Uno de los dispositivos que más de moda se están poniendo son las pantallas inteligentes o hubs inteligentes. Google o Amazon, sin ir más lejos, ofrecen este producto en sus respectivos catálogos. Por su parte, Apple ha preferido hacer de tu iPhone una pantalla inteligente gracias al modo reposo de iOS 17. En inglés, StandBy mode.

Un hub o pantalla inteligente no es más que la evolución natural de los altavoces inteligentes. Precisamente, lo que más echamos muchos de menos en el HomePod es que integre una pantalla táctil en la que ver la hora, el tiempo, tus propias citas o fotografías que cambian cada pocos minutos. Y, ya de paso, ¿por qué no incluir botones virtuales para conectar o desconectar tus aparatos conectados como el Apple TV, enchufes y bombillas inteligentes?

En realidad, Apple ya tiene intención de convertir todos sus dispositivos en algo parecido. Y entre las muchas novedades de iOS 17 encontramos esta opción. Muy práctica para que la pantalla de tu iPhone sea útil incluso cuando estás cargando tu teléfono. Más allá de ver la hora o el porcentaje de carga de la batería, gracias a los widgets puedes ver información en tiempo real de cualquier cosa que necesites. Y con un dock o pie para el iPhone, tu dispositivo se convertirá en una pantalla inteligente.

Qué es el modo StandBy de iOS 17

El modo reposo o modo StandBy de iOS 17 le debe su nombre a que está presente cuando tenemos el iPhone en reposo. O mejor dicho, cargando la batería. La idea es darle una utilidad al dispositivo en un momento en el que, normalmente, no lo estamos usando. En vez de tener la pantalla apagada, por qué no mostrar algo de información.

Como comenté antes, el modo StandBy añade a los iPhone la función de hub o centro inteligente, una pantalla que muestra información y que la competencia ya ofrece. Apple, por su parte, apuesta por integrar esta característica en dispositivos que ya tenemos en casa en vez de lanzar uno nuevo. Al menos, por ahora.

Así, mientras cargas el iPhone, podrás utilizarlo de marco de fotos digital, pantalla inteligente o asistente virtual con audio y vídeo. Por ahora mientras está en unas condiciones específicas. Pero quién sabe si en el futuro podremos emplear este modo reposo cuando queramos simplemente pulsando un botón.

Cómo activar el modo reposo de iOS 17

Por el momento, el modo reposo de iOS 17 funciona cuando tenemos el iPhone en posición horizontal y mientras está conectado a la corriente. Es decir, de lado y durante la carga de la batería. Que puede ser por cable o mediante carga inalámbrica. Dependerá del modelo de iPhone. Así que, por el momento, no hay manera de activar este modo StandBy manualmente.

Sí, en cambio, es posible desactivarlo para que no se ponga en marcha en las condiciones antes mencionadas. Vamos, si no va a serte de utilidad o no tienes pensado mirar qué muestra la pantalla de tu iPhone mientras se carga. En este caso, sólo tienes que ir a Ajustes de iOS 17 y buscar la opción StandBy o Reposo. Dentro de esta sección podrás poner el botón correspondiente en modo activado o desactivado.

Modelos de iPhone compatibles con StandBy

En principio, el modo StandBy de iOS 17 funciona con todos los modelos de iPhone que puedan actualizar a iOS 17. Sí es cierto que la opción de tener la pantalla siempre activada está limitada a los iPhone 14 Pro. Pero esta característica en concreto está disponible para todos los modelos de la siguiente lista.

Modelos de iPhone compatibles con iOS 17:

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Personalizar las pantallas y widgets

Por el momento, el modo reposo de iOS 17 se compone de tres pantallas diferentes. Puedes cambiar entre ellas deslizando el dedo por encima de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No tiene más misterio. Cada pantalla está organizada de manera diferente según el tipo de pantalla o hub inteligente que quieras ver.

La pantalla por defecto es la más simple de todas. Un reloj con la fecha y poco más. Aunque puedes elegir entre reloj analógico o digital y cambiar el tema de colores. Para ello, mantén el dedo en la pantalla. Vendría a ser el equivalente al reloj digital que muchos hemos tenido o tenemos en nuestra mesilla de noche. La segunda pantalla muestra fotografías en un álbum inteligente. Las imágenes van cambiando por sí mismas, aunque puedes alternar entre fotografías deslizando tu dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Vamos, como un marco de fotos digital que contiene todas tus fotos. En especial si tienes sincronizadas tus imágenes con iCloud. Pulsando durante unos segundos encima podrás activar el modo de edición para personalizar las fotos que se mostrarán.

Y la tercera pantalla del modo Standby de iOS 17 es a la que darás más uso. Es la que contiene widgets. Por el momento, está limitado a dos widgets, que se reparten las dos mitades de la pantalla horizontal. El calendario, mapas, recordatorios, la lista de lectura de Safari, tus contactos favoritos, el nivel de batería, la previsión del tiempo… Para elegir los widgets basta con mantener el dedo en la pantalla. Una opción interesante es la que permite rotar los widgets. Es decir, que en vez de tener solamente dos, puedes ir cambiando entre varios tal y como ocurre ahora con el widget inteligente de la pantalla de inicio de iOS.

Por ahora, la mayoría de widgets disponibles son de aplicaciones oficiales que vienen por defecto en tu iPhone: Mapas, Recordatorios, Tiempo, Podcasts, etc. Pero a medida que iOS 17 se vaya instalando en los dispositivos iPhone disponibles, la lista se ampliará con widgets de terceros.

Notificaciones, Siri y Live Activities

Además de todo lo antes mencionado, el modo reposo de iOS 17 también permite mostrar los avisos y notificaciones que recibamos por parte de las demás aplicaciones. Llamadas, mensajes de WhatsApp, correos y avisos varios como estrenos, cambios o alertas varias.

En cuanto a Siri, en iOS 17 trae muchas novedades que también se muestran en este modo StandBy. Además de poder dirigirnos a Siri directamente sin el habitual “Hey, Siri” u “Oye, Siri”, en función de lo que le preguntes, la información se mostrará aprovechando todo el ancho de pantalla de tu iPhone. Por ejemplo, si le preguntas sobre el tiempo, recordatorios, calendarios, si le pides que reproduzca música o podcasts, etc.

Y a medida que los desarrolladores actualicen sus aplicaciones para funcionar en iOS 17, podremos ir viendo más widgets para el modo StandBy. Así como características útiles como las Live Activities. Limitadas a la Isla Dinámica de determinados modelos de iPhone, en iOS 17 podremos ver estos resultados en directo a lo grande. Siempre y cuando tengas una app compatible instalada.

