A pesar de ser algo que experimenta la mitad de la población durante varias décadas de su vida, la menstruación sigue estando rodeada de bastantes mitos. Es cierto que algunos de los más antiguos ya se han desmentido. Pocas personas creen aún que se corte la mayonesa si intentas hacerla mientras menstruas. Si aún lo pensabas, puedes hacer mayonesa sin preocupaciones. Pero sí hay todavía muchos mitos de la regla que siguen vigentes, quizás porque los tabúes no permiten hablar y aprender sobre ella.

Curiosamente, muchos mitos de la regla son una forma de coartar libertades. No tengas relaciones sexuales con la regla, que es asqueroso, no te bañes con la regla, que no es bueno. Y así muchas más.

Por eso es importante tener conocimiento. Saber cuáles son los mitos sobre la regla es necesario, porque no solo satisface curiosidades. También empodera. Vamos a dejar a un lado los clásicos, esos que hoy la mayoría de personas sabe que se han desmentido. Aun así, quedan muchos por contar y estas son las verdaderas respuestas. .

La regla no se corta cuando te bañas

Hay todo tipo de mitos de la regla relacionados con el agua. En el pasado se decía que las mujeres no debían ducharse ni bañarse durante la menstruación. Eso ya está bastante desmentido.

Lo que se dice hoy en día es que el agua fría coagula la sangre, que se queda dentro del cuerpo y, por lo tanto, corta la menstruación. Aquí hay divisiones de opiniones, hay quien dice que es bueno y quien opina que es malo, pero lo que opinen da igual, porque no es cierto.

La sangre no se coagula con el agua fría. Lo que ocurre es que los vasos sanguíneos se contraen. Eso puede hacer que sangremos menos durante un corto periodo de tiempo, pero no se detiene la menstruación por completo.

Durante la regla es más difícil que se produzca un embarazo, pero no es imposible. Unsplash

Mitos de la regla famosos: cuidado, te puedes embarazar igual

La creencia de que durante la menstruación no se puede producir un embarazo ha llenado guarderías y parvularios.

Muchas mujeres deciden tener relaciones sexuales durante la menstruación, porque creen que es totalmente imposible quedarse embarazadas. Y, si bien es cierto que es menos probable que durante la ovulación, no es imposible.

Hay varios motivos. El primero es que no todo el mundo tiene ciclos regulares como relojes, de modo que solo puedan quedarse embarazadas a los 14 días de empezar con la regla. Pero, además, si una mujer tiene un ciclo menstrual corto, normal o puntualmente, puede que, en los últimos días de sangrado, ya esté ovulando otra vez. Además, los espermatozoides no son solo viables nada más liberarse. Pueden fecundar un óvulo durante aproximadamente 4 días. Por lo tanto, quizás en el momento del coito no había óvulo listo para ser fecundado, pero sí pocos días después.

Puedes tener sexo con la regla si quieres

No hay motivos médicos por los que no se pueda tener sexo con la menstruación. Lógicamente, hay que seguir unas medidas de higiene, pero estas también deben mantenerse cuando no se tiene la regla.

Por lo tanto, siempre que a ninguna de las personas que tienen la relación le resulte desagradable, no hay ningún problema.

No todas las mujeres tienen la regla, ni es exclusiva de mujeres

Las mujeres cis menstruarán siempre que no tengan algún problema médico que lo impida, que estén tomando alguna medicación que interfiera en la regla o que estén en etapas anteriores a la pubertad o posteriores a la menopausia. Pero no son las únicas que tienen la regla. Los hombres trans tienen ovarios, útero y vagina y, si bien pueden detener la menstruación con el tratamiento hormonal, este no se lleva siempre a cabo.

Además, hay mujeres trans que, al no tener ovarios, no pueden menstruar, y no por eso son menos mujeres. Es decir, la menstruación no es lo que define a una mujer.

Probablemente pensemos que la regla se sincroniza por un sesgo de confirmación. Crédito: Omar López (Unsplash)

Uno de los mitos de la regla más antiguos: no se sincroniza

Suele decirse que a las mujeres que viven juntas se les sincroniza la menstruación. Sin embargo, aunque esto ha habido incluso científicos que lo han considerado cierto, a día de hoy se clasifica como uno de los mitos de la regla, pues no hay estudios que lo corroboren.

Este mito de la regla procede de un estudio publicado en 1971 por la psicóloga Marta McClintock. Resulta curioso que no fuese una ginecóloga o bióloga.

Según su estudio, al analizar la menstruación de más de un centenar de estudiantes universitarias, se vio que las que vivían juntas tendían a sincronizar sus reglas. Supuso que se debía a la influencia de las feromonas, que actuaban de unas a otras, y también tenía una teoría sobre su explicación evolutiva. Según ella, al poner la vista en los primeros humanos, podría ser que las mujeres que vivían juntas se sincronizaran para tener relaciones con varios hombres. Si cada una era fértil en un momento, un solo varón podría fecundarlas a todas, pero si todas eran fértiles a la vez harían falta varios. Sería, por lo tanto, una forma de cooperación inconsciente.

Dado que en aquella época estaban emergiendo muchos movimientos feministas en todo el mundo, esta hipótesis se hizo con mucha fama. Sin embargo, con el tiempo tuvo que descartarse científicamente, ya que estudios posteriores, llevados a cabo con una metodología más exhaustiva, no lograron ni reproducir sus resultados ni encontrar una causa.

Sí que es cierto, y ahí entra en juego la especialidad de McClintock, que puede ser algo más bien psicológico. Tendemos a fijarnos solo en las coincidencias. Como cuando estamos pensando en alguien y nos llama por teléfono. Posiblemente hayamos pensado en esa persona miles de veces, pero solo nos fijamos cuando se da la coincidencia, como si ambos sucesos estuviesen relacionados. Es lo que se conoce como sesgo de confirmación.

Con la sincronía de la menstruación posiblemente pase lo mismo. Si da la casualidad de que dos personas que viven juntas se sincronizan, se fijarán en ello. Pero, si cada una va por su lado, ni siquiera se fijarán.

Por eso, podemos considerarlo otro de los muchos mitos de la regla. Aún hay más y los seguirá habiendo. Pero, al menos, debería dejar de ser un tabú hablar sobre ellos.

