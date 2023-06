Casi un mes después de presentarlos oficialmente en China, Realme lanza en España los Realme 11 Pro y Realme 11 Pro+, dos de sus teléfonos móviles más importantes para el año 2023. Estos se posicionan en el rango de los 300 a los 500 euros y tienen un claro objetivo: competir con Xiaomi en uno de los segmentos más reñidos del mercado actual.

Los dos smartphones son bastante similares entre sí. Las diferencias principales, de hecho, se limitan a dos áreas:

La propuesta fotográfica.

La velocidad de carga.

Todo lo demás, en cambio, es similar en ambos productos. Quizá no se podría decir que son 100% iguales –al sostener ambos móviles se aprecia un comportamiento diferente del motor háptico, por ejemplo–, pero sí lo son en los puntos clave: procesador, capacidad de batería, resolución de la pantalla, etc.

Realme 11 Pro y 11 Pro+: características

Realme 11 Pro Realme 11 Pro+ Pantalla OLED, 120 Hz, HDR10+, 6,7 pulgadas, 1080 x 2412 píxele y brillo máximo (pico) de 950 nits OLED, 120 Hz, HDR10+, 6,7 pulgadas, 1080 x 2412 píxele y brillo máximo (pico) de 950 nits Procesador MediaTek Dimensity 7050 MediaTek Dimensity 7050 Cámara principal Sensor de 100 megapíxeles, objetivo de apertura f/1,8, PDAF y OIS Sensor de 200 megapíxeles, objetivo de apertura f/1,7, PDAF y OIS Cámara ultrawide No Sensor de 8 megapíxeles, objetivo de apertura f/2,2 y 112 grados de campo de visión Cámara macro No Sensor de 2 megapíxeles con objetivo de apertura f/2,4 Cámara de profundidad Sensor de 2 megapíxeles con objetivo de apertura f/2,4 No Cámara frontal Sensor de 16 megapíxeles y objetivo de apertura f/2,5 Sensor de 32 megapíxeles y objetivo de apertura f/2,5 Batería 5.000 mAh 5.000 mAh Carga rápida Sí, hasta 67 vatios Sí, hasta 100 vatios Biometría Sí, sensor de huellas bajo la pantalla Sí, sensor de huellas bajo la pantalla Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS y NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS y NFC Memoria RAM Hasta 12 GB Hasta 12 GB Almacenamiento Hasta 512 GB Hasta 1 TB

Realme 11 Pro+: brillando gracias a un inmenso sensor de 200 megapíxeles

El principal atributo del Realme 11 Pro+ es, sin duda, el sensor de 200 megapíxeles que monta en la parte trasera. Lo más interesante del mismo, desde un punto de vista marketiniano, es la cantidad de píxeles, pero bajo ese número subyace un dato aún más interesante: es un sensor inmenso. Concretamente, mide 1/1,4 pulgadas lo que, mediante pixel-binning, se traduce en píxeles efectivos de 2,24 micras. Como referencia: está en la misma ventana que el sensor del Galaxy S23 Ultra (que mide 1/1,3 pulgadas).

Esto no quiere decir que la cámara del Realme 11 Pro+ esté a la altura de los dispositivos de alta gama actuales, pues en la fotografía moderna influyen muchas más cosas que el tamaño del sensor. No obstante, sí es un buen punto de partida por parte de la marca. Sobre todo, en sus inevitables comparaciones con los modelos de otras marcas.

Este sensor también abre la puerta al zoom digital con menor pérdida de calidad que en otros sistemas fotográficos. Una opción que se agradece considerando que el Realme 11 Pro+ no monta una cámara con teleobjetivo nativo.

Lo que sí incorpora es una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. De esta no cabe esperar unos resultados brillantes, pero sí cumplirá con su cometido en entornos bien iluminados, aportando ese extra de campo visual que resulta útil en muchas situaciones.

