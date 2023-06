La conclusión de Transformers: El despertar de las bestias dejó las bases para que la franquicia se combine con otra bastante popular, en un extraño experimento que, sin embargo, quizá termine impulsando ambos relatos hacia un nuevo nivel. Combinar universos narrativos, en estos tiempos, se está haciendo común en la industria del cine. En este caso, será con G.I. Joe.

El final de Transformers: El despertar de las bestias deja un encuentro entre Noah (Anthony Ramos) y un personaje, hasta el momento desconocido, que es interpretado por Michael Kelly. Este último le explica a Noah que es consciente de quién es y del impacto que ha tenido en la paz del mundo recientemente. Al despedirse, quien parece un agente en cubierto le deja al protagonista de la película una tarjeta. Cuando este la voltea, encuentra el logotipo de los G.I. Joe.

Conviene recordar que la franquicia G.I. Joe, hasta el momento, está conformada por tres producciones. La primera de ellas se estrenó en 2009. Aunque en aquel tiempo llamó la atención, la propuesta no terminó de despegar. Eso puede explicar el porqué de esta alianza en Transformers: El despertar de las bestias, juntándose con otra narrativa que ha experimentado irregularidades en tiempo reciente.

Pero esto va más allá.

¿Un Universo Cinematográfico de Hasbro con Transformers y G.I. Joe?

Como recuerda The Direct, la idea de componer algo que podría denominarse como "Universo Cinematográfico Hasbro" no es nueva. La empresa dedicada a la fabricación de juguetes cuenta con ambas franquicia bajo su mando. Entonces, ¿por qué no juntarlas en la gran pantalla? Se estima que esta posibilidad está sobre la mesa desde hace 10 años, cuando el productor de G.I. Joe: Contraataque, Lorenzo di Bonaventura comentó que, desde Paramount, se quería desarrollar un crossover.

Un año después de aquel comentario, Bonaventura lo negó durante una entrevista con Slash Film. Durante estos años, hasta llegar a 2023, hubo varios cruces de información en relación con esta posibilidad. Versiones que sugerían que había planes y otras que no. Sin embargo, Transformers: El despertar de las bestias ha hecho oficial un viejo deseo de Hasbro: la posibilidad de empezar a construir su propio universo cinematográfico.

La eventual alianza, en un nuevo largometraje, podría tener como objetivo impulsar ambas narrativas hacia un escalón que, de forma independiente, no han podido alcanzar. Cada estreno reciente relacionado con ellas ha generado sensaciones encontradas. Algunos seguidores aprecian las producciones, mientras otros no; en cuanto a crítica, no suelen ser muy positivas. Entonces, ¿se trata de redoblar la apuesta a ver qué resulta?

¿Qué podría ocurrir?

Luego del estreno de G.I. Joe: Snake Eyes, esta franquicia quedó en una suerte de limbo. Esa película, estrenada en 2021, no resultó positiva desde múltiples sentidos. Mientras tanto, Transformers: El despertar de las bestias ha sido presentada como la primera de una nueva trilogía.

Así las cosas, es probable que el crossover con la franquicia G.I. Joe se produzca a través de las próximas entregas de Transformers. A juzgar por los malos resultados de G.I. Joe: Snake Eyes, quizá se produzca una renovación de parte del elenco que venían formando parte de este relato. Ninguno de estos aspectos han sido aclarados. Sin embargo, si consideramos lo presentado en Transformers: El despertar de las bestias, aquella idea que surgió hace al menos 10 años se está convirtiendo en realidad.

