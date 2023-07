La ciencia es muy útil. Gracias a ella algunas personas se han curado del VIH, las infecciones que antes eran mortales de necesidad llevan un siglo tratándose fácilmente con antibióticos e incluso se han hecho grandes avances en la lucha contra el cáncer. Pero la ciencia también puede hacer estudios tan aleatorios y aparentemente sin sentido científico como la búsqueda del porro perfecto. La intención no es recreativa necesariamente, sino que se busca la forma óptima de obtener los beneficios del cannabis, sin que estos lleguen a ser dañinos. Pero la realidad es la que es: lo que han presentado esta semana en una conferencia sobre química es justamente la mejor manera de preparar la marihuana y fabricar un porro con ella.

Han analizado desde la molienda de la hierba hasta el enrollado del porro. Además, han tenido en cuenta estudios anteriores en los que se contempla si los efectos son mayores fumando o vaporizando el cannabis.

De este modo, han concluido cómo sería el porro perfecto, algo que debería tenerse en cuenta en los países en los que se legaliza el cannabis hasta determinadas dosis. Porque la dosis no es lo único que influye, no hay más que ver sus resultados.

El porro perfecto según la ciencia

Cabe destacar que esta investigación sobre el porro perfecto aún no se ha publicado. Solo se han presentado sus resultados en la Conferencia y Exposición Canadiense de Química, celebrada recientemente en Vancouver. Por eso, deben tomarse con cautela.

Sus autores, de la compañía Delic Labs, especializada en el estudio de cannabis y psilocibina, utilizaron un dispositivo que imita al organismo humano, inhalando las muestras y, después, analizando la composición del humo generado.

Lo primero que hicieron fue comprobar si era mejor moler mucho o poco la marihuana para realizar el porro perfecto. Probaron dos tamaños: partículas de 1 mm o de 5 mm. Los resultados fueron muy diferentes, ya que las más pequeñas eran más eficientes y proporcionaban una mayor dosis de tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto que es el principal responsable de los efectos psicoactivos del cannabis. En cambio, con las partículas más grandes, aunque no se obtenía tanto THC, el porro duraba más.

Por otro lado, en su búsqueda del porro perfecto también analizaron qué parte proporciona más THC. Curiosamente, es la parte trasera en la que el dispositivo detectó una dosis más alta de este compuesto. También había más cannabidiol (CBD), que es un ingrediente no psicoactivo, responsable de los efectos terapéuticos del cannabis.

Algunos componentes del cannabis pueden ser beneficiosos, pero no deja de serena droga peligrosa y fumarlo no es ningún juego. Foto por David Gabrić en Unsplash

El cannabis no es ningún juego

Tanto esta investigación, como la que concluyó que los efectos son mayores cuando se vaporiza el cannabis que cuando se fuma, van dirigidos a conocer mejor la capacidad de esta droga para generar esos efectos psicoactivos que se buscan en entornos recreativos y se quieren evitar en entornos terapéuticos.

Es cierto que el cannabis puede conllevar ciertos beneficios, sobre todo a nivel de tratamiento del dolor. Pero su consumo sin control puede ser muy preocupante. Se conocen muchos efectos perjudiciales del consumo de marihuana, desde trastornos del ritmo cardíaco hasta cáncer, pasando por diversos trastornos emocionales. Incluso puede desencadenar brotes psicóticos en personas predispuestas a ellos. Todo eso sin olvidar que a menudo es la puerta de entrada al consumo de otras drogas.

Por lo tanto, por mucho que los científicos analicen cómo sería el porro perfecto, debemos tener en cuenta todo esto. A veces, una misma sustancia puede ser mortal y salvar vidas, todo depende de la dosis o los principios activos que se extraigan. Con el cannabis pasa algo similar. Quizás no tan drástico, pero está claro que, si bien es necesario investigarlo, e incluso hay quien ve importante legalizarlo en ciertos contextos, tampoco se puede tomar a la ligera. No deja de ser una droga con unos efectos que no son ningún juego.

