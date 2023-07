Lo que otrora fuese un sistema alternativo a la vieja televisión, hoy se ha convertido en casi el único método para visualizar contenido. Así, la era del streaming ha logrado abarcarlo todo. Por supuesto, la NASA lo sabe, y por eso han decidido lanzar su propio servicio al mejor estilo Netflix: NASA Plus. Podrás ver documentales, series y todo el contenido relacionado con la icónica agencia espacial.

NASA Plus es el nombre escogido para el servicio de vídeo en streaming de la agencia —el Plus estilizado como una estrella en forma de cruz "+"—. Aunque no podremos sintonizar a los supuestos alienígenas recién revelados por exmilitares estadounidenses, sí que podremos acceder a historias relacionadas con el contenido espacial que, para variar, no es de ciencia ficción. Según se describe, se trata de una forma de "contar mejores historias acerca de cómo la NASA explora lo desconocido".

La NASA también ha revelado nueva información con respecto a las mejoras que están haciendo a su web. Si bien la versión actual tiene un aspecto anticuado, ya se encuentran trabajando en una nueva versión capaz de ofrecer información más relevante e interesante para los usuarios. Todo esto, por supuesto, bajo una interfaz moderna. Desde aquí podremos consultar actualizaciones sobre el programa Artemis, promociones y mucho más.

NASA Plus, la apuesta de la agencia espacial para modernizar su contenido

¿Qué coste tendrá hacerse con NASA Plus? La agencia ha declarado que se trata de un servicio gratuito, libre de anuncios y familiar. Para acceder a su contenido solo tendremos que entrar a la web que la NASA se encuentra desarrollando y que actualmente solo existe en modo beta. Además, se espera que próximamente se lance una versión mejorada de su aplicación móvil donde podrá visualizarse el mismo contenido.

Esta aplicación llegará a todos los dispositivos donde se puede disfrutar de otros servicios de vídeo en streaming, como Netflix, HBO Max y más. Entonces, si posees un Apple TV, Fire TV, Roku, iOS o Android, podrás descargar NASA Plus para enterarte de todas las noticias y ver lo último en contenido científico y espacial. La agencia lo describe como "poner el espacio al alcance de tu mano".

Con respecto a la fecha de lanzamiento de NASA Plus, la agencia parece que todavía no tiene un día estimado. Lo único que sabemos es que debería estar disponible a finales de este mismo año, aunque no se ha revelado mucho más al respecto.

