mi brazo, el botón lateral y la corona en muchas ocasiones termina siendo presionado, y activa Siri, o activa la función de llamada de emergencia. En el primer caso, me he llevado algún susto. En el segundo caso, el reloj vibra lo suficientemente fuerte como para darme cuenta y cancelar.

El Apple Watch Ultra está hecho de titanio de color gris. Apple asegura haber elegido este material porque tiene mucha resistencia, pero es liviano y resistente a la corrosión. Tiene certificación IP6X de resistencia al polvo y cumple el estándar MIL‑STD 810H. Este fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que consiste en una serie de 30 pruebas de resistencia a condiciones extremas.

La nueva pantalla, de zafiro, además de ser más grande, es más brillante y muy, muy resistente. Al ser un diseño totalmente plano y estar protegido por un marco, parece aguantar mucho más posibles golpes. Hay un vídeo en YouTube de una persona que golpeaba el frente de la caja del reloj con un martillo. La mesa sobre la que está el reloj se rompía antes.

Me pregunto si Apple en algún momento incorporará algunos de los elementos del diseño del Apple Watch Ultra en futuras iteraciones del Apple Watch normal. Especialmente la pantalla totalmente plana sin los bordes curvos.

La pantalla también brilla mucho más. Esos 2000 nits son muy perceptibles. Es el doble que un Apple Watch Series 8. y el estado de siempre encendido, cuando no estás en vista activa, definitivamente mejora con 500 nits.

Apple Watch Ultra con la correa de acero inoxidable de Apple.

En cuanto a las correas, todas las diseñadas para el modelo grande del Apple Watch, independientemente del tamaño de la caja, funcionan con el Ultra. De hecho, lo he estado usando con una de acero inoxidable que se vendía junto al modelo original, el Series 0, lanzado en 2015. Queda absolutamente genial.

El titanio de ese color natural combina muy bien con algunas correas de metal de tono claro. También creo que funciona muy bien con las de fluoroelastómero para hacer deporte oscuras, ya que al ser opacas, hace un contraste sutil con el brillo de la caja.

Pero la realidad es que el Apple Watch Ultra está diseñado para aguantar temperaturas mucho más extremas que cualquier Apple Watch regular. Entre los -20º hasta los 55º celsius.

Junto al Watch Ultra, Apple ha puesto a la venta tres de correas nuevas, especialmente diseñadas para hacer deporte. La Loop Alpine, Loop Trail y Ocean.

La Loop Trail, como lo dice su nombre, está especialmente diseñada para ser usada en actividades exteriores como correr, hacer maratones o triatlones. La Loop Alpine, de color naranja, es superligera y fabricada a partir de dos capas de tejido entrelazadas sin costuras. La Ocean es de fluoroelastómero de estructura tubular especialmente pensada para hacer actividades de buceo.

En los tres casos son muy utilitarias, bonitas, pero sí son bastante llamativas por el color, especialmente en colores amarillos o naranjas. Hay versiones azules y blanco de la Ocean, la Loop Trail también está disponible en negro, mucho más discreta y la Loop Alpine se puede adquirir en verde y blanco, para aquellos que no gustan del color naranja.

Un ordenador en la muñeca

Tras días usando el Apple Watch Ultra, independientemente de la utilidad orientada hacia el deporte, me doy cuenta que la relación con un dispositivo tan personal cambia al tener una pantalla de ese tamaño en la muñeca.

Se siente un poco menos como un accesorio y un poco más como un ordenador (cada vez más) potente, con más utilidades y un poco más de flexibilidad para interactuar con apps, complicaciones y demás elementos que están presentes en el smartwatch.

Es más cómodo escribir en ese mini teclado para hacer respuestas rápidas, las notificaciones flotantes ocupan menos espacio al haber más pantalla. Las complicaciones tienen más espacio para mostrar más información y, por lo tanto, las interacciones son distintas, y en ciertas situaciones, más útiles.

