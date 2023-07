El estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer, también conocido como fenómeno Barbenheimer, continúa dando muchas alegrías a la industria cinematográfica. Las películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan han llevado al público a las salas de exhibición en cantidades que no se veían desde antes de la pandemia de COVID-19. En todos aquellos países en los que se han estrenado, alguna de las dos —principalmente Barbie— ha conseguido ser la cinta más vista de la semana. Y España no es excepción.

Según los datos publicados por Comscore, en los últimos siete días se han recaudado en los cines de España más de 24 millones de euros. Una cifra que no solo es mejor que la de los últimos tres años, sino que no se veía desde hacía una década. Barbie y Oppenheimer han logrado algo que ni siquiera películas tan taquilleras como Avatar: El sentido del agua o Vengadores: Endgame, lograron. Pero es que sus logros a nivel nacional no quedan ahí.

El pasado miércoles, primer día del espectador desde el estreno de ambos filmes, acudieron al cine más de 900.000 personas. Eso supone el día de mayor afluencia de espectadores a los cines de España desde octubre de 2019. Más que con películas estrenadas tras la pandemia tan taquilleras como Spider-Man: No Way Home o Super Mario Bros. El éxito de Barbenheimer es total y, de hecho, en tan solo 7 días Barbie es ya la tercera película más taquillera de 2023 en el país.

Barbie y Oppenheimer, de récord en récord

A nivel global, el fenómeno sigue la misma estela. Barbie acumula 528 millones de dólares en su primera semana a nivel mundial. De ellos, 291 millones los ha recaudado fuera de las fronteras de Estados Unidos, confirmando que la fiebre rosa ha llegado a todos los rincones del planeta. Algunos de los mercados donde mayor impacto ha tenido la cinta son Reino Unido, México, Brasil, Australia, China o Francia.

Por parte de Oppenheimer, sus cifras también están resultando excelsas para una película de calificación R (para mayores de 18 en EE. UU.), de tres horas, que no pertenece a ninguna franquicia y que está parcialmente en blanco y negro. En total, suma más de 265 millones de dólares y se espera que con las ganancias del viernes pueda sobrepasar los 300 millones. Todo un hito para una cinta de sus características. Donde mejor está funcionando lejos de Estados Unidos es en Reino Unido, Francia y Alemania, mercados en los que supera los 10 e incluso los 20 millones de dólares. Por último, cabe señalar que Barbenheimer logró un récord histórico en Estados Unidos. Nunca dos películas habían superado los 100 y los 50 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

