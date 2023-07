Que el lanzamiento de Threads ha estado en boca de todos, no es novedad. El estreno de la nueva red social de Meta ha superado las expectativas, aunque eso no significa que no tenga cosas que mejorar. Una de las críticas más importantes contra la plataforma fue la imposibilidad de eliminar una cuenta sin borrar el perfil de Instagram a la que estuviera vinculada. Afortunadamente, los de Menlo Park están trabajando para corregirlo.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, se refirió a esta posibilidad en una publicación en Threads. El ejecutivo explicó que, si te registraste en la nueva app importando tus datos de Instagram, la cuenta que usas en ambas plataformas es una sola. Por ello, hoy no existe posibilidad de eliminarlas de forma individual. De modo que si eliminas tu perfil de Threads, también pierdes el de Instagram y todo su contenido, y viceversa.

Sin embargo, avisó que están trabajando para lograr que el borrado de cuentas se pueda gestionar de forma independiente. Esto significa que, más adelante, Threads permitirá que quienes decidan marcharse puedan eliminar todo su rastro de la plataforma, pero mantener activa su cuenta de Instagram. Lamentablemente, no se ha mencionado cuánto podría demorar esta función en incorporarse a la aplicación.

"He estado recibiendo algunas preguntas sobre cómo eliminar tu cuenta. Para aclarar, puedes desactivar tu cuenta de Threads, que oculta tu perfil y contenido de Threads; puedes configurar tu perfil como privado y eliminar publicaciones de hilos individuales, todo sin eliminar tu cuenta de Instagram. Threads funciona con Instagram, por lo que en este momento es una sola cuenta. Pero estamos buscando una manera de eliminar tu cuenta de Threads por separado", explicó Mosseri.

Meta busca corregir una de las primeras grandes falencias de Threads

La imposibilidad de eliminar Threads sin perder la cuenta de Instagram vinculada ha sido una de las grandes falencias del lanzamiento de la red social. Es evidente que la primera versión de la plataforma todavía carece de unas cuantas funcionalidades —hashtags, mensajes directos, soporte nativo para GIFs, búsqueda de publicaciones, personalización del feed, etc.—, pero la postura adoptada sobre el borrado de cuentas ha sido un desacierto.

Ojo, tal vez sea por diseño. No sería extraño que Meta haya pensado que mantenerlo vinculado perpetuamente a Instagram ayudaría a retener el interés de los usuarios en Threads. Pero es una realidad que muchos llegaron a la nueva red social para ver de qué se trataba y poner a prueba si realmente podría funcionar como un sustituto de Twitter. No es ilógico pensar que unos cuantos usuarios de la primera ola puedan abandonar el servicio si no les termina de convencer. Y los de Mark Zuckerberg deberían haberlo contemplado de antemano.

Tal vez algunos consideren que desactivar su perfil de Threads y desinstalar la app es suficiente para ya no utilizar la plataforma. No obstante, queda la sensación de que borrar definitivamente los datos vinculados, sin que ello implique perder la cuenta de Instagram, tendría que haber sido una función integrada desde el primer minuto.

Lo bueno es que los principales ejecutivos de Meta, como Mosseri o el propio Mark Zuckerberg, están muy activos en Threads recolectando el feedback de los usuarios. Esto ayudará a la evolución de la plataforma y a que las nuevas características se implementen con mayor rapidez. Esperemos que la eliminación independiente de los perfiles de Threads e Instagram sea de las primeras en incorporarse. Estaremos atentos a las novedades.

