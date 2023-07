Llevamos conociendo detalles del Nothing Phone (2), el segundo smartphone de la compañía fundada por Carl Pei (uno de los creadores de OnePlus), desde principios de año, cuando la firma con sede en Londres confirmó durante el Mobile World Congress que el dispositivo iba a contar con un SoC Snapdragon 8, la línea de procesadores de gama alta de Qualcomm. Este es, precisamente, uno de los cambios más relevantes del smartphone, pero no el único.

El Nothing Phone (2), de hecho, llega con varias novedades respecto a su antecesor, pese a que aparentemente incluye el mismo diseño. Su pantalla es más grande y más brillante, tiene una mejor cámara principal, más batería y el Glyph, que es como la compañía llama a la combinación de luces de la parte posterior, mejora ligeramente con más funciones y componentes de hardware que lo hacen más útil.

El nuevo móvil de la marca, eso sí, ha subido de precio, en parte, por culpa del procesador: un Snapdragon 8+ de primera generación que tanto hemos visto en móviles de alta gama del año pasado. Son cambios que lo hacen, ahora sí, en un smartphone de gama alta, pero veámoslos más en detalle.

Nothing Phone (2) Ficha técnica

Características Nothing Phone (2) Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 Memoria RAM 8 o 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128, 256 o 512 GB UFS 3.1 Pantalla OLED flexible de 6,7 pulgadas, Full HD+, 394 ppp, HDR10+, 10 bits, 1600 nits de brillo máximo, 120 Hz, tasa de respuesta de 240 Hz y cristal Gorillas Glass. Cámara principal Sensor IMX890 de 50 megapixeles, objetivo de apertura f/1,88, sensor de 1/1,56 pulgadas, distancia focal de 24 mm y OIS Cámara secundaria Sensor Samsung JN1 de 50 megapixeles, objetivo de apertura f/2,2, campo de visión de 114 grados, modo macro hasta 4 centímetros y sensor de 1/2,76 pulgadas. Cámara frontal Sensor IMX615 de 32 megapixeles, sensor de 1/2,74 pulgadas y objetivo de apertura f/2,45 Grabación de vídeo 4K a 60 FPS, modo noche a 1080 y 30 FPS, OIS y EIS, cámara lenta hasta 120 FPS y HDR en vídeo hasta 30 FPS. Resistencia al agua IP54 Biometría Desbloqueo facial simple (2D) y lector de huellas dactilares bajo la pantalla Batería 4.700 mAh Carga rápida Sí, hasta 45 W mediante USB PD Carga inalámbrica Sí, hasta 15 W Carga inversa Sí, hasta 5 W Conectividad Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G (SA, NSA), NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS y USB-C

Un pequeño lavado de cara

Hace unas semanas, Carl Pei, fundador de Nothing, dejó entrever en una publicación en su perfil de Twitter que el Nothing Phone (2) iba a llegar con el mismo aspecto que el Nothing Phone (1), pero que en mano el terminal, digamos, se sentiría diferente. En parte, tiene razón. El nuevo smartphone mantiene prácticamente la misma línea de diseño que su antecesor: algo que puedo llegar a entender teniendo en cuenta que es una marca nueva y que su objetivo, por el momento, es hacerse reconocible entre el público.

El Nothing Phone (2) tiene los mismos marcos planos, la misma parte posterior transparente y el mismo módulo fotográfico. Entonces, ¿dónde están los cambios? La trasera ahora no es completamente plana, sino que está ligeramente curvada en los bordes. El terminal también llega con unos marcos planos muy similares a los que vemos en el iPhone 14 y un frontal con biseles ligeramente más reducidos.

¿Hay más cambios además de esa curvatura en la parte posterior? Sí. El Nothing Phone (2) llega en un nuevo tono; un gris ligeramente más claro. También en el clásico blanco. Por otro lado, el llamado Glyph ahora tiene un diseño de LEDs un tanto diferente, puesto que los que rodean la bobina de carga inalámbrica ahora están divididos. Es algo aparentemente insignificante, pero que tiene un objetivo: hacer que la función sea mucho más versátil.

El sistema de luces de la parte trasera, de hecho, ya no es meramente estético. Nothing lo ha actualizado con características que pueden resultar útiles en el día a día. Una de ellas, es la posibilidad de usar las luces como linterna, o la de activar un temporizador donde una de las franjas va disminuyendo la luz a modo de cuenta regresiva. El Glyph del Nothing Phone (2) también se puede utilizar como indicador de volumen o para alertarnos de notificaciones esenciales.

Nothing, por otro lado, ha abierto el Glyph a terceros para que los desarrolladores puedan adaptar sus aplicaciones al sistema de luces. Por el momento, solo Uber cuenta con compatibilidad con esta característica, permitiendo a los usuarios saber la distancia de su pedido o vehículo a medida que la luz va rellenando el hueco.

Mi función favorita es, sin duda, la bautizada como Glyph Composer, que llega en modo de aplicación y que permite, a través de sonidos producidos por el grupo sueco Swedish House Mafia, crear un tono de llamada personalizado. Resulta curioso ver cómo las luces cambian al ritmo de la música y cómo es posible seleccionar diferentes melodías.