Sobre estos elementos de hardware, la marca ha incorporado diversos algoritmos y modos de captura. Por ejemplo: Realme habla de un modo de disparo lunar que optimiza los resultados en esas situaciones, así como de un modo de disparo especialmente diseñado para las estrellas. También ha implementado algoritmos especiales para mejorar el bokeh en las imágenes captadas con el modo retrato, por ejemplo.

Más allá de la fotografía, el Realme 11 Pro+ llega con un cuerpo delgado y sólido en el que el acabado de piel de la parte posterior es el mayor protagonista. Recordará, a los que siguieran la actualidad tecnológica en aquella época, al LG G4, que también apostó por este tipo de acabados en su época. Sin duda transmite una gran sensación al tacto, contribuye a un buen agarre del dispositivo y se desmarca de lo habitual. La gran duda es cómo envejecerá este acabado. Eso, y si convencerá al público en lo que a estética se refiere, pues se trata de algo ampliamente subjetivo.

La pantalla, por otra parte, está levemente curvada en los laterales, al igual que hacen otras marcas. Personalmente, creo que este tipo de soluciones sí tenían sentido en el pasado, pero no son la mejor opción en el presente. No obstante, he de reconocer que esta es una opinión completamente subjetiva y que muchas personas probablemente acepten sus virtudes y desventajas.

En lo que respecta al panel en sí, el del Realme 11 Pro+ probablemente sea uno de los mejores que podemos encontrar en su segmento de precios. Tecnología OLED, hasta 120 Hz de tasa de refresco, un nivel de brillo pico de casi 1.000 nits, compatibilidad con HDR10+... Evidentemente no llega a ser un panel de alta gama como los que incorporan Samsung o Apple, pero sí se abre paso entre los mejores de su segmento de precio.

También es bienvenida la batería de 5.000 mAh de capacidad, que llega junto a un sistema de carga rápida de 100 vatios de potencia. La marca, además, incluye el adaptador necesario para alcanzar dicha potencia en la caja, lo cual es una buena noticia en lo que a practicidad se refiere.

Por último, el procesador: este Realme 11 Pro+ incorpora un MediaTek Dimensity 7050. Se trata de un SoC similar comportamiento al Dimensity 1080 que monta el Redmi Note 12 Pro+ 5G de Xiaomi. No diría que este es un chip que fascine en relación a su gama –como sería un Snapdragon 8+ Gen 1–, pero sí cumple con su cometido sin problemas.

El Realme 11 Pro también tiene mucho que decir

Todo lo que se ha dicho del Realme 11 Pro+ se aplica al modelo inferior. Las tres únicas diferencias son las siguientes:

La carga rápida pasa de 100 W a 67 W.

La cámara principal pasa de 200 MPX a 100 MPX. También se prescinde del gran angular y del sensor macro, pero se monta uno de profundidad.

De los dos, quizá el recorte más notorio sea el de la cámara. Sobre todo por la pérdida de versatilidad al prescindir del sensor de 200 megapíxeles y del gran angular. No obstante, el precio también cae en consecuencia alrededor de unos 100 euros, por lo que este Realme 11 Pro puede llegar a ser una opción interesante para todo aquel que busque un teléfono delgado, con un diseño diferente a lo habitual, una pantalla de gran calidad y un comportamiento bueno en todo lo demás.

Disponibilidad y precios

Realme 11 Pro+: disponible a partir de hoy por 519 euros. No obstante, quienes lo adquieran entre el 20 y el 30 de junio podrán llevarselo por 469 euros.

disponible a partir de hoy por 519 euros. No obstante, quienes lo adquieran entre el 20 y el 30 de junio podrán llevarselo por 469 euros. Realme 11 Pro: disponible a partir de hoy por 399 euros. Quienes lo compren entre el 20 y el 30 de junio podrán llevarselo por 359 euros.

Estas cifras hacen que los Realme tengan que competir con la serie Redmi Note 12 de Xiaomi, así como con los Poco F5 de la misma compañía. La elección entre un modelo u otro dependerá de ofertas puntuales y de pequeñas preferencias por parte del comprador. No obstante, y pese a lo competido que es este segmento, la propuesta de Realme tiene bastantes argumentos para competir.