Más pantalla da más posibilidades. Apple ha intentado aprovecharlo con una nueva complicación que muestra una buena cantidad de información al mismo tiempo. Algunas de las apps nativas del reloj también muestran un poco más de información, aunque es la mitad del camino. Hay que esperar a que desarrolladores de apps para el Apple Watch adapten su software a la pantalla del Ultra.

Como suele suceder en otros productos tecnológicos, el potencial se verá aprovechado realmente meses después de su lanzamiento, una vez que desarrolladores —y la propia Apple— sean capaces de refinar sus apps para el Apple Watch Ultra.

Otra ventaja añadida del nuevo tamaño es que la calidad del audio de las llamadas cuando se hacen desde el Ultra ha mejorado significativamente. Hay una diferencia grande entre un Apple Watch normal y este. Tanto en el altavoz como en el micrófono.

Antes, si me veía obligado a tomar una llamada desde el Watch, la persona del otro lado lo notaba. Ahora mi voz se escucha muy bien y yo escucho muchísimo mejor.

De hecho, el altavoz del Apple Watch tiene un volumen considerablemente más alto, que no es una sorpresa considerando su tamaño. También vibra muchísimo más. Es bueno y malo al mismo tiempo. Definitivamente, estoy más consciente de las notificaciones, pero las personas a mi alrededor también y eso no me encanta.

La batería eterna

La autonomía del Apple Watch Ultra es, probablemente, el principal motivo por el cual muchas personas actualizarán a este smartwatch. Independientemente de si hacen o no hacen ejercicio.

En mis pruebas, pude usarlo sin cargar y durmiendo con él, desde el sábado a las 10:00 hasta el lunes a las 21:00. Es decir, tres días completos y dos noches. Impresionante. Es casi tres veces más que cualquier Apple Watch normal. Diría que, en gran medida, es la razón del tamaño tan grande del Ultra.

Pero además de eso, hay un tema interesante —poco mencionado o que no es evidente— con utilizar un smartwatch que tiene tanta duración de batería. El simplemente saber que puedo hacer cualquier cosa, ejercitando o no, y que la batería nunca será un problema. En el pasado, si olvidé cargar el Apple Watch y sé que ese día tengo que hacer deporte, debo buscar un cargador.

Eso con el Apple Watch Ultra no es un problema. He salido a ejercitar con el 20 % de batería y definitivamente no fue una preocupación, ni un problema. Terminé mi sesión, fui a tomar un café y volví a casa sin recibir avisos de poner a cargar el reloj.

Una vez que llegué a casa, me metí a duchar y mientras lo hacía puse a cagar el Apple Watch Ultra, que gracias a la carga rápida fue más que suficiente.

Apple me ha acostumbrado a una rutina de carga del Watch cuando me baño antes de salir a trabajar. Sobre todo ahora que lo uso mientras duermo para medir el sueño. Hacía eso todos los días, pero ahora, con el Ultra, a veces me lo quito por las mañanas y olvido cargarlo, sin que eso signifique un problema.

No puedo evitar pensar que es el nuevo gran reto de Apple de cara a modelos futuros del Apple Watch: encontrar una forma de extender la autonomía del dispositivo para preocuparnos cada vez menos del proceso de carga, por muy rápido que sea.

Actividades

No. Aún o me he tirado de paracaídas, no he corrido un triatlón, ni he hecho submarinismo. Tampoco me he cruzado el desierto de Atacama solo y sin cobertura, como lo hizo Peter Gabriel en los 80s para encontrar inspiración y componer la banda sonora de La última tentación de Cristo.

Lo que sí he hecho es mantener mi régimen de ejercicios, pero esta vez, usando el Apple Watch Ultra. Tenía algunas preguntas como por ejemplo: ¿es más incómodo hacer ciertas actividades con un dispositivo más grande? ¿Es más exacto? ¿Cómo afecta a la autonomía del smartwatch?

De momento no me ha supuesto ningún problema tener un reloj más grande en la muñeca para mis actividades y mis ejercicios. Tampoco hay, necesariamente, una diferencia en la exactitud a la hora de medir consumo de calorías, si lo comparo con un Series 8 o un Series 7.

