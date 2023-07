Threads comenzó el despliegue de la pestaña "Siguiendo", un feed cronológico para visualizar las cuentas que seguimos. Meta está capitalizando las malas decisiones de Twitter y en esta ocasión lo hace con una de las características más pedidas por los usuarios de iOS y Android.

Al igual que otras funciones, el nuevo feed de Threads se inspira en Twitter. Esta columna mostrará los hilos publicados por las personas que sigues dentro de la aplicación en orden cronológico, comenzando por el más reciente. Si estás cansado de leer frases motivadoras, memes caducos o cualquier otra publicación de influencers, esta sección es lo que esperabas.

El único inconveniente es que el nuevo feed cronológico de Threads requiere un paso adicional para visualizarlo. A diferencia de Twitter, la pestaña Siguiendo no se muestra por defecto cuando abres la aplicación, por lo que tendrás que presionar el logotipo de Threads que aparece en la parte superior.

Al hacerlo, la app desplegará dos columnas: "Para ti" y "Siguiendo". En la primera encontraremos recomendaciones del algoritmo y publicaciones de nuestros amigos, tal y como aparecen desde el lanzamiento. La segunda solo mostrará hilos de cuentas que sigues en orden cronológico, sin hilos sugeridos ni basura.

Si bien Meta cumplió con la promesa, su implementación podría incomodar a algunos. Para activar los feeds es necesario presionar el logo cada que abrimos la app. A diferencia de Twitter, Threads no recordará tu última visita y te enviará a la sección "Para ti" la próxima vez que utilices la aplicación.

Threads se actualiza con más funciones esenciales

El feed "Siguiendo" no es la única novedad en Threads. La aplicación activará más funciones y resolverá algunos inconvenientes con la interfaz original. Entre los agregados se encuentran un traductor, nuevos modos para filtrar las notificaciones en la sección "Actividad", un botón "Seguir" más intuitivo y un modo más rápido de autorizar seguidores si tu cuenta es privada.

De acuerdo con Adam Mosseri, director general de Instagram, el equipo está escuchando las sugerencias de la comunidad. Threads continuará añadiendo características y resolviendo fallos cada semana. Tanto Mosseri como Mark Zuckerberg están contentos con la respuesta que ha tenido el público a la nueva red social.

"Soy muy optimista acerca de cómo se está uniendo la comunidad de Threads. El crecimiento inicial estuvo fuera de serie, pero lo que es más importante, decenas de millones de personas ahora regresan a diario", dijo Zuckerberg. "Eso está muy por delante de lo que esperábamos. El enfoque para el resto del año es mejorar los conceptos básicos y la retención".

El cofundador de Facebook está consciente de que el proceso tomará tiempo, pero una vez hecho, harán crecer la comunidad. "Hemos ejecutado este libro de jugadas muchas veces (FB, IG, Stories, Reels, etc.) y estoy seguro de que Threads también está en un buen camino" declaró.

Las nuevas funciones de Threads se activan de forma gradual y desde el servidor, por lo que actualizar la app desde la App Store o Google Play no garantiza que las visualizarás de inmediato. Si ya presionaste el logotipo de Threads y no aparece el feed cronológico, no desesperes e intenta más tarde.

