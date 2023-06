Intel ha oficializado el cambio de nomenclatura para sus procesadores. La compañía estadounidense dejará de ofrecer chips bajo las denominaciones "Core i" —i3, i5, i7 o i9—, para darle paso a los Intel Core Ultra. Los de Pat Gelsinger comenzarán a utilizar el nuevo nombre a partir del lanzamiento de la línea Meteor Lake, que llegará en la segunda mitad de 2023.

De acuerdo con la empresa, el cambio responde a la necesidad de darle un nuevo impulso a Intel como marca. Vale destacar que la adopción de Core Ultra no sorprende, considerando que uno de los responsables de comunicación de Intel lo había adelantado a comienzos de mayo.

Además, Intel asegura que Core Ultra les ayudará a los compradores a diferenciar "lo mejor de sus últimos lanzamientos" del resto de sus productos. Así las cosas, entonces, el catálogo de procesadores quedará dividido en tres niveles:

Intel : para los procesadores de entrada que antes se ofrecían bajo las marcas Pentium y Celeron, discontinuadas algún tiempo atrás.

: para los procesadores de entrada que antes se ofrecían bajo las marcas Pentium y Celeron, discontinuadas algún tiempo atrás. Intel Core : para su línea de procesadores mainstream. Por ejemplo: Intel Core 3, 5 o 7.

: para su línea de procesadores mainstream. Por ejemplo: Intel Core 3, 5 o 7. Intel Core Ultra: para su catálogo de procesadores más potentes y de nueva generación. Por ejemplo: Intel Core Ultra 5, 7 o 9.

Core Ultra: el nuevo nombre para los procesadores de Intel

Intel ha querido dejar en claro que el cambio de nomenclatura para sus próximos procesadores no es solo un lavado de cara. La compañía ha comentado que, con el estreno de Meteor Lake, sus chips para clientes serán los primeros en adoptar el proceso litográfico de 4 nanómetros. Pero no solo eso, sino que también serán los primeros en contar con un motor dedicado para la inteligencia artificial. Este último se conocerá como Intel AI Boost.

"La nueva estructura de marca está diseñada para la futura hoja de ruta de tecnología de clientes de Intel. Estos cambios facilitan a los clientes identificar las soluciones adecuadas del ecosistema de socios de Intel para sus necesidades informáticas. Y lo hacen mientras enfatizan la prominencia de la marca Intel Core, que ha sido un elemento básico de la industria del PC durante casi dos décadas", remarcó la chipera de Santa Clara, California.

Quedará por verse cómo logra Intel diferenciar los procesadores que solo serán Core, de los que serán Core Ultra. Algo que puede prestarse a confusiones con suma rapidez. Por lo pronto, la compañía de Pat Gelsinger no ha brindado detalles sobre las características de los procesadores que se ofrecerán bajo el nuevo nombre. Solo se ha remarcado que serán los más avanzados, y que la adopción de la nomenclatura se dará desde Meteor Lake.

El mayor inconveniente seguramente se dé cuando se superpongan lanzamientos de Core 5 y 7, con Core Ultra 5 y 7. Una equivocación que no ocurrirá con los viejos i3, que serán solo Intel Core 3, ni con los antiguos i9, que se ofrecerán únicamente como Intel Core Ultra 9. Tengamos en cuenta, además, que Intel ya no identificará públicamente sus futuros lanzamientos como anuncios generacionales. ¿Esto qué significa? Que no se referirá a Meteor Lake como su 14ª generación de chips, y que esa será la tendencia en adelante.