Pero sí que hay una diferencia notable si ejercitas en exteriores: el GPS de doble frecuencia y alta precisión calcula distancias, ritmo y rutas con mucha más exactitud. Propietarios de un Apple Watch "normal" que decidan pasarse al Ultra, lo notarán definitivamente en las rutas y mapas.

También hay un sensor nuevo que no he tenido oportunidad de probar (todavía). El profundímetro, que mide la profundidad submarina en tiempo real hasta los 40 metros. También es capaz de medir la temperatura del agua y por supuesto, registrarla.

Aquello de los 40 metros no es coincidencia. Es la profundidad máxima del buceo recreativo, que es lo que la mayoría de las personas hacen. Aquellos que se sumergen más, probablemente no están interesados en un dispositivo como este para hacer mediciones.

También hay dos diferencias notables a la hora de ejercitar. La primera tiene que ver con el botón dedicado para actividades. Está en el lado izquierdo del Apple Watch Ultra, con un color naranja internacional. Es el color utilizado por la industria aeroespacial para, por ejemplo, los trajes presurizados usados por los astronautas.

Con solo presionarlo estás en la pantalla de actividades, eliges cuál vas a empezar y adelante. Sin más. Es un detalle, sin duda. Pero es un paso menos a la hora de empezar tus actividades.

La otra diferencia es, nuevamente, la batería. La posibilidad de iniciar y acabar sesiones de ejercicio, aunque sean largas, y luego tener dos días más de autonomía. Genera una capa extra de tranquilidad alrededor del uso del dispositivo.

En el pasado si, por ejemplo, salía a correr por la noche, definitivamente tenía que poner a cargar el reloj al volver a casa. Ahora, ni me preocupo del tema. ¿Cargué? ¿No cargué? Se que podré irme a dormir con el Watch puesto y que tendré suficiente autonomía para el día siguiente.

Al igual que el Apple Watch Series 8, el Apple Watch Ultra tiene sensor de temperatura. No funciona para diagnosticar enfermedades, de hecho la compañía no lo considera una función médica, como lo es el sensor para realizar un electrocardiograma.

Pero funciona para una actividad que todos hacemos a diario: dormir. Tras cinco días de calibración, el Apple Watch Ultra la mide con una exactitud de 0,1º celsius, cada cinco segundos. Parte del motivo por el cual se hace en la noche es que, al estar en reposo, la medición se hace de forma más exacta y porque las venas se dilatan, incrementando la circulación sanguínea.

Aunque no es una medición médica, ver cambios significativos en la temperatura mientras dormimos pueden ser indicadores de cambios en el cuerpo por incremento de ejercicio, jet lag, consumo de alcohol e incluso posibles enfermedades.

Apple ha explicado que parte del motivo por el cual el registro de temperatura no se debe de considerar una medición médica es por las limitaciones físicas detrás de medirla al ras de la piel. Tal vez en el futuro otros dispositivos de la compañía, como los AirPods, sean capaces de realizar medidas mucho más exactas.

¿Deberías comprar un Apple Watch Ultra?

El Apple Watch Ultra tiene un precio de 999 € o 799 dólares. No es un producto económico. Por tamaño, prestaciones, materiales y autonomía, es fácil justificar su precio. Pero la decisión de compra debería estar íntimamente relacionada a los usos que le puedes dar al dispositivo.

Tanto si ejercitas o no, el Apple Watch Ultra me parece un gran dispositivo que ha hecho que reevalúe mi relación con la tecnología vestible. Desde un punto de vista puramente tecnológico, es una verdadera maravilla.

Pero definitivamente no es para todos. Es por eso que Apple ofrece diferentes tipos de relojes para diferentes tipos de uso. Estoy seguro de que para un gran porcentaje de personas leyendo esta reseña el Apple Watch Series 8 o Apple Watch SE será más que suficiente. Para mí lo ha sido durante siete años seguidos.

Pero debo aceptar que no me veo volviendo a un Apple Watch con una pantalla más pequeña o con menos batería. El Apple Watch Ultra se ha convertido en mi smartwatch de diario y eso creo que refleja bastante bien la versatilidad del producto.