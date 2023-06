Nintendo nos ha traído una muy grata noticia en su evento Direct de este miércoles. La compañía anunció que a fin de año llegará a la Switch un remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, el clásico de la Super Nintendo. La nueva versión del videojuego promete mantenerse fiel a la original, y el primer tráiler así lo demuestra.

Lógicamente, se percibe una modernización del estilo artístico del remake —tanto en gráficos como a nivel musical—, pero la jugabilidad y los escenarios parecen no cambiar demasiado. Vale aclarar que el título para Nintendo Switch se lanzará simplemente como Super Mario RPG, y estará disponible a partir del próximo 17 de noviembre. No obstante, los interesados pueden reservarlo desde hoy a través del eShop de la consola.

El primer vistazo al nuevo Super Mario RPG deja en claro que los jugadores volverán a experimentar los vastos mundos y la perspectiva isométrica del juego original. Al igual que en el título de SNES, la versión para Nintendo Switch mantendrá el sistema de batallas con equipos de hasta tres personajes.

En cuanto a los protagonistas, repiten Mario, Princesa Peach, Bowser, Mallow y Geno. El principal enemigo volverá a ser Smithy, el herrero robótico que pretende robarse las 7 estrellas que forman parte del Star Road. Los jugadores también volverán a encontrarse con Booster, el jefe opcional a vencer en uno de los escenarios. Aunque tal vez la novedad más llamativa del remake de Super Mario RPG es la inclusión de Birdo, a quien se la puede ver en el tráiler naciendo de un huevo. Todo apunta a que esta última también será parte antagónica en la historia.

Super Mario RPG llegará a la Nintendo Switch con un remake

Sin dudas, el anuncio del remake de Super Mario RPG para Nintendo Switch ha tomado a muchos por sorpresa. De hecho, los fanáticos de Mario y las plataformas de la compañía japonesa llevaban tiempo reclamando la inclusión del juego original de SNES en el catálogo de juegos clásicos de Nintendo Switch Online. Afortunadamente, los de Kioto han optado por ofrecer algo todavía mejor, con esta reversión modernizada.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars se lanzó en la Super Nintendo en 1996, aunque solo en Japón y Estados Unidos. Recién llegó a Europa en 2008, como parte de la Consola Virtual para Nintendo Wii. De todos modos, pese a su acotada disponibilidad original, el videojuego fue un éxito rotundo en críticas y también sorprendió por su gran performance en ventas.

De hecho, cerró su primer año como el tercer juego más vendido en el mercado japonés, y el sexto en el estadounidense. Y su desempeño comercial en Norteamérica sorprendió a la propia Nintendo, que había proyectado ventas menores a las que finalmente logró. Además, desde su llegada a mediados de mayo de 1996, se mantuvo durante 14 semanas consecutivas como el juego más rentado en Estados Unidos, superando a Ken Griffey Jr.'s Winning Run, Donkey Kong Country 2 y Mortal Kombat 3 para SNES y SEGA Genesis.

Vale mencionar que la versión original de Super Mario RPG fue desarrollada por Square para Nintendo. Y el vínculo parece seguir vigente para el remake de Nintendo Switch, puesto que en la pantalla final del tráiler se puede apreciar la mención a Square Enix. De todos modos, aún no conocemos qué tan involucrado ha estado dicho estudio en la producción de esta nueva versión.

