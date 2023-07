Microsoft estaría por enfrentar una investigación antimonopolio en Europa por forzar la instalación de Teams en la suite de Office. El gigante tecnológico, que ha estado al centro de los reflectores durante las últimas semanas por la compra de Activision Blizzard, no consigue convencer al órgano regulador europeo. De acuerdo con reporte de Reuters, las discusiones sobre posibles remedios para evitar una investigación se encuentran trabadas.

El conflicto tiene su origen en una denuncia que presentó Slack ante la Comisión Europea en 2020. En ella se acusa a Microsoft de violar la Ley de Competencia al forzar la instalación de Teams a los clientes de Microsoft 365. La plataforma forma parte de la suite ofimática y se instala por defecto en los ordenadores sin que el cliente pueda evitarlo.

Hace unos meses se supo que Microsoft accedería a no forzar la instalación y que ofrecería la compra de Office sin Teams. Las fuentes mencionan que la empresa de Redmond propuso reducir el coste de la versión de la suite sin Teams. No obstante, la Comisión considera que el precio no es lo suficientemente bajo para garantizar la competencia, por lo que pidió un recorte significativo.

Microsoft se encuentra en conversaciones con la Comisión Europea desde el año pasado. Un portavoz de la empresa declaró que continuarán colaborando con el regulador y aseguró que «están abiertos a soluciones pragmáticas que aborden sus preocupaciones y sirvan bien a sus clientes». De confirmarse que ha incurrido en prácticas que viole la Ley de Competencia, Microsoft enfrentaría multas de hasta el 10% de su facturación global.

Microsoft, a fuego cruzado de los reguladores

Microsoft Teams, la manzana de la discordia.

La posible investigación antimonopolio llega en un momento complicado para Microsoft. La tecnológica enfrenta una demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, quien presentó una medida cautelar contra la adquisición de Activision Blizzard. El proceso concluyó su primera fase y está en espera de que un juez determine si procede, lo que acabaría con las intenciones de Microsoft.

Por otro lado, la Oficina de Comunicaciones de Reino Unido propuso abrir una investigación antimonopolio contra Microsoft y Amazon. La autoridad regulatoria teme que las prácticas de ambas empresas afectarían la competencia a largo plazo. Al igual que ocurre con la Comisión Europea, Microsoft ha iniciado conversaciones con la dependencia para aplicar medidas que eviten una investigación.

La estrategia de Microsoft no ha estado libre de críticas y algunos aseguran que la empresa está adoptando el mismo comportamiento que la llevó a juicio hace 25 años. Slack la acusa de violar la Ley de Competencia de la UE al forzar la instalación de Teams, ya que Microsoft 365 tiene una posición dominante. «Slack simplemente quiere competencia leal e igualdad de condiciones», dijo David Schellhase, asesor general de la empresa.

