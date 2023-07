En España y el resto de Europa la mayoría de personas no están atentas a las picaduras de mosquitos. Más allá de ser una molestia a nivel físico, en la mayor parte de casos no representan una amenaza a la salud, situación que resultaba muy distinta en un pasado no muy lejano. Con alguna pomada de farmacia puedes erradicar la comezón e hinchazón en un segundo. Pero… ¿Si te dijésemos que con cada año el peligro de enfermedades por picaduras de estos insectos aumenta de forma alarmante?

España fue declarada libre de paludismo en 1964, pero más allá de esta enfermedad, la península no se ha visto históricamente asediada por mosquitos. De hecho, la mayoría de los que han llegado han sido importados de otras regiones del mundo, aunque con bajas probabilidades de sobrevivir en el territorio.

Lamentablemente, los efectos del cambio climático no se limitan a un aumento progresivo del calor y fenómenos naturales cada vez más extremos. Con estas leves diferencias en el entorno, un área poco favorable para el cultivo de mosquitos y otros insectos como lo es la península ibérica puede transformarse en el lugar ideal para ciertas especies que nunca habían llegado a este territorio. Así, podríamos estar hablando de una nueva conquista que podría poner en peligro la vida de cientos de miles de personas.

Por esta razón, el Science Media Centre España (SMC) ya ha lanzado un comunicado donde nos ayudan a luchar contra las posibles colonias de mosquitos que están en España. Algunas de ellas hay que tenerlas bajo la lupa, y es que se trata de especies invasoras que podrían convertirse en un peligro sanitario.

Cuál es la diferencia entre las distintas especies de mosquitos en España

Si bien la cantidad de especies de mosquitos que existen se eleva a miles, hay apenas una pequeña cantidad que resultan realmente peligrosas para la humanidad. Según el SMC, las que hay que tener bajo vigilancia son aquellas pertenecientes a la familia Aedes: el mosquito tigre (Aedes albopictus), el mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti), el mosquito de Japón (Aedes japonicus) y el mosquito de Corea (Aedes koreicus).

Además, gracias a la aplicación Mosquito Alert, puedes estar al tanto de cuáles de estas especies son las invasoras, así como también las formas de diferenciarlas de los mosquitos comunes.

Para conseguirlo, la forma más efectiva es fijarse en el color del mosquito. Aquellas especies capaces de contagiar enfermedades suelen ser de un tono bastante oscuro, en muchas ocasiones llegando al negro. Mientras tanto, el mosquito común e inocuo es de color marrón. Si quieres diseccionar un poco más con respecto a la especie y el peligro que representan, puedes mirar los detalles en su tórax. Cada uno tendrá un patrón diferente según la familia a la que pertenezcan, como lo indica la infografía de Mosquito Alert.

Formas de evitar la aparición de mosquitos

Desde hace años, las campañas de prevención contra enfermedades proveniente de mosquitos en países tropicales se han centrado en un tema específico: el agua. Después de todo, para la aparición de estos insectos es esencial este líquido, y es que forma parte de su ciclo vital. Aquí, las hembras depositan los huevos, los cuales al eclosionar se convierten en larvas acuáticas que abandonan el medio cuando se convierten en nuevos mosquitos.

Por esto, la forma más eficaz de mantener brotes de mosquitos en tu casa o comunidad es evitando el agua estancada a toda costa. Desde el cubo de la fregona, hasta las macetas de las plantas. Mantente atento a todos los sitios donde pueda acumularse líquido para mantener a estos insectos a raya.

Sobre todo ten especial precaución durante las épocas de lluvia y humedad. Por obvias razones, es durante el verano y otras épocas cálidas y con gran cantidad de precipitaciones cuando los mosquitos suelen hacer acto de aparición en España y otras regiones de Europa.

Cómo evitar la picadura de estos insectos

Lo primero que hay que saber es que no todos los mosquitos tienen los mismos hábitos. Mientras que el mosquito común suele picar mayormente durante la noche, las otras especies invasoras tienen un horario más amplio y que abarca todo momento del día. Por esto, evitar su picadura requiere un esfuerzo extra. Evita dispositivos ultrasonidos y pulseras, y es que están catalogadas como productos ineficaces para combatir a estos insectos.

Existen algunos insecticidas que te permitirán acabar rápidamente con la plaga. Algunos vienen en espray que puedes rociar en determinados momentos, mientras que otros cuentan con una activación automática y solo tendrás que conectarlos a un enchufe para que hagan todo el trabajo. Asimismo, si quieres evitar que los insectos entren desde la calle, puedes utilizar mosquiteras en las ventanas de tu hogar.

En caso de que te encuentres en la calle, acampando o de excursión, el mejor método es usar repelentes de insectos. Una vez aplicado, tendrás que estar atento al tiempo, y es que la mayoría de marcas requiere reaplicar pasadas unas horas. Ten en cuenta que algunas personas son más propensas a picadas que otras.

Te ha picado un mosquito, ¿qué deberías hacer?

Si te ha picado uno o varios mosquitos, lo primero que debes hacer para evitar una posible infección es lavar el área con agua y jabón. Además, puedes aplicar hielo durante diez minutos aproximadamente para controlar la hinchazón y la comezón en el área. Si esta última no cesa, puedes probar con cremas antihistamínicas para aminorar la molestia.

Más allá de esto, no deberías preocuparte en exceso. La probabilidad de que te contagies de alguna enfermedad por la picadura de un mosquito estando en España son bastante bajas. Si estás en regiones como América del Sur, África o Asia, el riesgo sí que aumenta, así que lo más importante en este caso será vigilar los síntomas posteriores. Si llegases a sentir dolor de articulaciones, músculos, cuello o cabeza, así como también fiebre, erupciones en la piel, vómito o diarrea, lo mejor será acudir directamente al centro de salud más cercano.