El Glyph, por cierto, ahora tiene un sensor de luz ambiental dedicado para poder ajustar el brillo de forma automática dependiendo de la luz que hay en el ambiente. En los ajustes de Nothing OS 2.0, además, es posible ajustar el nivel de brillo de forma manual.

Más potencia y más pantalla

El procesador del Nothing Phone (2) dejó de ser un secreto hace meses, cuando uno de los ejecutivos de Qualcomm confirmó que el smartphone llegaría con el Snapdragon 8+ de primera generación. Lo hace, en este caso, con dos versiones de RAM: 8 y 12 GB, así como con tres variantes de almacenamiento interno: 128, 256 o 512 GB. Es una decisión un poco extraña el hecho de que Nothing haya escogido un chip de gama alta del año pasado.

¿El motivo? Probablemente, hacer que el precio del Nothing Phone (2) no sea tan elevado y, a su vez, poder optar con algunas de las ventajas que ofrecen los procesadores de más alta gama de Qualcomm. El Snapdragon 8 Gen 1, de hecho, ofrece interesantes mejoras en el apartado fotográfico de aquellos móviles que lo incluyen. Además de, por supuesto, más potencia frente al Snapdragon 778G+ del Phone (1).

Crece en rendimiento, y también en pantalla. El Phone (2) ahora cuenta con un panel OLED flexible de 6,7 pulgadas. Misma resolución que el modelo anterior (Full HD+), lo que le hace perder algo de densidad de píxeles por pulgada. Se incrementa, eso sí, el nivel de brillo de forma considerable, pasando de un típico de 500 nits a 1.000 nits y de un pico de 700 nits a 1.600 nits. Todo ello, además, con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

La batería es otra de las áreas donde también hay cambios. El Nothing Phone (2) ahora tiene una de 4.700 mAh, compatible con una carga rápida de 55 W que permite suministrar el 50 % de la batería en unos 20 minutos, según el fabricante. Un punto a tener en cuenta es que el Nothing Phone (2) es compatible con la carga inalámbrica; algo poco común en móviles de este rango de precios.

Así son las cámaras del Nothing Phone (2)

La cámara también ha cambiado en este Phone (2). La compañía ha apostado por un sensor Sony IMX890 de 50 megapixeles; mismo elemento que vemos en smartphones como el OnePlus 11 o el Find X6. Es un salto bastante importante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el procesador también puede repercutir en los resultados. Este sensor llega, además, acompañado de un nuevo procesador de señal de imagen (IPS) que, entre otras cosas, permite mejorar el detalle de las fotografías y obtener tonos más reales.

Nothing, eso sí, ha mantenido exactamente la misma cámara ultra gran angular: un sensor Samsung de 50 megapíxeles capaz de tomar fotografías en un ángulo de 114 grados que, de nuevo, puede ofrecer mejores resultados gracias al procesado y al procesador, aunque, y a falta de probar este apartado en profundidad, no esperamos cambios tan drásticos respecto a la cámara ultra gran angular del Phone (1).

También cambia la cámara frontal, que pasa de los 16 megapíxeles a los 32 megapíxeles gracias a un nuevo sensor Sony IMX615. Nothing también ha modificado el apartado del vídeo, permitiendo grabar contenido en 4K a 60 Fps.

El Nothing Phone (2) es más caro Todas estas mejoras, reitero, traen consigo un cambio de precio. El Nothing Phone (2) cuesta 180 euros más que el Phone (1), situándolo en 649 euros en el caso de la versión de 8 GB de RAM con 128 GB; 699 euros la variante de 12 GB y 256 GB; y 799 euros la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En México, el Nothing Phone (2) está disponible por $14,999.00 pesos en el caso de la variante con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La versión con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria, en cambio, cuesta $15,999.00 pesos, mientras que la versión de 12 GB y 512 GB está disponible por $18,999.00 pesos. Es un incremento entendible teniendo en cuenta que el Phone (2) mejora en cada uno de sus apartados. Y aunque hay áreas como la cámara o la batería en los que es difícil sacar conclusiones hasta una prueba más en profundidad, estas 72 primeras horas con el Nothing Phone (2) me han sido suficientes para darme cuenta de que es el smartphone que me compraría en este rango de precios. Todo ello, a pesar de que comparte muchas especificaciones con otros smartphones de marcas como Xiaomi. Y, también, teniendo en cuenta que, más allá de su diseño —que es prácticamente el mismo que el del año pasado—, no trae consigo ninguna prestación en la que se desmarque claramente de la competencia —como ocurre con la cámara del Pixel 7a, que es impropia de su gama—. El conjunto de sus prestaciones, así como esos extras que Nothing incluye en este smartphone, sin embargo, hacen que el Phone (2) sea, en mi opinión, una opción más atractiva que, por ejemplo, un Poco F5 Pro; modelo que también está disponible por un precio similar, pero que no tiene un aspecto tan atractivo o una capa de personalización tan cuidada.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente