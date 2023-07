Los iPhone 15 y 15 Pro no serán los únicos productos que Apple podría anunciar el mes de septiembre. La compañía también podría lanzar hasta tres nuevas versiones de Apple Watch, según ha revelado Mark Gurman, de Bloomberg, en su último boletín semanal de noticias. Habrá, eso sí, una ausencia importante.

Gurman, en concreto, ha revelado que Apple no planea actualizar el Apple Watch SE, el reloj más económico de la firma, este año. Asegura que este modelo, que incluye características ligeramente inferiores a las versiones estándar del Apple Watch, como la ausencia de la pantalla Always on o un diseño con biseles más gruesos, tiene y va a seguir teniendo un periodo de actualización de dos años. Teniendo en cuenta que la última versión, el Apple Watch SE de segunda generación, se lanzó en septiembre de 2022, no veremos un SE 3 hasta 2024.

Es pronto para hablar de mejoras, pero es probable que el modelo que la compañía lance el próximo año incluya un procesador más potente, un diseño ligeramente actualizado y nuevas funciones para la salud y el deporte.

Mientras tanto, reiteramos, la firma planea lanzar hasta tres nuevas versiones de Apple Watch este año. Por un lado, dos variantes de tamaño del Apple Watch Series 9, con cajas de 41 y 45 mm. También, un Apple Watch Ultra de segunda generación.

Gurman afirma que todos estos modelos recibirán “un aumento de rendimiento bastante considerable” gracias al nuevo chip S9. El periodista destaca, además, que será la primera vez que Apple incrementa más potencia en sus relojes desde 2020, cuando la compañía anunció el chip S6. Desde entonces, los procesadores de los relojes han mejorado en eficiencia, pero no tanto en rendimiento.

El Apple Watch Ultra podría llegar en un nuevo color

Mark Gurman, en paralelo, ha revelado que el Apple Watch Ultra de segunda generación podría llegar en un nuevo color titanio oscuro. Se trata de un acabado que la compañía ya probó en la primera generación, aunque finalmente no llegó a salir porque a los diseñadores no les convencía ese tono.

Respecto a las mejoras, y más allá del incremento en el rendimiento que también veremos en los Apple Watch Series 9, se desconoce qué otras nuevas características podrían llegar a este modelo Ultra. Es probable que Apple incluya nuevos sensores que permitan abarcar más funciones en cuanto a la salud y el deporte, así como posibles mejoras en la pantalla y autonomía. No se esperan cambios en el precio.

