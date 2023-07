Todo comenzó a finales de junio. Una persona descubrió que el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur añadió a su base de datos una entrega de Red Dead Redemption, la aclamada franquicia de Rockstar Games. Debido a que no existen rumores sobre el desarrollo de una tercera parte, pues los esfuerzos del estudio de Edimburgo están centrados en GTA 6, rápidamente intuimos que se trataba de una remasterización.

No estábamos perdidos. Durante la presente semana, Take-Two, la compañía propietaria de Rockstar Games, comunicó a sus inversionistas que lanzará dos remasterizaciones en su actual año fiscal —que culmina en marzo de 2024—. De momento, eso sí, no especificó cuáles, pero es innegable que esto refuerza los rumores sobre el tan solicitado remaster de Red Dead Redemption.

Si la filtración del organismo asiático y el anuncio de Take-Two no te parecen suficientes, a continuación te compartimos más pistas.

Un grupo de curiosos descubrió (vía GTAForums) que Rockstar Games actualizó las imágenes de los logros de Red Dead Redemption en el Social Club. Dicho material ahora está disponible con mayor resolución, posiblemente preparándose para la rumoreada remasterización. Ahora bien, no han logrado identificar en qué momento cambiaron los archivos.

La remasterización de Red Dead Redemption se anunciaría muy pronto

Por otro lado, Colin Moriarty, ex colaborador de IGN, comentó en el podcast Sacred Symbols que el remaster de Red Dead Redemption es completamente real. Incluso fue más allá y reveló que Rockstar planea hacerlo oficial durante el próximo mes de agosto. El anuncio, por lo tanto, podría coincidir con la Gamescom 2023, la feria de videojuegos más importante de Europa.

"Te puedo decir que he visto la confirmación de que esto es real. Alguien me contactó y me mostró algo que definitivamente confirma que este juego está en camino. Quizá inminentemente con un anuncio en agosto. Entonces, no es una gran sorpresa, no es necesario que lo diga el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur. Ellos clasifican cualquier cosa que les envíen." Colin Moriarty.

Así pues, las pistas apuntan a que es cuestión de semanas para que Rockstar presente la remasterización de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Red Dead Redemption marcó un antes y un después para el género de mundo abierto y elevó a Rockstar Games al Olimpo de la industria.

Sin embargo, cuando hablamos de remasterizaciones, Rockstar Games no puede presumir una buena imagen. Apenas el año pasado lanzaron Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, una colección que incluye los remasters de GTA 3, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. Desafortunadamente, llegó al mercado con una gran cantidad de bugs y problemas de rendimiento. Además, con cambios polémicos que fueron criticados por los jugadores.

Cabe mencionar que el trío de remasterizaciones de GTA no fue desarrollado por Rockstar Games, sino por el estudio estadounidense Grove Street Games. A pesar de lo anterior, las críticas cayeron sobre Rockstar porque son ellos los principales responsables de la franquicia. Lo asumieron como tal y salieron a dar la cara. Con el paso de los meses colaboraron para resolver los inconvenientes.

Esperamos, entonces, que en Take-Two hayan aprendido de ese fracaso para no repetirlo con la remasterización de Red Dead Redemption. Sería catastrófico ver que la aventura de John Marston sufre lo mismo.

