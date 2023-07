Benedict Cumberbatch ha confirmado el regreso de Doctor Strange al Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque actor anunció en mayo de 2022 que haría "una pausa en su carrera", un mes más tarde reculó y declaró que estaría abierto a volver a interpretar al personaje en una tercera película.

Pero, aunque la posibilidad de su regreso quedó abierta, una fecha exacta o aproximada del regreso de Benedict Cumberbatch a Marvel no fue revelada. Ahora, finalmente, lo ha hecho. Durante una conversación en un evento llamado JW3, el actor explicó que volverá al personaje en 2024. Aunque sería una película en la que participaría, y no la tercera entrega de Doctor Strange.

Cabe la posibilidad que se refiera a las grabaciones de Avengers: The Kang Dynasty, pero no es del todo claro, sobre todo considerando que esta película se ha retrasado. Esto refuerza otro comentario hecho por el actor en el pasado donde explicaba que le gustaría hacer más dentro del Universo Cinematrográfico de Marvel.

Considerando las apariciones repetidas de Cumberbatch como Strange dentro de la franquicia, es más probable que se trate de algo similar a Spider-Man: No Way Home, donde era un personaje importante, pero no el principal.

Doctor Strange sería la figura que reemplaza a Tony Stark

Los planes de Marvel con Doctor Strange y Benedict Cumberbatch es que se convierta en la figura que reemplaza a Tony Stark en el universo cinematográfico. Bien como el líder de los Vengadores, pero también como una guía y mentor de algunos de los superhéroes más jóvenes en la franquicia.

Un poco lo vimos durante Spider-Man: No Way Home y su relación con Peter Parker. Pero en Doctor Strange en el multiverso de la locura también se desarrolló una relación con América Chávez, la adolescente con el poder de abrir portales y viajar entre dimensiones.

La idea sería continuar desarrollando al personaje como líder y mentor para finalmente estar al frente de los Vengadores. Tras la escena poscréditos de Doctor Strange en el multiverso de la locura, su tercer ojo y su incursión en la dimensión oscura —junto a Clea— es el candidato ideal para liderar la lucha contra Kang.

