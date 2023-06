TCL se ha posicionado en el mercado global como una marca muy interesante gracias a su compromiso con la calidad e innovación, y así lo ha dejado claro una vez más con su serie C84 de televisiones Mini LED, que busca competir con algunos de los mejores del sector.

En las últimas semanas he podido probar una de los integrantes de dicha gama: la TCL 75C845, la cual me ha sorprendido gratamente en todos los sentidos: tiene un diseño elegante, un sonido excelente y, sobre todo, una calidad de imagen fantástica.

Pero, ¿es este el televisor que debes comprar si estás dispuesto a adentrarte tanto en este rango de precios como en este tipo de prestaciones?

TCL 75C845: características técnicas

Características Tamaño 75″ Resolución 3840×2160 Tasa de refresco 144 Hz Tecnología panel QLED Iluminación panel Mini LED Formatos HRD Dolby Vision IQ, HDR10+ y HDR10 S.O. Google TV (ATV 11.0) Procesador Procesador AiPQ 3.0 Processor Micrófono inteligente Integrado en el mando Conectividad inalámbrica Wifi (Built-in ax/ac/n 2.4/5Ghz MIMO), Bluetooth (A2DP, HID), AirPlay 2 Potencia sonido 2x20W + 20W, Subwoofer Sonido especial Sonido Dolby ATMOS. DTS Virtual-X, Virtualization & upmix Tamaño (ancho x alto x profundo) 1671 x 993 x 32 mm Peso sin soporte 32.60Kg VESA compatible Si (400×400)

Una inmersión visual cautivadora

Lo primero que destaca al sacar la TCL 75C845 de la caja es su tamaño. Se trata de un modelo de 75 pulgadas, por lo que no pasa desapercibida en el salón. Lo segundo es, sin duda la tecnología Mini LED, que tiene un gran impacto en la calidad general de la imagen.

Los paneles LCD están compuestos por diferentes capas, y entre ellas se encuentra la encargada de la retroiluminación. En el caso de los paneles mini LED, esta está compuesta por muchos LEDs, todos ellos independientes y de pequeñas dimensiones. Esta disposición hace posible regular la intensidad de cada uno de ellos –e incluso llegar a apagarlos–.

¿Y en qué se nota esa diferencia? Sobre todo, en las escenas con un alto contraste. Gracias a la tecnología Mini LED, es posible apagar porciones enteras de la pantalla para obtener un negro absoluto, al igual que hacen las OLED.

¿Pero eso no lo ofrecen otros paneles LCD? Sí, pero los Mini LED van un paso más allá, pues, aprovechan el pequeño tamaño de cada uno de los LEDs para apagar con mayor precisión cada parte de la pantalla y evitar los halos que a veces sí aparecen con sistemas de local dimming alternativos.

Esta tecnología Mini LED también hace posible el elevado nivel de brillo que promete TCL: 2000 nits. Esto no es solo importante para mejorar la visión del contenido, sino también para la correcta reproducción de contenidos en HDR. Especialmente aquellos creados bajo los formatos más avanzados, como el Dolby Vision.

Este modelo, por cierto, es compatible con los principales: Dolby Vision, HDR 10 y HDR 10+. Por lo tanto, podrás reproducir los contenidos de las plataformas de streaming a máxima calidad –siempre que hayan sido creados bajo alguno de los estándares citados–.

En el día a día, la calidad de la TCL 75C845 me han dejado bastante sorprendido. Tanto en lo que a contraste se refiere –gracias a la tecnología Mini LED– como en la reproducción de color y en la representación de contenidos HDR. Sin duda, hace un trabajo fantástico.

Jugar videojuegos también es una delicia con este televisor. Dos de los títulos que he probado en él han sido God of War: Ragnarok en PS5 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Nintendo Switch, ambos muy diferentes, pero igual de sorprendentes visualmente gracias a la tecnología gráfica del TCL 75C845.

Además, gracias a su puerto HDMI 2.1 puedes reproducir contenido a 120 Hz desde tu consola. Una función que se ve complementada por modos de reducción de latencia, que también son fundamentales en este caso de uso.

Una experiencia auditiva envolvente

El televisor TCL 75C845 no solo ofrece una calidad de imagen excepcional. También destaca en el apartado auditivo. Su sistema de sonido ONKYO 2.1 está compuesto por dos altavoces y un pequeño subwoofer en la parte trasera. Un set que, le permite entregar un gran resultado –considerando siempre que son unos altavoces integrados, no un equipo de sonido dedicado–.

El televisor, además, es compatible con estándares como Dolby Atmos –incluso a través de TrueHD–, aunque para sacar la mejor experiencia de este formato envolvente siempre será necesario contar con una barra de sonido externa o un equipo específico.

Google TV como eje de la experiencia

Para la faceta inteligente del TCL 75C845, la marca ha decidido apostar por Google TV. Con este sistema operativo, la firma nos permite disfrutar de apps de transmisión de vídeo con mucha facilidad, así como de una interfaz de uso muy cuidada y una fantástica integración con los servicios de Google.

Prueba de esto último es que el mando de este televisor puede reconocer el comando Ok Google, pudiendo darle órdenes a distancia, como buscar vídeos en YouTube o conectar la casa conectada, incluso.

Por otra parte, el mando también integra accesos rápidos a servicio como Netflix, Amazon Prime o YouTube, lo cual siempre es bienvenido considerando el creciente uso de estas plataformas en el hogar.

¿Merece la pena la TCL 75C845?

Las sensaciones finales que me ha dejado este televisor TCL 75C845 han sido bastante positivas. Gracias a una pantalla de calidad excepcional y un audio inmersivo, son pocas las pegas que se le pueden encontrar a esta Smart TV mientras consumes contenido en el día a día. Además, su facilidad de uso le da puntos extra, algo en lo que el software Google TV tiene mucho que decir.

Sin embargo, el modelo utilizado durante las pruebas parece tener algunos problemas con la tecnología AirPlay 2 de Apple. No importa cuántas veces lo intenté, ni con qué red Wi-Fi, iPhone o iPad, esta TCL 75C845 nunca funcionó correctamente con este servicio. A día de hoy, sigue sin hacerlo.

Sacando este elemento de la ecuación, el televisor TCL 75C845 me ha encantado. Eso sí, ten en cuenta que su coste ronda los 1.800 euros. Es el precio a pagar por tecnologías novedosas como el Mini LED. No obstante, si la calidad de vídeo y audio es fundamental para ti, este es sin duda un modelo al que definitivamente deberías darle la oportunidad.

