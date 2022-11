Imagina que, tal y como sucede en la película La Llegada, un día aterriza en nuestro planeta una especie extraterrestre desconocida. Además de la tecnología totalmente nueva y una apariencia física que probablemente ni siquiera podemos imaginar, estos seres contarían con habilidades comunicativas distinta a la nuestra. ¿Cómo nos comunicamos entonces? ¿Cómo asegurarnos que vienen en son de paz? Pues parece que desde el SETI ya se están preparando un diccionario alienígena.

Desde la Universidad de Saint Andrews, en Reino Unido, han anunciado una nueva investigación para preparar un diccionario humano-extraterrestre. ¿Cómo tienen pensado hacerlo? Según comentan, han reunido a un equipo de expertos internacionales que tienen como misión preparar a la humanidad para el contacto alienígena.

Pero este no es el único trabajo de este equipo de expertos. Su responsabilidad se extiende también a diseñar una red de "evaluación de impacto, protocolos, procedimientos y tratados destinados a permitir que la humanidad responda responsablemente".

El grupo encargado de tomar acción en caso de que suceda un evento histórico como este será el SETI Post-Detection Hub. En su web oficial nos dan la bienvenida con la pregunta "¿Qué hará la humanidad cuando descubramos que no estamos solos en el Cosmos?". Así, abren una interrogante interesante, y para la que no estamos preparados.

El SETI quiere preparar a la humanidad para la posible comunicación extraterrestre

Desde sus inicios, el SETI ha tenido intenciones de llenar un vacío en la discusión acerca de la respuesta a un posible descubrimiento alienígena. Ahora, se extienden un poco más. En esta ocasión, buscan también crear un protocolo de contacto mucho más detallado y compresible para todos.

"¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos", comenta John Elliot, especialista y coordinador del proyecto en el SETI. A esto, agrega que "Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -científica, social y políticamente sin timón- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana y que no podemos permitirnos gestionar mal".

Hasta ahora, este es solo el comienzo de lo que parece ser un largo camino. Por esto, el SETI todavía no ofrece recomendaciones a seguir en caso de contacto alienígena. No obstante, puede que en un par de años las cosas cambien. Después de todo, cada vez más científicos se interesan por investigar lo que hay en otros sistemas estelares.