Durante años, Netflix lleva planeando la producción de una película live-action de He-Man y los amos del Universo. Especialmente tras el éxito de algunas adaptaciones animadas de los personajes. Pero, tras un tiempo sin noticias, la compañía de streaming ha cancelado el proyecto.

De acuerdo a un reporte de Variety, Netflix ha invertido unos 30 millones de dólares en la película de He-Man. Además, un monto no especificado al actor Kyle Allen, quien se unió al proyecto en 2022. Además, Adam y Aaron New (La ciudad perdida) que harían de directores, recibieron una cantidad no revelada. Pero según algunas fuentes, la preproducción habría ascendido a unos 60 millones de dólares antes que la plataforma de streaming tomara la decisión de cancelar.

Un representante de Mattel, quien creo la línea de juguetes en la que se basa las series animadas de He-Man —y la película fallida de 1987— ha confirmado que Netflix ha decidido salir del proyecto. Eso sí, no especificó si la producción sigue adelante en otra casa o se cancela totalmente.

El reporte de Variety asegura que la película live-action de He-Man y los amos del Universo tendría un costo de producción total de unos 200 millones de dólares. Originalmente, la filmación iniciaría en febrero de 2023. Pero todos los planes relacionados con el largometraje se detuvieron cuando la acción de Netflix cayó en 2022. Aparentemente, la plataforma de streaming no estaba dispuesta a invertir más de 150 millones de dólares, por lo que terminaron cancelando.

La relación entre Netflix y He-Man

La relación entre Netflix y He-Man ha sido bastante saludable desde que la plataforma de streaming se metió de lleno en la franquicia por medio de series animadas. Ahora mismo hay tres producciones disponibles en la plataforma. Tres temporadas de He-Man y los amos del Universo y una secuela producida por Kevin Smith, Amos del Universo: Revelación. Ambas con bastante éxito.

Además de las cinco temporadas de She-Ra en Netflix, que funciona como un spin-off y un reboot del personaje. Aun con todo el éxito que han tenido las producciones animadas, son significativamente más económicas que hacer una película.

No sería la primera vez que se intenta una adaptación live-action de He-Man. En agosto de 1987 se estrenó Masters of the Universe, una película de acción basada en los juguetes y las series animadas. Fue protagonizada por Dolph Lundgren (He-Man), Frank Langella (Skeletor), Jon Cypher (Man-At-Arms), Chelsea Field (Teela), Billy Barty (Gwildor) y Courteney Cox. Fue un fracaso de taquilla y de crítica absoluto, dando como resultado la cancelación de cualquier proyecto futuro relacionado por el estudio, Cannon Group, que en su momento también produjo Superman IV, otro gran fracaso.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente