Nintendo se lo tenía muy bien guardado. Siendo sinceros, era bastante extraño que, durante el año en que pudimos disfrutar una película animada de Super Mario, no hubiera una nueva experiencia jugable. Sin embargo, los de Kioto siempre estuvieron listos para aprovechar el tirón del largometraje. Durante el Nintendo Direct, la compañía presentó Super Mario Bros. Wonder, que representa el regreso del plomero a las plataformas 2D.

El anuncio de Super Mario Bros. Wonder ha sido una total sorpresa. Sobre todo porque en el Direct, minutos atrás, ya había revelado el remake del mítico Super Mario RPG. En ese momento, pensamos que sería la única novedad relacionado con Mario, pero no fue así.

Super Mario Bros. Wonder, además, presume un estilo de arte jamás antes visto en la franquicia. Si eres fan de Nintendo y no te pierdes ninguno de sus juegos, el apartado visual te hará recordar a Kirby.

En cuanto a jugabilidad, y por lo visto en su primer tráiler, Super Mario Bros. Wonder apuesta por escenarios más dinámicos y con más posibilidades de movimiento. Lo anterior, por sí solo, cambia el gameplay significativamente si lo comparamos con las anteriores entregas 2D.

Lo más interesante es que, para que el escenario cobre vida propia, Mario tendrá que consumir un nuevo poder: la Flor Maravilla. "Con la adición de la Flor Maravilla. Estos revolucionarios objetos activarán espectaculares momentos que tendrás que ver para creer. Mira cómo las tuberías cobran vida, crea caos como una enorme bola con picos y sé testigo de más eventos inesperados y maravillosos", menciona Nintendo.

En el avance también se aprecia una transformación completamente nueva: Mario Elefante. Sí, el plomero podrá convertirse en el poderoso mamífero para atacar son su trompa.

Nintendo sabe muy bien que, en la actualidad, tener la opción de disfrutar un videojuego con amigos puede impulsar su éxito. Super Mario Bros. Wonder tendrá un modo cooperativo para hasta 4 jugadores en modo local. Eso sí, dicha modalidad tendrá niveles específicamente diseñados para el juego colaborativo.

Por supuesto, los jugadores podrán elegir entre un variado roster de personajes: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi y Toad.

¿Habrá que esperar demasiado por ‌Super Mario Bros. Wonder? Para nada. El juego estará disponible el próximo 20 de octubre de manera exclusiva en la Nintendo Switch. A partir de hoy puedes hacer tu reserva desde la eShop.

Así pues, Super Mario Bros. Wonder se une a un largo listado de títulos ampliamente esperados que llegarán durante el segundo semestre del año. No tenemos ninguna duda de que la nueva aventura de Mario hará muchísimo ruido una vez que llegue al mercado. Una nueva entrega en 2D no es algo que nos podamos tomar a la ligera.

Igualmente durante el Nintendo Direct, los japoneses hicieron oficial el remake de Super Mario RPG. Lo podrás jugar a partir del 17 de noviembre de 2023.

