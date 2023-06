World Data es una página web dedicada a la publicación de gráficos de datos de los temas más variados. Hasta ahora no habían tratado el tema del tamaño del pene. Sin embargo, cuentan que han recibido tantísimas peticiones que no les ha quedado más remedio que satisfacerlas con un mapa interactivo donde se muestran los datos de prácticamente todos los países del mundo.

Para cada país, se muestra la estatura media de los hombres, el tamaño medio del pene y el porcentaje que supone este último con respecto a la altura. Además, los países están ordenados de mayor a menor con respecto al tamaño del pene, de modo que en primera posición encontramos a Ecuador, con 17,61 cm de media, y cerrando la lista a Camboya, con 10,04 cm. A pesar de la rima.

Podemos ver que España está en la posición 53, con un tamaño del pene medio de 13,85 cm, que supone un 7,88% del total. En cuanto a México, está mucho más arriba, en la posición 29, con 14,92 cm, correspondientes al 8,78% de su estatura. Cada cual puede comparar si quiere el tamaño de su pene con estas cifras. Sin embargo, debemos recordar que, por mucho que nos insistan, el tamaño del pene no importa. De hecho, a veces puede ser incluso contraproducente.

Cuidado con los datos autoinformados

Según un estudio de 2020, las clasificaciones sobre tamaño del pene que se han hecho tradicionalmente están equivocadas, porque generalmente proceden de datos autoinformados. Y, en esos casos, suele haber cierto sesgo al alza. Los hombres tienden a decir que tiene un pene más grande, quizás por miedo a lo que piensen sobre ellos. Esto ha llevado a que se pensara que el tamaño medio del pene era de más de 15 cm. No obstante, hoy en día, con estudios en los que han sido los investigadores los que miden, se considera que está en torno a 13 cm.

Es importante dejar esto claro, pues al final lo que ocurre es que muchas personas se sienten mal al compararse y recurren a operaciones de alargamiento de pene, a pesar de los riesgos que estas suponen. Por eso, es importante aclarar estos sesgos; pero, sobre todo, dejar claro que, por mucho que digan, el tamaño del pene no importa.

¿Por qué nos importa tanto el tamaño del pene?

Para muchos animales, el tamaño del pene es una forma de atraer a la hembra, que considera que un miembro más grande puede suponer un mayor éxito reproductivo. Los humanos arrastramos aún algunos vestigios del comportamiento de nuestros antepasados. Sin embargo, en el tema de la sexualidad ya influyen muchos factores, más allá de la simple búsqueda de la descendencia. Además, el tamaño del pene no es ni mucho menos relevante para tener más hijos.

Entonces, ¿por qué nos importa tanto? Aquí entran en juego tres factores. Por un lado, algunas personas se ven muy influidas por el porno. Aparentemente, los actores porno tienen todos unos miembros enormes, que hacen que muchos hombres se comparen con ellos. Sin embargo, como bien recuerda la sexóloga Laura Morán en su libro Por qué (no) deseo, el porno no deja de ser ficción y, de hecho, se emplean trucos para que el pene de los actores parezca más grande. Por ejemplo, las actrices suelen ser pequeñitas, de manera que al poner su brazo junto al pene parezca que este, en perspectiva, es mayor de lo que realmente es.

Por otro lado, tradicionalmente se ha conservado el cliché de que, a mayor tamaño del pene, más masculino se es. Esto, lógicamente, no tiene sentido. Además, ¿qué es ser más masculino? ¿Cómo se mide? ¿Para qué sirve? No hay respuesta a estas preguntas, pero muchas personas siguen empeñadas en que el tamaño del pene es una respuesta para la segunda. Así lo explicó en 2015 el urólogo Abraham Morgentaler en una entrevista para Wbur: “Todo el problema se da cuando los hombres realmente ven el tamaño de su pene como un sustituto de su grado de masculinidad”.

Finalmente, hay quien piensa que el tamaño del pene es importante porque, cuanto más grande sea, más placer proporcionará. Sin embargo, biológicamente hablando, esto no tiene sentido.

Un pene más grande no hace necesariamente que el sexo con otra persona sea más placentero.

El orgasmo vaginal no existe

Se suele decir que un pene grande es mejor para generar más orgasmos vaginales. En cambio, a los hombres con pene pequeño no les queda más remedio que restringirse a provocar orgasmos clitorianos. Todo esto está equivocado, pues hay que partir de la base de que no hay orgasmos vaginales o clitorianos, sino solo orgasmos. De hecho, el único órgano que provoca orgasmos es el cerebro, pues es ahí donde se genera la sensación de placer. Es más, hay personas que son capaces de tener orgasmos solo a través de fantasías sexuales, sin tocarse lo más mínimo.

Aun así, está claro que la estimulación durante el sexo facilita mucho más el orgasmo. En el pasado, se decía que hay personas que tienen terminaciones nerviosas en su vagina independientes de las del clítoris, de modo que tienen mayor facilidad para alcanzar el orgasmo vaginal. Retrocediendo más al pasado todavía, se decía incluso que esto ocurre cuando las mujeres maduran. El propio Freud, decía que el orgasmo clitoriano se desarrolla en la pubertad, mientras que las mujeres maduras se desempeñan mejor en el vaginal.

Ya sabemos que no debemos tomarnos muy en serio lo que decía Freud, por lo que no sorprende saber que no tenía razón en esto. La inmensa mayoría de las terminaciones nerviosas están en torno al clítoris. El resto de la vagina y el cuello del útero no están tan inervados, sino que sus nervios son prácticamente una extensión de los del clítoris. Por lo tanto, estimulando este, se llegará al orgasmo sin necesidad de tener un pene ecuatoriano. De hecho, en algunos casos las relaciones con un pene demasiado grande pueden ser incluso dolorosas, por lo que muchas personas con vagina prefieren penes más pequeños.

En definitiva, el tamaño del pene no importa. Lo que importa es saber usarlo y, sobre todo, comunicarse. Porque no hay nada más sexi que una persona que comunica lo que le gusta y se interesa por lo que le da placer a la otra persona. Con eso, el placer sexual está más que asegurado, independientemente del tamaño del pene.

