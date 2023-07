Threads, el rival de Twitter con el sello de Instagram, ya está disponible para todos. Bueno, para todos menos para los ciudadanos europeos, ya que la app estará disponible más adelante (aunque hay algún truco para descargarla ya). En las primeras horas, desde que la app está disponible, ya tiene cerca de 10 millones de usuarios, y con el margen de los mil millones de usuarios de Instagram en potencia.

No obstante, esa fortaleza, la de tener a Instagram como puerta de entrada, también trae consigo un problema enorme. Los usuarios que se han dado de alta en Threads usando sus credenciales de la red social de meta (también puedes registrarte desde el navegador) se están encontrando con una lamentable sorpresa.

Resulta que, una vez enlazados ambos perfiles y dada de alta tu cuenta de Threads utilizando la de Instagram, ambas aplicaciones quedan vinculadas para siempre. Ningún problema este respecto, puesto que comprarte compañía madre detrás e incluso alguna que otra funcionalidad. El problema principal está en que, si en algún punto consideras que Thrads no es para ti, no podrás eliminar tu cuenta.

O al menos no podrás hacerlo sin eliminar también tu cuenta de Instagram. Actualmente, la aplicación no permite borrar tu cuenta de Threads si has empleado tu cuenta de Instagram para darte de alta, y al momento de querer desactivar la red de texto te pide obligatoriamente que borres también Instagram:

Aviso a la hora de intentar borrar una cuenta de Threads

No puedes borrar Threads sin borrar también tu cuenta de Instagram

Esto es una práctica habitual en muchas de las aplicaciones “accesorias” de Meta a sus redes sociales principales. Es exactamente lo mismo que sucede con Facebook y Messenger: no puedes eliminar tu cuenta en el servicio de mensajería sin eliminar también tu perfil de Facebook.

Tal como están las opciones de Thread a día de hoy, lo único que permite la nueva red social de Meta es la posibilidad de “desactivar” el perfil si no quieres usarlo más y quieres conservar tu cuenta de Instagram. De momento, eso sí, Threads permite borrar post individuales, pero no la cuenta al completo.

Si eres de los que te preocupa tu privacidad, es una cuestión importante que, tarde o temprano, Meta tendrá que solucionar. No es que Threads sea alguna aplicación subsidiaria de Instagram, puesto que en el futuro también implementará el protocolo ActivityPub como Mastodon, es decir, funcionará como un servicio separado, al menos a ojo de los usuarios, pero siempre ligado a tu cuenta de Instagram.

