El futuro de Call of Duty es una de las tantas aristas cruciales de la audiencia entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por la compra de Activision Blizzard. Los de Redmond sostienen hasta el hartazgo que su intención no es convertir al shooter bélico en un juego exclusivo de Xbox, y este jueves pretenden ratificarlo con los comentarios de Amy Hood, su directora de finanzas.

La declaración escrita de la ejecutiva de Microsoft se presentará hoy, durante la jornada final de testimonios y de argumentos de cierre. No obstante, ya se han podido conocer algunos fragmentos muy interesantes. Tom Warren, de The Verge, ha compartido dos segmentos en los que Hood remarca que su compañía nunca planteó la posibilidad de quitar Call of Duty de PlayStation.

En tal sentido, las palabras de la CFO de Microsoft son bastante directas:

"La posibilidad de hacer que Call of Duty sea exclusivo para Xbox nunca se evaluó ni discutió conmigo, ni tampoco se mencionó en ninguna de las presentaciones o discusiones con la Junta Directiva. Comprendí la necesidad de mantener Call of Duty en otras plataformas. El fundamento estratégico y la valoración financiera de la adquisición están alineados para hacer que los juegos de Activision estén más ampliamente disponibles, no menos". Amy Hood, directora financiera de Microsoft.

Otro punto crucial es que, según Hood, una vez que se cierre la compra, Activision Blizzard debe generar dinero de inmediato. "La compra tenía que ser financieramente beneficiosa para los accionistas de Microsoft desde el primer año. Esto significa que la adquisición debía contribuir inmediatamente a un aumento en las ganancias por acción", remarcó la ejecutiva. Algo que difícilmente pueda suceder si se quita a Call of Duty de PlayStation, puesto que gran parte de los ingresos de dicha franquicia provienen de la plataforma de Sony.

Microsoft insiste con que no quiere que Call of Duty sea exclusivo de Xbox

Lógicamente, los comentarios de Amy Hood se alinean con los de otros directivos de Microsoft como Brad Smith, Phil Spencer o Satya Nadella. Aunque también es una realidad que Sony puede argumentar que sus palabras se enfocan en los efectos inmediatos de la adquisición de Activision Blizzard, y no en el compromiso a largo plazo de mantener a Call of Duty en PlayStation.

Ayer, durante su aparición en el estrado, Nadella se comprometió en "un 100 %" a continuar publicando Call of Duty en PlayStation, si se concreta la compra. Aunque el CEO de Microsoft no dejó escapar la oportunidad de lanzar un dardo contra Sony, al afirmar que si los juegos exclusivos para determinadas plataformas existen, es porque PlayStation los implementó como parte de su estrategia competitiva.

"Si de mí dependiera, me encantaría deshacerme de todos los [juegos] exclusivos de consolas. Pero eso no me corresponde a mí definirlo, especialmente como un jugador de baja participación en el mercado de las consolas. El jugador dominante allí [por PlayStation] ha definido la competencia de mercado usando exclusivos, así que ese es el mundo en el que vivimos. Yo no tengo amor por ese mundo", afirmó Satya Nadella.

Pocas horas antes, fue Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, quien se sometió a las preguntas de los abogados de Microsoft y la FTC. Uno de los puntos notorios de su declaración fue reconocer que la compañía se equivocó al no llevar Call of Duty a la Nintendo Switch.

Las brutales cifras que CoD mueve en PlayStation

Otro punto fuerte de la cuarta jornada de la audiencia entre Microsoft y la FTC fue la divulgación de datos que debían permanecer confidenciales. Varios documentos provistos por Sony fueron pobremente censurados, revelando información que debía mantenerse a resguardo del ojo público. Entre lo más relevante estuvieron las brutales cifras que Call of Duty mueve en PlayStation.

De acuerdo con la documentación en cuestión, en 2021 PlayStation generó alrededor de 800 millones de dólares con Call of Duty solo en Estados Unidos. Cifra que escaló a 1.500 millones de dólares al tomar en consideración los ingresos mundiales.

Pero eso no es todo. Si bien los números no son del todo claros, el documento parece indicar que los jugadores de Call of Duty generaron un gasto promedio anual de 15.900 millones de dólares entre 2019 y 2021 en PlayStation. Esto, considerando los gastos en "hardware, accesorios, suscripciones, juegos y otros servicios" de la plataforma.

