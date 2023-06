David Charles Grusch, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y antiguo miembro del Grupo Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados del Pentágono, denuncia al gobierno norteamericano de poseer vehículos de origen no humano "intactos y parcialmente intactos". Estas increíbles declaraciones fueron dadas a los distintos medios de comunicación durante esta semana. En sus reportes, Grusch asegura haber presentado pruebas clasificadas de vida alienígena, tanto al Congreso, como también al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia.

Según comenta Grusch a The Debrief, habría sufrido represalias por parte del gobierno al entregar la información relacionada estos vehículos de origen alienígena. Además, estas naves estarían fabricadas en materiales exóticos con propiedades diferentes a las vistas en la Tierra.

El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno global y, sin embargo, se nos sigue escapando una solución global. Jonathan Grey, actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de Estados Unidos

Por su parte, los periodistas Leslie Kean y Ralph Blumenthal, de The Debrief, ya han revelado anteriormente la existencia de un programa secreto encargado de investigar ovnis en el Pentágono. Fue a ellos a quien Grusch aseguró que el gobierno lleva años recuperando fragmentos y, en ocasiones, incluso naves enteras de alienígena.

Además, asegura haberse enterado de la existencia de un programa secreto que trabaja con estas aeronaves. Según comenta, se encargan de aplicar la ingeniería inversa a esta tecnología para revelar sus secretos. En este grupo no solo estaría implicado Estados Unidos, sino también otros países, y su misión es llevar a cabo una carrera armamentística ultrasecreta.

Evidentemente, los materiales utilizados para la construcción de estas supuestas imágenes habrían sido examinados por científicos. Según comenta Grusch, tienen "disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas", asegura en el reporte.

Un nuevo capítulo en la eterna búsqueda de vida alienígena en la Tierra

A pesar de las declaraciones de David Charles Grusch, parece que algunos miembros y exmiembros del gobierno estadounidense le tienen en alta estima. Este es el caso de Karl E. Nell, coronel retirado del ejército, y quien ha tachado al hombre de ser el "oficial con la brújula moral más fuerte".

No obstante, antes de tomar el reporte como totalmente cierto, hay algunos avisos a tener en cuenta. En primer lugar, Grusch no ha tenido acceso directo a la supuesta información. Además, tampoco ha sido capaz de avistar ninguno de estos vehículos alienígenas con sus propios ojos. El informe ofrecido al Congreso se basa en entrevistas con "funcionarios de alto nivel", asegura The Debrief.

Debido a una investigación en curso hacia su persona, Grusch ha pedido a los medios no revelar cuáles son las represalias que el gobierno ha dirigido en su contra.

Por su parte, las principales agencias gubernamentales de Estados Unidos aseguran no conocer las afirmaciones del hombre con respecto a la existencia de naves alienígenas en la Tierra. Este fue el caso del Dr. David Spergel, presidente independiente del equipo de estudio de Fenómenos Aéreos no Identificados de la NASA.

Asimismo, la NASA ha declarado que, si bien su prioridad es "la búsqueda de vida en otros lugares del universo", a día de hoy "no ha encontrado ninguna prueba creíble de ida alienígena y no hay prueba de que los fenómenos aéreos no identificados lo sean".

Nick Pope, quien se dedicó a investigar ovnis a principios de los 90 para el Ministerio de Defensa Británico, asegura que el relato de Grusch es "muy significativo". No obstante, durante su tiempo de trabajo no vio pruebas fehacientes de naves o materiales de origen no humano. Además, tampoco tenía conocimientos de hangares o depósitos donde pudieran encontrarse.

Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando para revelar el secreto de civilizaciones no humanas. A finales de 2022, un grupo de científicos chinos captaban señales que podrían provenir de vida extraterrestre. Por su parte, que una coalición de organismos ya está preparando un diccionario alienígena en caso de que el momento se presente.

