La primera temporada de The Last of Us es considerada no solo una de las mejores adaptaciones de un videojuego en formato live-action, sino también una de las series más destacadas del año. Bajo la producción de HBO, la propuesta logró atraer y convencer a los seguidores que ya conocían la historia, porque la jugaron, y a quienes no tenían ninguna relación con ella.

Unos meses antes de su estreno, a través de HBO Max, Neil Druckmann, showrunner junto con Craig Mazin, llegó a decir que estaban trabajando en la mejor adaptación de un videojuego en formato televisivo. Aunque aquello debía ser tomado con pinzas, debido a que los antecedentes de este tipo de proyectos no eran precisamente positivos, el tiempo le dio la razón a Druckmann: The Last of Us se ha convertido en una referencia en ese sentido.

El fervor generado por los primeros capítulos propició que la segunda temporada de la serie no tardara en ser confirmada. Acerca de ella aún no se tiene una fecha de estreno fijada. Pero Craig Mazin ofreció una entrevista a Entertainment Weekly en la que dio algunas pistas sobre lo que se puede esperar. De entrada, el guionista avisó: “Nunca diré que van a pasar cosas en el programa que sucedieron en el juego. Nunca sabes lo que vamos a hacer”.

¿Qué esperar de la segunda temporada de The Last of Us?

Si bien la adaptación de The Last of Us ha estado muy apegada a los acontecimientos del videojuego, también ha sabido darle forma propia a algunas circunstancias para favorecer el desarrollo de la trama. Sobre esta, Mazin comentó: “El viaje es el punto. Hay cosas que [en la segunda temporada] sorprenderán a la gente. Cosas que estaban en el juego, otras que no, y eso está bien”.

En palabras del guionista, lo anterior es posible “siempre que tengan un propósito. No están allí simplemente para sorprender. No estamos interesados en crear miedo en las redes sociales. Solo queremos contar la historia de la forma en que pensamos que debería ser". Aunque el videojuego traza una línea acerca de lo que ocurrirá, aún hay espacio a la sorpresa, como sugiere Craig Mazin. Un aspecto clave durante la primera entrega fue el criterio que tuvo la producción al momento de poner su mirada en personajes e historias que, en el otro formato, quizá no tuvieron tanto paso.

En relación con la segunda temporada de The Last of Us, Mazin dijo al medio referido: “¿Habrá furor? Sí, es probable. Por lo general, lo hay. No operamos para hacer felices a las personas en las redes sociales ni evitar que se molesten. Simplemente, hacemos lo que creemos que es correcto, y esperamos que la gente nos acompañe y lo disfrute”.

